deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Superficie utile, volumi e compatibilità paesaggistica postuma: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (sentenza n, 8902/2025) chiarisce quando la maggiore visibilità di un seminterrato non comporta aumento di volume ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 19/12/2025

Conclusioni operative

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando il diniego di compatibilità paesaggistica postuma e il conseguente diniego di permesso di costruire in sanatoria, con obbligo di riesercizio del potere da parte delle amministrazioni competenti.

Sul piano operativo, il messaggio che emerge è piuttosto netto:

  • nell’ambito dell’art. 167, l’incremento che rileva è quello reale e sostanziale, non quello meramente percettivo;
  • la superficie utile resta una nozione tecnica, legata a consistenza e funzione, e non si dilata solo perché un volume diventa visibile;
  • se l’istanza è ammissibile, l’amministrazione deve entrare nel merito della compatibilità paesaggistica e motivare in modo puntuale;
  • la lettura unitaria degli interventi prevale su tentativi di frammentazione difensiva;
  • con l’art. 36-bis, comma 4, il legislatore ha aperto un percorso diverso, in cui anche l’aumento di volumi e superfici non impedisce l’attivazione del procedimento paesaggistico, spostando il baricentro dalla preclusione alla valutazione.

È su questo doppio binario – art. 167 da un lato, art. 36-bis dall’altro – che oggi si gioca gran parte della pratica applicativa in materia di sanatorie e paesaggio.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Codice dei beni culturali Consiglio di Stato Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001 Accertamento di conformità Parere di compatibilità paesaggistica

Documenti Allegati

INDICE

1
Superficie utile, volumi e compatibilità paesaggistica postuma: la sentenza del Consiglio di Stato
2
Quadro normativo di riferimento
3
Principi espressi dalla sentenza
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026