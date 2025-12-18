Gli echi del Superbonus sembrano ormai lontani, se non fosse per la rilevante mole di contenzioso che ancora si porta dietro. Eppure, c’è chi è tuttora alle prese con la realizzazione degli ultimi interventi, nel tentativo di poter esercitare le opzioni previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020, vale a dire lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Le opzioni alternative alla detrazione

Le opzioni alternative alla detrazione in dichiarazione, già fortemente ridimensionate e ulteriormente incise dalle previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio 2026 (attualmente in corso di approvazione), rappresentano oggi una vera e propria ancora di salvezza per molti contribuenti. È facile comprendere il motivo: difficilmente si sarebbe dato avvio a interventi di efficientamento energetico senza la possibilità di ottenere uno sconto in fattura o di cedere con certezza il credito fiscale maturato.

Partito con il 100% di sconto in fattura o con il 110% di credito cedibile, l’incentivo si è progressivamente ridotto. Tuttavia, per coloro che riescono a chiudere i lavori entro il 31 dicembre 2025, l’aliquota del 65% rappresenta ancora un compromesso vantaggioso rispetto al pagamento integrale dei lavori qualora questi vengano ultimati oltre tale data. In quest’ultimo caso, infatti, resta solo la detrazione in dichiarazione dei redditi, pari al 50% per le abitazioni principali possedute in proprietà o con diritti reali di godimento, aliquota che scende al 36% per tutti gli altri immobili. Una detrazione che, peraltro, risulta inutilizzabile per i contribuenti incapienti o per coloro che producono esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva, come i cosiddetti “forfettari”.

Va ricordato che, superata la soglia del 31 dicembre 2025, non sarà più possibile utilizzare le opzioni previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020, salvaguardate per il solo Superbonus dal comma 7-bis, secondo cui “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”.

Per il sesto e ultimo fine anno consecutivo, tutti i soggetti coinvolti si stanno quindi adoperando per rispettare le disposizioni di legge – e, per molti aspetti, le sole indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate – al fine di chiudere gli interventi e fruire delle opzioni in argomento. Come accade puntualmente a ogni scadenza, diventa essenziale rivedere con grande attenzione le corrette modalità di emissione delle fatture, di predisposizione delle asseverazioni e di invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

In questa fase finale, la fretta di concludere può facilmente portare a decisioni sbagliate. Per questo motivo, occorre estrema cautela nel tentativo di “mettere le pezze” e portare a termine i lavori “comunque vada”.