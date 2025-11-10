mapei istituzionale
made expo biglietteria
made expo biglietteria
mapei system mapenet

Superbonus settembre 2025: i dati ENEA confermano la fine della corsa

Investimenti complessivi per 124 miliardi di euro, lavori conclusi al 96,2% e oneri fiscali stabilizzati: il Superbonus entra definitivamente nella sua fase conclusiva

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 10/11/2025

Se ancora fosse necessaria una nuova conferma, l’ultimo aggiornamento ENEA relativo al 30 settembre 2025 certifica, una volta per tutte, il fine corsa della misura che nel bene e nel male ha segnato gli ultimi cinque anni del settore edilizio.

Il Superbonus 110%, introdotto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha ormai raggiunto il suo punto di saturazione, con un quadro di investimenti complessivi pari a 124 miliardi di euro e lavori conclusi per oltre il 96%. Un dato che, a fronte di variazioni marginali rispetto al mese precedente, segna la conclusione di una stagione straordinaria per il comparto dell’efficienza energetica.

I numeri del report ENEA

Secondo il report ENEA del 30 settembre 2025, il totale degli investimenti ammessi a detrazione ammonta a 122,2 miliardi di euro, mentre l’importo relativo ai lavori conclusi raggiunge 117,6 miliardi, pari al 96,2% del totale.

Le detrazioni maturate per i lavori completati si attestano a 127,3 miliardi di euro, confermando l’ormai marginale incremento rispetto ad agosto.

Nel dettaglio:

  • Condomini: 138.352 interventi, 83 miliardi ammessi a detrazione, 79,1 miliardi di lavori conclusi (95,3%);
  • Edifici unifamiliari: 245.184 interventi, 27,9 miliardi ammessi, 27,46 miliardi conclusi (98,3%);
  • Unità funzionalmente indipendenti: 117.386 interventi, 11,29 miliardi ammessi, 11,09 miliardi conclusi (98,3%).

Si tratta di numeri pressoché identici a quelli di agosto, segno evidente che la misura è ormai esaurita: gli interventi ancora aperti rappresentano una quota marginale del totale e non incidono più in modo significativo sui volumi complessivi.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Enea Superbonus

Documenti Allegati

INDICE

1
Superbonus settembre 2025: i dati ENEA confermano la fine della corsa
2
Analisi territoriale
3
Dal Superbonus al Conto Termico 3.0
4
Considerazioni finali
STS, libreria software completa

IL NOTIZIOMETRO

1
FISCO E TASSE - 07/11/2025
Bonus edilizi: in Sicilia contributi a fondo perduto per la riqualificazione energetica e sismica
2
EDILIZIA - 05/11/2025
Abusi edilizi e stato legittimo: il Consiglio di Stato sull’onere della prova
3
EDILIZIA - 06/11/2025
Demoricostruzione e principio di neutralità: il Consiglio di Stato supera il dogma della continuità
4
LAVORI PUBBLICI - 03/11/2025
Affidamento diretto e principio di rotazione: equilibrio tra discrezionalità e trasparenza
5
EDILIZIA - 05/11/2025
Da sottotetto a soppalco abitabile: interviene la Cassazione
6
LAVORI PUBBLICI - 05/11/2025
Incentivi alle funzioni tecniche: la Corte dei Conti sulle attività contabili e finanziarie