Se ancora fosse necessaria una nuova conferma, l’ultimo aggiornamento ENEA relativo al 30 settembre 2025 certifica, una volta per tutte, il fine corsa della misura che nel bene e nel male ha segnato gli ultimi cinque anni del settore edilizio.

Il Superbonus 110%, introdotto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha ormai raggiunto il suo punto di saturazione, con un quadro di investimenti complessivi pari a 124 miliardi di euro e lavori conclusi per oltre il 96%. Un dato che, a fronte di variazioni marginali rispetto al mese precedente, segna la conclusione di una stagione straordinaria per il comparto dell’efficienza energetica.

I numeri del report ENEA

Secondo il report ENEA del 30 settembre 2025, il totale degli investimenti ammessi a detrazione ammonta a 122,2 miliardi di euro, mentre l’importo relativo ai lavori conclusi raggiunge 117,6 miliardi, pari al 96,2% del totale.

Le detrazioni maturate per i lavori completati si attestano a 127,3 miliardi di euro, confermando l’ormai marginale incremento rispetto ad agosto.

Nel dettaglio:

Condomini : 138.352 interventi, 83 miliardi ammessi a detrazione, 79,1 miliardi di lavori conclusi ( 95,3% );

: 138.352 interventi, 83 miliardi ammessi a detrazione, 79,1 miliardi di lavori conclusi ( ); Edifici unifamiliari : 245.184 interventi, 27,9 miliardi ammessi, 27,46 miliardi conclusi ( 98,3% );

: 245.184 interventi, 27,9 miliardi ammessi, 27,46 miliardi conclusi ( ); Unità funzionalmente indipendenti: 117.386 interventi, 11,29 miliardi ammessi, 11,09 miliardi conclusi (98,3%).

Si tratta di numeri pressoché identici a quelli di agosto, segno evidente che la misura è ormai esaurita: gli interventi ancora aperti rappresentano una quota marginale del totale e non incidono più in modo significativo sui volumi complessivi.