Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
CREPE NEI MURI? Difendi la tua casa con DIFECH
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Superbonus: numeri fermi, misura ormai in via di chiusura

Il report ENEA aggiornato a luglio 2025 conferma lo stato terminale del Superbonus: cantieri conclusi, crescita nulla, mancanza di nuove prospettive strategiche per il settore.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 09/09/2025

I dati diffusi da ENEA al 31 luglio 2025 confermano ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti: il Superbonus si muove per pura inerzia. Non ci sono più nuovi cantieri, solo la chiusura ordinata di quelli avviati negli anni passati.

Un film già visto: numeri senza slancio

Il quadro nazionale certifica questa parabola discendente. Secondo gli ultimi dati Enea:

  • 500.518 edifici coinvolti (+658 rispetto ad aprile);
  • 123,6 miliardi di euro di investimenti complessivi;
  • 121,8 miliardi ammessi a detrazione;
  • 117,1 miliardi di lavori conclusi (pari al 96,2% degli investimenti ammessi);
  • 126,9 miliardi di detrazioni maturate a carico dello Stato.

La crescita è ormai marginale: meno di 700 edifici in tre mesi, a fronte dei 3.000 al mese registrati nel biennio 2022–2023. Un rallentamento che fotografa bene il destino della misura: il ciclo operativo si è chiuso, resta solo la gestione contabile delle detrazioni.

Tipologie edilizie: percentuali di completamento prossime al 100%

Il dettaglio per tipologia edilizia restituisce un quadro uniforme:

  • Condomìni: 137.991 interventi, 82,6 miliardi di investimenti, tasso di completamento al 95,2%;
  • Edifici unifamiliari: 245.133 interventi, 27,9 miliardi, completamento al 98,3%;
  • Unità funzionalmente indipendenti: 117.389 interventi, 11,3 miliardi, completamento al 98,3%.

Le percentuali, ormai prossime al 100%, dicono tutto: non si aprono più cantieri, il Superbonus vive unicamente del riconoscimento progressivo delle detrazioni già maturate.

Il dato regionale: stagnazione ovunque

Nemmeno i territori raccontano una storia diversa. Le Regioni più attive hanno percentuali di completamento altissime e incrementi mensili ormai trascurabili. Spiccano i volumi di:

  • Lombardia: 23,3 miliardi ammessi a detrazione, di cui 22,4 miliardi già conclusi;
  • Veneto: 11,1 miliardi ammessi, 10,9 miliardi conclusi;
  • Emilia-Romagna: 11,6 miliardi ammessi, 11,3 miliardi conclusi;
  • Lazio: 10,1 miliardi ammessi, 9,6 miliardi conclusi.

Un andamento analogo si registra nelle altre Regioni, con oscillazioni minime e nessun segnale di nuova progettualità.

Una misura senza eredi

Il vero problema non è tanto la fine del Superbonus – che era inevitabile – quanto il vuoto che lascia dietro di sé. Gli strumenti residui (Ecobonus, Sismabonus, Bonus casa) risultano:

  • poco attrattivi sul piano fiscale,
  • complicati nelle procedure,
  • del tutto inadeguati a rispondere agli obiettivi europei di decarbonizzazione.

La conseguenza è un rischio concreto: perdita di continuità per la filiera edilizia e rallentamento dei processi di riqualificazione energetica e strutturale.

Conclusioni: un finale già scritto

L’ultimo report ENEA sancisce un epilogo ormai certo:

  • la crescita è ferma da mesi,
  • i cantieri sono praticamente tutti conclusi,
  • mancano politiche sostitutive in grado di raccogliere l’eredità del Superbonus.

E ogni mese che passa senza un nuovo disegno strategico rende più probabili tre scenari:

  • crisi occupazionale nel settore delle costruzioni,
  • stagnazione del mercato immobiliare,
  • ritardo strutturale nel raggiungimento degli obiettivi energetici europei.

Il tempo per invertire questa tendenza è sempre meno. Rimandare ancora significherebbe condannare il comparto edilizio a un immobilismo pericoloso, in attesa della prossima emergenza.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Enea Superbonus

Documenti Allegati

2ps formazione tecnica corso valutazione sicurezza

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 01/09/2025
Da ufficio ad abitazione: il TAR sul cambio di destinazione d’uso senza opere
2
EDILIZIA - 05/09/2025
Prefabbricati e vincoli paesaggistici: il Consiglio di Stato sui limiti della precarietà
3
EDILIZIA - 08/09/2025
Salva Casa e pergotenda: ecco quando non è edilizia libera e si commette reato
4
LAVORI PUBBLICI - 08/09/2025
Struttura di supporto al RUP: chiarimenti MIT su interni, esterni e utilizzo delle risorse
5
LAVORI PUBBLICI - 05/09/2025
Varianti in corso d'opera: richiamo di ANAC sulle carenze progettuali
6
EDILIZIA - 07/09/2025
Demolizione abusi edilizi: il TAR su sanzione alternativa e responsabilità