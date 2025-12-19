Superficie utile, volumi e compatibilità paesaggistica postuma: la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato (sentenza n, 8902/2025) chiarisce quando la maggiore visibilità di un seminterrato non comporta aumento di volume ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali
Conclusioni operative
In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando il diniego di compatibilità paesaggistica postuma e il conseguente diniego di permesso di costruire in sanatoria, con obbligo di riesercizio del potere da parte delle amministrazioni competenti.
Sul piano operativo, il messaggio che emerge è piuttosto netto:
- nell’ambito dell’art. 167, l’incremento che rileva è quello reale e sostanziale, non quello meramente percettivo;
- la superficie utile resta una nozione tecnica, legata a consistenza e funzione, e non si dilata solo perché un volume diventa visibile;
- se l’istanza è ammissibile, l’amministrazione deve entrare nel merito della compatibilità paesaggistica e motivare in modo puntuale;
- la lettura unitaria degli interventi prevale su tentativi di frammentazione difensiva;
- con l’art. 36-bis, comma 4, il legislatore ha aperto un percorso diverso, in cui anche l’aumento di volumi e superfici non impedisce l’attivazione del procedimento paesaggistico, spostando il baricentro dalla preclusione alla valutazione.
È su questo doppio binario – art. 167 da un lato, art. 36-bis dall’altro – che oggi si gioca gran parte della pratica applicativa in materia di sanatorie e paesaggio.
Documenti AllegatiSentenza Consiglio di Stato 13 novembre 2025, n. 8902
