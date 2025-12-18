Superbonus e sconto in fattura: ultimi giorni utili e errori da evitare
Scadenza 31 dicembre 2025, principio di cassa, SAL unico e penali contrattuali: cosa fare (e cosa non fare) per non perdere le opzioni dell’art. 121 del D.L. 34/2020
Considerazioni finali
Quelli esaminati sono solo alcuni degli errori più frequenti che possono emergere in questa fase finale del Superbonus. Restano fuori, per evidenti ragioni di spazio, le criticità legate alle asseverazioni tecniche, che possono incidere in modo ancora più rilevante sull’intera agevolazione.
Diventa quindi indispensabile procedere con estrema prudenza, verificando attentamente ogni aspetto formale e sostanziale: dalla coerenza dei quadri economici dei SAL precedenti alla validità delle polizze assicurative dei tecnici e dei consulenti fiscali, dal rispetto del salto di due classi energetiche alla regolarità contributiva delle imprese, fino agli adempimenti catastali e agli obblighi connessi agli impianti fotovoltaici.
In un contesto di crescente attenzione ai profili di controllo, la corretta gestione della documentazione e degli adempimenti rappresenta oggi la principale forma di tutela per il contribuente.
A cura di Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Consulente per l’efficientamento energetico
