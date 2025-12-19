Superficie utile, volumi e compatibilità paesaggistica postuma: la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato (sentenza n, 8902/2025) chiarisce quando la maggiore visibilità di un seminterrato non comporta aumento di volume ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali
Principi espressi dalla sentenza
Il primo principio ribadito dai giudici di Palazzo Spada è
la natura bifasica del procedimento ex art.
167.
L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica si articola infatti in due momenti distinti:
- una fase iniziale di ammissibilità, in cui si verifica l’assenza di incrementi di volumi e superfici utili;
- una fase successiva di merito, in cui si valuta la concreta coerenza dell’opera con il contesto paesaggistico.
Il nodo centrale della decisione riguarda
il significato da attribuire alle nozioni di
“superficie utile” e “volume”.
Il Consiglio di Stato ha riaffermato un orientamento ormai consolidato: si tratta di concetti tecnici che devono essere interpretati secondo la disciplina urbanistico-edilizia, poiché il Codice dei beni culturali non fornisce definizioni autonome.
Da qui discende il passaggio forse più rilevante della sentenza.
La superficie utile è
una nozione oggettiva e
funzionale: non muta se non
mutano la consistenza volumetrica e/o la funzione
dell’ambiente.
Il fatto che un volume prima occulto diventi visibile all’esterno non è sufficiente, di per sé, a integrare un incremento, a meno che non vi sia contemporaneamente un aumento di altezza vietato dallo strumento urbanistico.
Nel caso concreto, la porzione di fabbricato divenuta visibile
era destinata
a garage/cantina. Metratura,
cubatura complessiva e destinazione d’uso erano
rimaste invariate.
Anche volendo ragionare in astratto sulla rilevanza della visibilità, si sarebbe comunque rimasti al di fuori della nozione di superficie utile, trattandosi di spazi accessori.
Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito un aspetto spesso
frainteso: l’annullamento del diniego non
equivale ad un riconoscimento della compatibilità
paesaggistica.
Significa soltanto che l’amministrazione dovrà svolgere quella valutazione che aveva omesso, entrando nel merito del rapporto tra opera e paesaggio.
Documenti AllegatiSentenza Consiglio di Stato 13 novembre 2025, n. 8902
IL NOTIZIOMETRO