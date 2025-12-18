Superbonus e sconto in fattura: ultimi giorni utili e errori da evitare
Scadenza 31 dicembre 2025, principio di cassa, SAL unico e penali contrattuali: cosa fare (e cosa non fare) per non perdere le opzioni dell’art. 121 del D.L. 34/2020
SAL unico e pagamenti ai subappaltatori
Un ulteriore errore può verificarsi quando gli interventi agevolati vengono realizzati con un unico SAL. In questi casi, è essenziale ricordare che solo l’avvenuta esecuzione di un pagamento entro il 30 marzo 2024, relativo a lavori già effettuati, consente di esercitare l’opzione dello sconto in fattura anche per le spese sostenute successivamente, purché riferite agli interventi indicati nella CILAS o nel diverso titolo abilitativo, ovvero nell’accordo vincolante in caso di edilizia libera.
Spesso, però, il pagamento non è mai avvenuto proprio a causa della scelta di procedere con un unico SAL, con la conseguenza che l’opzione dello sconto non risulta più esercitabile.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 26/2025, ha chiarito che la condizione del pagamento entro il 30 marzo 2024 si considera soddisfatta anche quando le spese siano state sostenute, nell’ambito di un contratto di appalto, da un soggetto diverso dal committente beneficiario della detrazione, come l’appaltatore principale o i subappaltatori. Resta fermo che i pagamenti devono riferirsi a lavori già eseguiti.
Pertanto, anche in presenza di un unico SAL, l’opzione dello sconto in fattura non è preclusa se risultano pagamenti effettuati dall’appaltatore ai subappaltatori per interventi già realizzati.
