Quadro normativo di riferimento

Per comprendere appieno la portata della decisione è necessario soffermarsi sul quadro normativo, che qui assume un ruolo centrale.

L’art. 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali disciplina l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica. Si tratta di un istituto strutturalmente “selettivo”: il legislatore ne consente l’attivazione solo per interventi di minore consistenza, escludendola espressamente nei casi in cui i lavori abbiano comportato la creazione o l’aumento di superfici utili o volumi.

Questo significa che il procedimento è costruito su una soglia preliminare. Prima ancora di valutare l’impatto paesaggistico dell’opera, l’amministrazione deve verificare se l’istanza sia ammissibile. In presenza di un incremento reale di volumi o superfici utili, la verifica postuma non può neppure iniziare.

Diversa, ma strettamente collegata, è la disciplina del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 380/2001. In area vincolata, la sanatoria edilizia non può prescindere dal previo esito favorevole della verifica paesaggistica: se il parere è negativo o viene negato l’accesso al procedimento, anche il titolo edilizio è destinato a cadere.

Su questo impianto si innesta oggi l’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia. Il comma 4 introduce un elemento di discontinuità significativa: prevede infatti che il parere paesaggistico venga richiesto anche nei casi di creazione o aumento di superfici utili o volumi, superando la logica della soglia invalicabile e costruendo un percorso procedimentale autonomo, con termini perentori e meccanismi di silenzio-assenso.