Superficie utile, volumi e compatibilità paesaggistica postuma: la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato (sentenza n, 8902/2025) chiarisce quando la maggiore visibilità di un seminterrato non comporta aumento di volume ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali
Analisi tecnica
La sentenza ha il merito di riportare il procedimento ex art. 167 entro i suoi binari naturali.
Se l’amministrazione utilizza la nozione di
incremento in modo estensivo, facendovi rientrare anche
la sola emersione visiva di volumi già
esistenti, il rischio è quello di svuotare la
struttura bifasica del procedimento.
La compatibilità paesaggistica non viene più valutata: viene esclusa in partenza.
Il Consiglio di Stato, invece, ricolloca
correttamente il tema della percezione visiva nella fase di
merito.
È lì che l’autorità deve valutare se l’opera, pur senza incremento di consistenza, alteri o meno l’equilibrio paesaggistico del luogo, ma non può farlo anticipando il giudizio attraverso una lettura impropria delle nozioni edilizie.
Resta ferma, tuttavia, un’altra indicazione importante:
gli interventi non possono essere analizzati in modo
atomistico.
Quando più opere sono funzionalmente collegate ad un intervento unitario – come lo sbancamento del terreno che modifica il rapporto tra edificio e piano di campagna – la valutazione tende legittimamente a ricomporsi in chiave complessiva, anche ai fini dell’applicazione del d.P.R. n. 31/2017.
Documenti AllegatiSentenza Consiglio di Stato 13 novembre 2025, n. 8902
