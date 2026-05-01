Tra i tanti nodi interpretativi che hanno accompagnato l’applicazione del Superbonus disciplinato dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), uno dei più delicati ha riguardato la figura del General Contractor e, soprattutto, la corretta qualificazione delle spese che transitano nella sua fattura.

Non si è trattato di un tema marginale, ma di una questione che ha inciso direttamente sulla tenuta delle operazioni, perché ha posto fin da subito un interrogativo preciso: quali costi possono essere effettivamente ricondotti all’intervento agevolato e quali, invece, devono essere considerati esterni al perimetro della detrazione.

La crescente complessità degli interventi, unita alla struttura articolata delle procedure richieste per accedere al beneficio, ha favorito la diffusione anche nell’edilizia privata di modelli organizzativi già noti nei lavori pubblici. Tra questi, quello del General Contractor, inteso come soggetto in grado di accentrare, almeno sul piano operativo, il coordinamento delle diverse prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi.

È in questo contesto che il General Contractor è entrato stabilmente nei cantieri del Superbonus, assumendo un ruolo di riferimento nella gestione di lavorazioni tra loro eterogenee e nell’interlocuzione con una pluralità di soggetti tecnici e professionali. Ed è proprio questa posizione, a metà tra organizzazione, gestione e, in molti casi, esecuzione dei lavori, ad aver reso particolarmente complessa la qualificazione fiscale dei corrispettivi fatturati al committente.

Superbonus, General Contractor e spese detraibili: gli interventi dell’Agenzia delle Entrate

L’argomento è stato oggetto di numerosi interventi dell’Agenzia delle Entrate che già nel 2021 (si veda la risposta n. 254/2021) e poi nel 2022 (si veda la circolare n. 23/2022), hanno tracciato una linea interpretativa ben definita, successivamente richiamata anche dalla giurisprudenza (si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 8390/2025).

In estrema sintesi, è stato chiarito che sono agevolabili le spese direttamente collegate alla realizzazione dell’intervento, comprese quelle tecniche, mentre restano escluse quelle riferite ad attività di mero coordinamento e alla gestione delle opzioni alternative previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, quali lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Questo principio viene oggi ripreso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 che, pur confermando l’impostazione già nota, interviene su un aspetto molto più specifico e operativo. Il documento, infatti, non si limita a ribadire che il General Contractor può riaddebitare al committente i costi tecnici e professionali, ma non il proprio compenso organizzativo, bensì affronta direttamente il tema della qualificazione del margine dell’appaltatore nei casi in cui l’esecuzione dei lavori avvenga, in tutto o in parte, mediante subappalto.

Subappalto e controlli fiscali: quando il margine viene riqualificatoc

Il nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate nasce dalle attività di controllo effettuate nei confronti di imprese che avevano operato sia come appaltatrici degli interventi sia come soggetti organizzatori dell’intero processo, assumendo anche il ruolo di General Contractor.

In questi casi è stato rilevato che, a fronte di lavori affidati in subappalto, il corrispettivo applicato dall’appaltatore al committente risultava superiore a quello praticato dai subappaltatori nei confronti dell’appaltatore. La differenza è stata talvolta qualificata dagli Uffici come compenso per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detrazione.

È proprio su questo passaggio che interviene la risoluzione, chiarendo che tale qualificazione non può essere automatica e che richiede una verifica puntuale della natura del corrispettivo, con particolare riguardo alla distinzione tra prezzo dell’appalto e remunerazione di attività autonome di coordinamento, che devono essere specificamente individuate e dimostrate.

General Contractor: una figura da leggere nel contratto

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda la natura stessa del General Contractor.

L’Agenzia evidenzia che si tratta di una definizione priva di una specifica qualificazione giuridica nei rapporti tra privati. La figura del contraente generale è infatti propria dei contratti pubblici, oggi disciplinata dall’art. 204 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), dove viene configurata come un operatore economico chiamato a realizzare un’opera e a perseguire un determinato risultato, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

Si tratta di un modello contrattuale strutturato, utilizzato per interventi di particolare complessità, nel quale il contraente generale assume un ruolo ampio che può comprendere progettazione, esecuzione, coordinamento e gestione dell’intervento, all’interno di un sistema regolato da requisiti di qualificazione, procedure di affidamento e meccanismi di controllo del risultato.

È proprio questo assetto normativo che consente di comprendere meglio cosa è accaduto nel Superbonus. Nel settore privato, infatti, quella stessa espressione è stata utilizzata per descrivere modelli organizzativi molto diversi tra loro, spesso accomunati soltanto dall’accentramento, in capo a un unico soggetto, di una pluralità di attività tecniche, amministrative e finanziarie.

In questo processo ha avuto un ruolo determinante il meccanismo dello sconto in fattura previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, che ha favorito la diffusione di schemi nei quali un unico operatore si è posto come referente complessivo del committente, non solo per la realizzazione delle opere, ma anche per la gestione dei rapporti con i professionisti, delle asseverazioni, del visto di conformità e degli adempimenti connessi alle opzioni fiscali.

È in questo contesto che si sono sviluppati modelli contrattuali eterogenei, riconducibili, in linea generale, a tre tipologie. Da un lato l’impresa appaltatrice che realizza gli interventi, anche mediante subappalto, dall’altro il soggetto che opera come mandatario nella gestione dei rapporti tecnici e fiscali e, infine, il soggetto che presta servizi amministrativi connessi alla gestione dello sconto in fattura.

Ne consegue che, nel Superbonus, non è la denominazione utilizzata dalle parti a determinare il trattamento fiscale, ma il contenuto effettivo delle obbligazioni assunte. Occorre quindi verificare se il soggetto abbia assunto l’obbligo di realizzare le opere, se operi nella gestione dei rapporti con professionisti e tecnici oppure se svolga attività di natura amministrativa o finanziaria, inclusa l’applicazione dello sconto in fattura.

È proprio questa lettura sostanziale del rapporto contrattuale che consente di distinguere, anche ai fini fiscali, tra il prezzo dell’appalto e la remunerazione di eventuali attività autonome di coordinamento.

La distinzione decisiva: coordinamento o appalto

Il cuore della risoluzione è rappresentato dalla distinzione tra due modelli operativi, che non possono essere confusi né sovrapposti.

Da un lato vi è il soggetto che svolge esclusivamente attività di coordinamento, gestione amministrativa e intermediazione. In questo caso il compenso percepito non è direttamente imputabile alla realizzazione dell’intervento e, pertanto, non rientra tra le spese detraibili.

Dall’altro lato vi è il soggetto che assume nei confronti del committente l’obbligazione di realizzare le opere. In questa ipotesi si è in presenza di un appalto e il corrispettivo fatturato rappresenta il prezzo dell’intervento, con tutte le conseguenze sul piano della detrazione.

La risoluzione chiarisce che questa distinzione non può essere superata facendo leva su elementi formali o su qualificazioni generiche, ma deve essere ricostruita sulla base del contenuto sostanziale del rapporto contrattuale e, in particolare, delle obbligazioni effettivamente assunte nei confronti del committente.

È proprio questo il passaggio decisivo. Nel Superbonus non rileva come il soggetto si qualifica o viene qualificato, ma se abbia assunto o meno l’obbligo di realizzare l’opera e di garantirne il risultato. Solo in presenza di tale obbligazione il corrispettivo può essere ricondotto al prezzo dell’appalto; in caso contrario, ci si colloca nell’ambito di prestazioni autonome di coordinamento o gestione, che restano estranee al perimetro dell’agevolazione.

Subappalto e natura dell’appalto

Altro aspetto rilevante trattato dalla risoluzione del Fisco riguarda il ruolo del subappalto.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’impresa che assume l’obbligazione di realizzare le opere mantiene la qualifica di appaltatore indipendentemente dalle modalità organizzative adottate per l’esecuzione dei lavori. Questo vale anche quando l’esecuzione materiale viene affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi.

Si tratta di un principio ben noto anche nella disciplina dei contratti pubblici, dove il subappalto è configurato come uno strumento attraverso il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni, senza che ciò incida sulla sua posizione contrattuale nei confronti del committente. L’obbligazione resta in capo all’affidatario, che continua a rispondere del risultato complessivo dell’opera, anche quando le lavorazioni sono eseguite da imprese subappaltatrici.

Il tratto qualificante dell’appalto resta, dunque, l’assunzione dell’obbligazione di risultato nei confronti del committente. Le scelte organizzative interne, compreso il ricorso al subappalto, non incidono su questa qualificazione, ma attengono esclusivamente al modo in cui l’appaltatore decide di organizzare l’esecuzione delle prestazioni.

È proprio questo passaggio che assume rilievo anche sul piano fiscale. Se l’impresa resta titolare dell’obbligazione di risultato, il corrispettivo pattuito con il committente continua a qualificarsi come prezzo dell’appalto, mentre solo eventuali prestazioni ulteriori, distinte e autonomamente remunerate, possono essere ricondotte nell’ambito delle attività di coordinamento non agevolabili.

Il margine dell’appaltatore: cosa non si può fare automaticamente

Alla luce di quanto chiarito, la risoluzione affronta direttamente il tema del margine dell’appaltatore, intervenendo su uno dei punti più critici emersi in sede di controllo.

Il fatto che il corrispettivo applicato al committente sia superiore a quello praticato dai subappaltatori non consente, di per sé, di qualificare tale differenza come compenso per attività di coordinamento. Una simile conclusione richiede un accertamento specifico e non può essere fondata su un automatismo.

La risoluzione chiarisce infatti che, per poter disconoscere la detrazione, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare in modo puntuale che una quota del corrispettivo non riguarda il prezzo dell’appalto, ma è riferibile a una prestazione distinta, autonomamente individuata e remunerata, riconducibile ad attività di coordinamento amministrativo o di gestione dello sconto in fattura.

È proprio questo il punto decisivo. Il margine dell’appaltatore, anche in presenza di subappalto, non può essere oggetto di una riqualificazione automatica, ma richiede una verifica concreta della sua natura, fondata su elementi oggettivi e adeguatamente documentati.

Questo passaggio introduce un elemento di grande rilievo operativo, perché sposta l’attenzione dal semplice confronto tra prezzi alla necessità di una qualificazione giuridica e fattuale del costo, imponendo all’Amministrazione un preciso onere probatorio in sede di accertamento.

Il ruolo della fattura e l’onere della prova

La risoluzione attribuisce un ruolo centrale alla documentazione e, in particolare, alla fattura, che diventa il primo elemento attraverso cui qualificare correttamente la natura dei corrispettivi.

Se la fattura del General Contractor riporta esclusivamente importi riferiti all’esecuzione dell’appalto, senza indicare una voce distinta per il coordinamento o per la gestione dello sconto, non è possibile riqualificare automaticamente una parte del corrispettivo come costo non detraibile.

Per operare una diversa qualificazione, l’Ufficio deve fornire una motivazione specifica e supportata da idonei elementi probatori, dimostrando che una quota del corrispettivo non attiene al prezzo dell’appalto, ma è stata effettivamente destinata a remunerare una prestazione autonoma non agevolabile.

È proprio su questo punto che la risoluzione assume una particolare rilevanza operativa. La qualificazione del costo non può essere ricostruita in via presuntiva sulla base di scostamenti tra importi, ma deve essere fondata su elementi oggettivi, coerenti con il contenuto del rapporto contrattuale e con la documentazione prodotta.

Le conseguenze sono evidenti anche sul piano contenzioso. In assenza di una prova puntuale, eventuali recuperi fiscali fondati sulla riqualificazione del margine dell’appaltatore non risultano sostenibili, perché privi di un adeguato supporto istruttorio.

Coordinamento e sconto in fattura: ciò che resta escluso

Resta ferma la posizione già consolidata dell’Agenzia delle Entrate, che la risoluzione non modifica ma, anzi, ribadisce con maggiore chiarezza proprio alla luce delle criticità emerse in sede di controllo.

Il compenso per il mero coordinamento amministrativo e quello per la gestione dello sconto in fattura, disciplinato dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, non rientrano tra le spese ammesse al Superbonus, in quanto non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento.

È un passaggio che assume un significato ancora più rilevante se letto insieme ai chiarimenti sul margine dell’appaltatore. La risoluzione, infatti, non amplia l’ambito delle spese detraibili, ma si limita a precisare che non è possibile ricondurre automaticamente a queste voci componenti di prezzo che appartengono, invece, al normale corrispettivo dell’appalto.

Il confine resta quindi invariato. Sono agevolabili le spese direttamente collegate all’intervento, mentre restano escluse quelle riferite a prestazioni autonome di natura amministrativa o finanziaria, anche quando queste si inseriscono all’interno di modelli organizzativi complessi.

Una lettura complessiva

In conclusione, la risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire un aspetto che, nel tempo, aveva generato interpretazioni non sempre uniformi, soprattutto in sede di controllo.

Da un lato, conferma un principio ormai consolidato, secondo cui le attività di coordinamento e gestione amministrativa non danno diritto alla detrazione. Dall’altro lato, precisa che il margine dell’appaltatore, anche in presenza di subappalto, non può essere automaticamente ricondotto a tali attività.

Il criterio guida resta quello già noto, ma qui viene applicato con maggiore rigore. Non rileva la denominazione di General Contractor, ma la natura dell’obbligazione assunta e del costo fatturato. È su questo piano che deve essere ricostruita la distinzione tra prezzo dell’appalto e compenso per prestazioni autonome.

Se l’impresa ha assunto l’obbligo di realizzare l’opera, il corrispettivo rappresenta il prezzo dell’appalto e può rientrare tra le spese agevolabili, nei limiti previsti dalla normativa. Se invece viene remunerata per attività autonome di coordinamento o gestione, quel compenso resta fuori dall’agevolazione.

La vera novità della risoluzione sta però nel metodo di controllo. Non è più sufficiente individuare una differenza tra importi per riqualificarla automaticamente, ma è necessario dimostrare, con elementi puntuali, che quella differenza remunera una prestazione diversa dall’appalto.

È su questo terreno che si sposta il baricentro delle verifiche e, inevitabilmente, anche degli eventuali contenziosi, dove la qualificazione del rapporto e la coerenza della documentazione assumeranno un ruolo sempre più decisivo.

FAQ – General contractor e detrazione: i chiarimenti operativi

Il compenso del General Contractor è sempre detraibile?

No. Non è detraibile il compenso riconosciuto al General Contractor per attività di mero coordinamento amministrativo, intermediazione o gestione dello sconto in fattura. La detrazione può riguardare, invece, i corrispettivi riferiti all’esecuzione dei lavori e le spese tecniche ammesse, se documentate e rimaste effettivamente a carico del committente.

Quando il General Contractor è considerato appaltatore?

Il General Contractor è considerato appaltatore quando assume nei confronti del committente l’obbligo di realizzare le opere. In questa ipotesi il corrispettivo fatturato per i lavori costituisce prezzo dell’appalto e può rientrare tra le spese agevolabili, nel rispetto dei limiti di congruità, dei massimali e delle condizioni previste dalla disciplina del Superbonus.

Il subappalto fa perdere la detrazione?

No. Secondo la risoluzione, il ricorso al subappalto non modifica, di per sé, la natura del rapporto. Se l’impresa resta titolare dell’obbligazione di risultato verso il committente, mantiene la qualifica di appaltatore anche quando affida a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione materiale delle opere.

Il margine dell’appaltatore può essere disconosciuto automaticamente?

No. La differenza tra quanto fatturato dall’appaltatore al committente e quanto fatturato dai subappaltatori all’appaltatore non può essere automaticamente qualificata come compenso di coordinamento. Per disconoscere la detrazione, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare che una quota del corrispettivo remunera una prestazione autonoma di coordinamento amministrativo o di gestione dello sconto in fattura.

La fattura basta per dimostrare la detraibilità?

La fattura è un elemento centrale, ma deve essere coerente con il contratto e con la documentazione dell’intervento. Se la fattura riporta solo corrispettivi riferiti all’esecuzione dell’appalto, l’Ufficio non può riqualificare automaticamente una parte dell’importo come costo non detraibile senza una motivazione specifica e senza idonei elementi di prova.

Come devono essere gestite le spese dei professionisti?

Le spese professionali possono rientrare tra quelle agevolabili se riguardano attività ammesse, come progettazione, direzione lavori, asseverazioni, attestazioni e visto di conformità. Quando sono riaddebitate dal General Contractor, la documentazione deve descrivere puntualmente il servizio reso e indicare il soggetto che lo ha effettuato.

Cosa resta sempre fuori dal Superbonus?

Restano fuori i compensi autonomi per il mero coordinamento amministrativo, per l’intermediazione e per la gestione dello sconto in fattura o della cessione del credito. La risoluzione non amplia il perimetro delle spese detraibili, ma impedisce che il normale margine dell’appaltatore venga riqualificato automaticamente come costo non agevolabile.