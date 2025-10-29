Un operatore economico che ritenga i prezzi posti a base d’asta “fuori mercato” può non presentare offerta e poi impugnare l’aggiudicazione? E se quei prezzi costituiscono una clausola immediatamente escludente, è possibile contestarli solo dopo la conclusione della procedura?

Clausole immediatamente escludenti: il TAR sull'immediata impugnazione

A rispondere negativamente a queste domande è il TAR Calabria con la sentenza del 27 ottobre 2025, n. 1729, respingendo il ricorso di un OE invitato a partecipare a una procedura per l’affidamento di una fornitura e che aveva ritenuto erronea l’indicazione dei prezzi, giudicati troppo bassi rispetto alla precedente gara.

Dopo aver richiesto chiarimenti, la SUA aveva confermato i valori di partenza, motivo per cui l’impresa aveva scelto di non presentare offerta, sostenendo di non poter caricare nel sistema una proposta superiore alla base d’asta.

Successivamente, appreso che la gara era stata aggiudicata all’unica concorrente rimasta, la ricorrente ha presentato ricorso, lamentando la violazione del capitolato tecnico e sostenendo che il prodotto offerto dall’aggiudicataria non rispettasse i requisiti minimi previsti.