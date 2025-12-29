sed edilizia espositori
Superbonus rafforzato: la FAQ del Fisco sulla rinuncia ai contributi sisma

In una nuova FAQ, l'Agenzia delle Entrate chiarisce come dimostrare il diritto ai contributi sisma ai fini del Superbonus rafforzato e dell’aumento del 50% dei limiti di spesa.

di Redazione tecnica - 29/12/2025

Dimostrare di avere diritto al contributo sisma per potervi rinunciare e accedere così al c.d. Superbonus rafforzato. Potrebbe riassumersi così la nuova FAQ pubblicata il 19 dicembre 2025 dall’Agenzia delle Entrate, intervenendo sul rapporto tra l’aumento del 50% dei limiti di spesa previsto dall’art. 119, comma 4-ter, del DL n. 34/2020 e la rinuncia ai contributi per la ricostruzione post-sisma.

Superbonus rafforzato: cos’è e a chi spetta

Ricordiamo che il Superbonus rafforzato è una particolare declinazione del Superbonus prevista dall’art. 119, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") per gli interventi realizzati su immobili ubicati nei territori colpiti da eventi sismici.

La norma prevede, in presenza di specifiche condizioni, l’aumento del 50% dei limiti massimi di spesa agevolabile rispetto a quelli ordinariamente previsti per gli interventi ammessi al Superbonus. Non si tratta, quindi, di una maggiorazione dell’aliquota di detrazione, ma di un innalzamento dei tetti di spesa su cui applicare la percentuale agevolativa.

Il presupposto centrale del Superbonus rafforzato è l’alternatività, e non il cumulo, tra contributi per la ricostruzione post-sisma e agevolazioni fiscali. Il legislatore ha inteso evitare che, per i medesimi interventi, si potesse sommare il contributo pubblico per la ricostruzione con il beneficio fiscale, consentendo però al contribuente di scegliere la strada della detrazione, a condizione di rinunciare ai contributi commissariali.

Proprio questa scelta ha giustificato l’innalzamento dei limiti di spesa: il maggior plafond agevolabile è pensato come compensazione della rinuncia a risorse pubbliche che, in astratto, sarebbero state utilizzabili per la ricostruzione dell’immobile danneggiato dal sisma.

 

