Costi chilometrici: in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2026
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2026: costi chilometrici, rimborsi e fringe benefit auto aziendali. Regole, novità 2025 ed esempi di calcolo
Le novità per auto immatricolate dal 2025
La disciplina contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR è stata rivista dalla legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), a cui si sono poi aggiunte le regole transitorie introdotte dalla legge n. 60/2025, di conversione del DL n. 19/2025.
Secondo quanto previsto dalla normativa, dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit relativo ad auto, moto e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo è pari al:
- 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico ACI;
- 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Il valore così determinato va assunto al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Quando si applica il nuovo regime
La nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente tre condizioni:
- immatricolazione a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- concessione in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025;
- assegnazione al lavoratore dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.
Proprio al coordinamento tra vecchio e nuovo regime l’Agenzia delle Entrate ha dedicato la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, che resta il principale documento di prassi di riferimento per la gestione del periodo di transizione.
Documenti AllegatiTabelle
IL NOTIZIOMETRO