Come si effettua il calcolo

Nelle tabelle ACI, le ultime quattro colonne riportano direttamente i valori del fringe benefit annuale, calcolati in base a diverse percentuali di utilizzo privato del veicolo.

Per individuare il valore corretto è necessario selezionare:

la categoria del veicolo (autovettura o motociclo);

la marca;

la tipologia di alimentazione;

la distinzione tra veicolo in produzione o fuori produzione.

Le percentuali di utilizzo privato considerate sono 25%, 30%, 50% e 60%. A tali percentuali va rapportato il risultato ottenuto moltiplicando il costo chilometrico per la percorrenza annua convenzionale.

Esempi di calcolo

Per chiarire in modo concreto il funzionamento delle tabelle ACI 2026, può essere utile applicare il calcolo del fringe benefit a casi diversi, così da cogliere anche gli effetti della nuova disciplina introdotta dal 2025.

Primo caso: autovettura a benzina immatricolata prima del 2025

Prendiamo un’autovettura a benzina in produzione, ad esempio una Audi A1 SPB 30 1.0 116 CV, per la quale la tabella ACI 2026 indica un costo chilometrico pari a 0,5181 euro/km.

Il costo annuo, calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km, è quindi pari a:

0,5181 × 15.000 = 7.771,50 euro

Se il veicolo è concesso in uso promiscuo con un utilizzo privato pari al 25%, il fringe benefit annuo sarà:

7.771,50 × 25% = 1.942,88 euro

Questo è l’importo che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, al netto di eventuali somme trattenute al lavoratore.

Secondo caso: autovettura elettrica

Consideriamo ora un’autovettura elettrica in produzione, ad esempio una Hyundai Kona EV 135 CV, per la quale il costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI 2026 è pari a 0,4329 euro/km.

Il costo annuo risulta quindi:

0,4329 × 15.000 = 6.493,50 euro

Trattandosi di un veicolo a trazione esclusivamente elettrica, immatricolato e assegnato nel rispetto delle condizioni previste dal nuovo regime, si applica la percentuale agevolata del 10%. Il fringe benefit annuo sarà quindi pari a:

6.493,50 × 10% = 649,35 euro

Terzo caso: auto immatricolata nel 2025

Si consideri il caso di un’autovettura a benzina, utilizzata come auto aziendale ad uso promiscuo, immatricolata nel 2025 e assegnata al dipendente nel corso dell’anno.

Se, il costo chilometrico del veicolo indicato nelle tabelle ACI 2026 è pari a 0,6000 euro/km, il costo annuo convenzionale sarà:

0,6000 × 15.000 = 9.000 euro

Essendo un’auto a benzina, il fringe benefit è pari al 50% di tale importo. Il valore da assoggettare a tassazione sarà quindi 9.000 × 50% = 4.500 euro annui

In presenza del rispetto congiunto delle tre condizioni, il calcolo del fringe benefit non dipende più dalle percentuali di utilizzo privato (25%, 30%, 50% o 60%), ma viene determinato direttamente applicando la percentuale fissa prevista dal nuovo regime, con effetti economici spesso molto diversi rispetto al passato.

Il calcolo online sul sito ACI

Per agevolare imprese, consulenti e lavoratori, l’ACI mette comunque a disposizione un servizio di calcolo online, che consente di individuare rapidamente il costo chilometrico e il valore del fringe benefit partendo dai dati del singolo veicolo e, soprattutto, di non incorrere in errori alla luce delle novità introdotte dal 2025 in poi