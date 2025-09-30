Quando un concorrente presenta documenti incompleti, può dimostrare successivamente il possesso dei requisiti grazie al soccorso istruttorio? E fino a che punto la stazione appaltante può ritenere irrilevanti le annotazioni ANAC che riguardano l’affidabilità di un operatore economico? Infine, è sempre obbligatorio attivare la verifica di anomalia in presenza di un ribasso totale su alcune voci di costo?

Sono domande pratiche che il TAR Campania ha affrontato con la sentenza del 18 settembre 2025, n. 6237, con cui è stato confermato l’esito di un appalto integrato per l’affidamento di opere di riqualificazione urbana, finanziato con fondi PNRR.

Soccorso istruttorio, requisiti tecnici e gravi illeciti: la decisione del TAR

La gara, impostata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, richiedeva ai concorrenti non solo capacità esecutiva, ma anche adeguata esperienza professionale nella progettazione.

All’esito della valutazione delle offerte, l’appalto veniva aggiudicato a un consorzio stabile. La seconda classificata, aveva impugnato l’aggiudicazione contestando vari profili di illegittimità:

il presunto difetto dei requisiti tecnici in capo al consorzio vincitore, legati ai c.d. “servizi di punta” richiesti dal disciplinare;

in capo al consorzio vincitore, legati ai c.d. “servizi di punta” richiesti dal disciplinare; la mancata considerazione delle annotazioni presenti nel Casellario ANAC , che secondo la ricorrente avrebbero dovuto condurre a un giudizio di inaffidabilità;

, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto condurre a un giudizio di inaffidabilità; la mancata attivazione della verifica di anomalia dell’offerta, in relazione al ribasso totale sugli oneri accessori per la progettazione.

Con questi motivi la ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione fosse viziata e che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il consorzio aggiudicatario.