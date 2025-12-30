Costi chilometrici: in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2026
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2026: costi chilometrici, rimborsi e fringe benefit auto aziendali. Regole, novità 2025 ed esempi di calcolo
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025, n. 327 il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate che rende disponibili, nel Supplemento Ordinario n. 40, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.
Le tabelle costituiscono il riferimento ufficiale per il calcolo dei rimborsi chilometrici e del fringe benefit legato all’uso promiscuo dei veicoli aziendali nel corso del 2026, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Nel dettaglio, i prospetti riportano i costi chilometrici di esercizio e i corrispondenti valori di fringe benefit per un’ampia gamma di mezzi (distinguendo tra veicoli in produzione e fuori produzione) che ricomprende:
- autovetture a benzina in produzione;
- autovetture a gasolio in produzione;
- autovetture a benzina-GPL in produzione;
- autovetture a metano in produzione;
- autovetture ibride benzina e ibride gasolio in produzione;
- autovetture ibride plug-in in produzione;
- autovetture elettriche in produzione;
- autovetture a benzina fuori produzione;
- autovetture a gasolio fuori produzione;
- autovetture a benzina-GPL, benzina-metano e metano fuori produzione;
- autovetture ibride benzina e ibride gasolio fuori produzione;
- autovetture ibride plug-in fuori produzione;
- motoveicoli;
- autocaravan.
Costi chilometrici: a cosa servono
I prospetti ACI servono a determinare:
- il rimborso chilometrico spettante a dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo per esigenze di lavoro;
- il valore del fringe benefit, ossia la quota di retribuzione in natura derivante dalla concessione di un veicolo aziendale ad uso promiscuo.
Le tabelle sono costruite assumendo una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, parametro utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per la determinazione del reddito imponibile da indicare in busta paga.
La pubblicazione 2026 si inserisce in un contesto normativo profondamente mutato. A partire dal 2025, infatti, la disciplina dei fringe benefit legati all’uso promiscuo dei veicoli aziendali è stata oggetto di una revisione significativa, che incide direttamente sulle percentuali da applicare e sulle modalità di calcolo.
Per questo motivo, i dati contenuti nelle tabelle devono essere letti alla luce del nuovo quadro regolatorio, distinguendo con attenzione tra il regime previgente e quello introdotto dalla riforma. Vediamo di cosa si tratta.
