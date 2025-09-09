Superbonus: numeri fermi, misura ormai in via di chiusura

I dati diffusi da ENEA al 31 luglio 2025 confermano ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti: il Superbonus si muove per pura inerzia. Non ci sono più nuovi cantieri, solo la chiusura ordinata di quelli avviati negli anni passati.

Un film già visto: numeri senza slancio

Il quadro nazionale certifica questa parabola discendente. Secondo gli ultimi dati Enea:

500.518 edifici coinvolti (+658 rispetto ad aprile);

123,6 miliardi di euro di investimenti complessivi;

121,8 miliardi ammessi a detrazione;

117,1 miliardi di lavori conclusi (pari al 96,2% degli investimenti ammessi);

126,9 miliardi di detrazioni maturate a carico dello Stato.

La crescita è ormai marginale: meno di 700 edifici in tre mesi, a fronte dei 3.000 al mese registrati nel biennio 2022–2023. Un rallentamento che fotografa bene il destino della misura: il ciclo operativo si è chiuso, resta solo la gestione contabile delle detrazioni.

Tipologie edilizie: percentuali di completamento prossime al 100%

Il dettaglio per tipologia edilizia restituisce un quadro uniforme:

Condomìni: 137.991 interventi, 82,6 miliardi di investimenti, tasso di completamento al 95,2%;

Edifici unifamiliari: 245.133 interventi, 27,9 miliardi, completamento al 98,3%;

Unità funzionalmente indipendenti: 117.389 interventi, 11,3 miliardi, completamento al 98,3%.

Le percentuali, ormai prossime al 100%, dicono tutto: non si aprono più cantieri, il Superbonus vive unicamente del riconoscimento progressivo delle detrazioni già maturate.

Il dato regionale: stagnazione ovunque

Nemmeno i territori raccontano una storia diversa. Le Regioni più attive hanno percentuali di completamento altissime e incrementi mensili ormai trascurabili. Spiccano i volumi di:

Lombardia: 23,3 miliardi ammessi a detrazione, di cui 22,4 miliardi già conclusi;

Veneto: 11,1 miliardi ammessi, 10,9 miliardi conclusi;

Emilia-Romagna: 11,6 miliardi ammessi, 11,3 miliardi conclusi;

Lazio: 10,1 miliardi ammessi, 9,6 miliardi conclusi.

Un andamento analogo si registra nelle altre Regioni, con oscillazioni minime e nessun segnale di nuova progettualità.

Una misura senza eredi

Il vero problema non è tanto la fine del Superbonus – che era inevitabile – quanto il vuoto che lascia dietro di sé. Gli strumenti residui (Ecobonus, Sismabonus, Bonus casa) risultano:

poco attrattivi sul piano fiscale,

complicati nelle procedure,

del tutto inadeguati a rispondere agli obiettivi europei di decarbonizzazione.

La conseguenza è un rischio concreto: perdita di continuità per la filiera edilizia e rallentamento dei processi di riqualificazione energetica e strutturale.

Conclusioni: un finale già scritto

L’ultimo report ENEA sancisce un epilogo ormai certo:

la crescita è ferma da mesi,

i cantieri sono praticamente tutti conclusi,

mancano politiche sostitutive in grado di raccogliere l’eredità del Superbonus.

E ogni mese che passa senza un nuovo disegno strategico rende più probabili tre scenari:

crisi occupazionale nel settore delle costruzioni,

stagnazione del mercato immobiliare,

ritardo strutturale nel raggiungimento degli obiettivi energetici europei.

Il tempo per invertire questa tendenza è sempre meno. Rimandare ancora significherebbe condannare il comparto edilizio a un immobilismo pericoloso, in attesa della prossima emergenza.