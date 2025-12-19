sed edilizia espositori
Superficie utile, volumi e compatibilità paesaggistica postuma: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (sentenza n, 8902/2025) chiarisce quando la maggiore visibilità di un seminterrato non comporta aumento di volume ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali

di Redazione tecnica - 19/12/2025

Analisi tecnica

La sentenza ha il merito di riportare il procedimento ex art. 167 entro i suoi binari naturali.

Se l’amministrazione utilizza la nozione di incremento in modo estensivo, facendovi rientrare anche la sola emersione visiva di volumi già esistenti, il rischio è quello di svuotare la struttura bifasica del procedimento.
La compatibilità paesaggistica non viene più valutata: viene esclusa in partenza.

Il Consiglio di Stato, invece, ricolloca correttamente il tema della percezione visiva nella fase di merito.
È lì che l’autorità deve valutare se l’opera, pur senza incremento di consistenza, alteri o meno l’equilibrio paesaggistico del luogo, ma non può farlo anticipando il giudizio attraverso una lettura impropria delle nozioni edilizie.

Resta ferma, tuttavia, un’altra indicazione importante: gli interventi non possono essere analizzati in modo atomistico.
Quando più opere sono funzionalmente collegate ad un intervento unitario – come lo sbancamento del terreno che modifica il rapporto tra edificio e piano di campagna – la valutazione tende legittimamente a ricomporsi in chiave complessiva, anche ai fini dell’applicazione del d.P.R. n. 31/2017.

