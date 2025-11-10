Superbonus settembre 2025: i dati ENEA confermano la fine della corsa
Investimenti complessivi per 124 miliardi di euro, lavori conclusi al 96,2% e oneri fiscali stabilizzati: il Superbonus entra definitivamente nella sua fase conclusiva
Se ancora fosse necessaria una nuova conferma, l’ultimo aggiornamento ENEA relativo al 30 settembre 2025 certifica, una volta per tutte, il fine corsa della misura che nel bene e nel male ha segnato gli ultimi cinque anni del settore edilizio.
Il Superbonus 110%, introdotto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha ormai raggiunto il suo punto di saturazione, con un quadro di investimenti complessivi pari a 124 miliardi di euro e lavori conclusi per oltre il 96%. Un dato che, a fronte di variazioni marginali rispetto al mese precedente, segna la conclusione di una stagione straordinaria per il comparto dell’efficienza energetica.
I numeri del report ENEA
Secondo il report ENEA del 30 settembre 2025, il totale degli investimenti ammessi a detrazione ammonta a 122,2 miliardi di euro, mentre l’importo relativo ai lavori conclusi raggiunge 117,6 miliardi, pari al 96,2% del totale.
Le detrazioni maturate per i lavori completati si attestano a 127,3 miliardi di euro, confermando l’ormai marginale incremento rispetto ad agosto.
Nel dettaglio:
- Condomini: 138.352 interventi, 83 miliardi ammessi a detrazione, 79,1 miliardi di lavori conclusi (95,3%);
- Edifici unifamiliari: 245.184 interventi, 27,9 miliardi ammessi, 27,46 miliardi conclusi (98,3%);
- Unità funzionalmente indipendenti: 117.386 interventi, 11,29 miliardi ammessi, 11,09 miliardi conclusi (98,3%).
Si tratta di numeri pressoché identici a quelli di agosto, segno evidente che la misura è ormai esaurita: gli interventi ancora aperti rappresentano una quota marginale del totale e non incidono più in modo significativo sui volumi complessivi.
Documenti AllegatiDati Enea utilizzo Superbonus – 30 settembre 2025
