Principi espressi dalla sentenza

Il primo principio ribadito dai giudici di Palazzo Spada è la natura bifasica del procedimento ex art. 167.

L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica si articola infatti in due momenti distinti:

una fase iniziale di ammissibilità , in cui si verifica l’ assenza di incrementi di volumi e superfici utili ;

, in cui si verifica l’ ; una fase successiva di merito, in cui si valuta la concreta coerenza dell’opera con il contesto paesaggistico.

Il nodo centrale della decisione riguarda il significato da attribuire alle nozioni di “superficie utile” e “volume”.

Il Consiglio di Stato ha riaffermato un orientamento ormai consolidato: si tratta di concetti tecnici che devono essere interpretati secondo la disciplina urbanistico-edilizia, poiché il Codice dei beni culturali non fornisce definizioni autonome.

Da qui discende il passaggio forse più rilevante della sentenza. La superficie utile è una nozione oggettiva e funzionale: non muta se non mutano la consistenza volumetrica e/o la funzione dell’ambiente.

Il fatto che un volume prima occulto diventi visibile all’esterno non è sufficiente, di per sé, a integrare un incremento, a meno che non vi sia contemporaneamente un aumento di altezza vietato dallo strumento urbanistico.

Nel caso concreto, la porzione di fabbricato divenuta visibile era destinata a garage/cantina. Metratura, cubatura complessiva e destinazione d’uso erano rimaste invariate.

Anche volendo ragionare in astratto sulla rilevanza della visibilità, si sarebbe comunque rimasti al di fuori della nozione di superficie utile, trattandosi di spazi accessori.

Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito un aspetto spesso frainteso: l’annullamento del diniego non equivale ad un riconoscimento della compatibilità paesaggistica.

Significa soltanto che l’amministrazione dovrà svolgere quella valutazione che aveva omesso, entrando nel merito del rapporto tra opera e paesaggio.