Clausole contrattuali e penali: cosa non fare

Sin dall’inizio del Superbonus era prassi inserire nei contratti di appalto clausole di salvaguardia che accollavano all’impresa gli eventuali maggiori costi derivanti dal completamento dei lavori oltre il termine agevolativo con aliquota massima. In prossimità della scadenza del 31 dicembre 2023, e in previsione della riduzione dell’aliquota al 70%, sono stati sottoscritti numerosi addendum contrattuali a tutela dei committenti.

In questi casi, è fondamentale non confondere il piano agevolativo fiscale con quello contrattuale, che resta disciplinato da patti di natura privatistica ai quali lo Stato è del tutto estraneo. Proprio per questo motivo, non sono ammesse soluzioni “creative” finalizzate ad aggirare le regole fiscali.

Un esempio tipico è il tentativo di emettere una fattura per il 65% dell’importo totalmente scontata e una seconda fattura per il restante 35%, successivamente annullata tramite nota di credito a titolo di penale. Si tratta di un escamotage privo di fondamento e di effetti: in assenza del pagamento mediante bonifico parlante, lo sconto in fattura non si perfeziona e il committente si troverà a dover corrispondere l’intero importo. Inoltre, l’emissione della nota di credito in tale contesto non ha alcun fondamento normativo.

Diverso è il caso in cui il committente versi regolarmente, entro il 31 dicembre 2025, la quota del 35% mediante bonifico parlante e venga successivamente rimborsato dall’impresa a titolo di penale. In questa ipotesi, la procedura è conforme alla normativa e ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Le somme dovute a titolo di penale contrattuale, infatti, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi e non concorrono alla formazione della base imponibile IVA, risultando escluse ai sensi dell’art. 15, comma 1, del DPR 633/72. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 23 aprile 2004, n. 64, chiarendo che le penali hanno funzione sanzionatoria e risarcitoria e non integrano il presupposto oggettivo dell’imposta.