Alcuni errori da evitare

Tra gli errori più frequenti rientra la trasmissione allo SDI di fatture emesse nel 2025 con sconto parziale, inviate oltre il 31 dicembre 2025, sulla base dell’errata convinzione che la trasmissione entro i 12 giorni dall’emissione, prevista dall’art. 21, comma 4, del DPR 633/72, consenta di conservare il diritto allo sconto. Purtroppo, non è così.

Questa possibilità è ammessa esclusivamente per le fatture con sconto integrale, oggi consentito solo per gli enti del Terzo settore e per il Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici. In tali casi, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, è possibile attribuire rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione, a condizione che la fattura venga trasmessa allo SDI entro 12 giorni.

Diversa è l’ipotesi dei lavori agevolati pagati in parte con sconto in fattura e in parte mediante bonifico parlante. In questo caso, la fattura deve essere emessa, trasmessa allo SDI e pagata entro il 31 dicembre 2025. Trova applicazione, infatti, il principio di cassa: la spesa si considera complessivamente sostenuta, anche per la quota oggetto di sconto, nel momento del pagamento della parte residua a carico del beneficiario, senza che rilevi la data di emissione della fattura (così la risposta a interpello n. 15/2025).

Occorre inoltre considerare che il 31 dicembre 2025 rappresenta anche il termine ultimo per esercitare l’opzione dello sconto in fattura, non più consentita dall’anno successivo. Di conseguenza, per validare correttamente lo sconto applicato, è necessario procedere con l’emissione e la trasmissione della fattura entro il 31 dicembre, accompagnate dal contestuale pagamento della quota non scontata.

A favore del contribuente si segnala, invece, la risposta a interpello n. 137/2024, secondo cui la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene impartito l’ordine di pagamento alla banca, senza rilevanza del momento, anche successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente.