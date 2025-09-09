Superbonus: numeri fermi, misura ormai in via di chiusura
Il report ENEA aggiornato a luglio 2025 conferma lo stato terminale del Superbonus: cantieri conclusi, crescita nulla, mancanza di nuove prospettive strategiche per il settore.
I dati diffusi da ENEA al 31 luglio 2025 confermano ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti: il Superbonus si muove per pura inerzia. Non ci sono più nuovi cantieri, solo la chiusura ordinata di quelli avviati negli anni passati.
Un film già visto: numeri senza slancio
Il quadro nazionale certifica questa parabola discendente. Secondo gli ultimi dati Enea:
- 500.518 edifici coinvolti (+658 rispetto ad aprile);
- 123,6 miliardi di euro di investimenti complessivi;
- 121,8 miliardi ammessi a detrazione;
- 117,1 miliardi di lavori conclusi (pari al 96,2% degli investimenti ammessi);
- 126,9 miliardi di detrazioni maturate a carico dello Stato.
La crescita è ormai marginale: meno di 700 edifici in tre mesi, a fronte dei 3.000 al mese registrati nel biennio 2022–2023. Un rallentamento che fotografa bene il destino della misura: il ciclo operativo si è chiuso, resta solo la gestione contabile delle detrazioni.
Tipologie edilizie: percentuali di completamento prossime al 100%
Il dettaglio per tipologia edilizia restituisce un quadro uniforme:
- Condomìni: 137.991 interventi, 82,6 miliardi di investimenti, tasso di completamento al 95,2%;
- Edifici unifamiliari: 245.133 interventi, 27,9 miliardi, completamento al 98,3%;
- Unità funzionalmente indipendenti: 117.389 interventi, 11,3 miliardi, completamento al 98,3%.
Le percentuali, ormai prossime al 100%, dicono tutto: non si aprono più cantieri, il Superbonus vive unicamente del riconoscimento progressivo delle detrazioni già maturate.
Il dato regionale: stagnazione ovunque
Nemmeno i territori raccontano una storia diversa. Le Regioni più attive hanno percentuali di completamento altissime e incrementi mensili ormai trascurabili. Spiccano i volumi di:
- Lombardia: 23,3 miliardi ammessi a detrazione, di cui 22,4 miliardi già conclusi;
- Veneto: 11,1 miliardi ammessi, 10,9 miliardi conclusi;
- Emilia-Romagna: 11,6 miliardi ammessi, 11,3 miliardi conclusi;
- Lazio: 10,1 miliardi ammessi, 9,6 miliardi conclusi.
Un andamento analogo si registra nelle altre Regioni, con oscillazioni minime e nessun segnale di nuova progettualità.
Una misura senza eredi
Il vero problema non è tanto la fine del Superbonus – che era inevitabile – quanto il vuoto che lascia dietro di sé. Gli strumenti residui (Ecobonus, Sismabonus, Bonus casa) risultano:
- poco attrattivi sul piano fiscale,
- complicati nelle procedure,
- del tutto inadeguati a rispondere agli obiettivi europei di decarbonizzazione.
La conseguenza è un rischio concreto: perdita di continuità per la filiera edilizia e rallentamento dei processi di riqualificazione energetica e strutturale.
Conclusioni: un finale già scritto
L’ultimo report ENEA sancisce un epilogo ormai certo:
- la crescita è ferma da mesi,
- i cantieri sono praticamente tutti conclusi,
- mancano politiche sostitutive in grado di raccogliere l’eredità del Superbonus.
E ogni mese che passa senza un nuovo disegno strategico rende più probabili tre scenari:
- crisi occupazionale nel settore delle costruzioni,
- stagnazione del mercato immobiliare,
- ritardo strutturale nel raggiungimento degli obiettivi energetici europei.
Il tempo per invertire questa tendenza è sempre meno. Rimandare ancora significherebbe condannare il comparto edilizio a un immobilismo pericoloso, in attesa della prossima emergenza.
Documenti AllegatiDati Enea utilizzo Superbonus – 31 luglio 2025
