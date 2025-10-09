Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
made expo biglietteria
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Abusi edilizi e ante '67: il TAR interviene sui limiti della sanatoria

Nessuno sconto per un edificio abusivo degli anni ’50 radicalmente modificato nel tempo: non basta invocare la preesistenza ante ’67, serve la prova della legittimità originaria

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 09/10/2025

Un edificio costruito negli anni Cinquanta, ma modificato nel corso dei decenni, può essere oggi sanato? E fino a che punto le trasformazioni successive possono compromettere la prova della preesistenza ante ’67? È sufficiente dimostrare che una parte dell’immobile fosse già esistente prima della “legge ponte”, o occorre provare la legittimità complessiva dell’attuale consistenza?

Come chiarisce il TAR Campania con la sentenza del 2 ottobre 2025, n. 6549, la risposta è negativa, riaffermando il principio secondo cui non è sanabile un manufatto che, pur originariamente esistente, sia stato oggetto di radicali modifiche non documentate e non conformi alla disciplina urbanistica dell’epoca.

Edificio anni '50 modificato nel tempo: non invocabile l'ante '67

Nel caso in esame, la ricorrente aveva presentato domanda di riesame del diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato realizzato negli anni Cinquanta, per il quale era stata presentata istanza ai sensi della legge n. 47/1985 (c.d. “primo condono edilizio”).

Il Comune, tuttavia, aveva respinto la domanda, ritenendola “dolosamente infedele”, per l'evidente discrasia tra i dati originariamente dichiarati (un’abitazione di circa 98 mq) e quelli successivamente integrati (due unità abitative per complessivi 177 mq di superficie utile e 141 mq non residenziale).

La proprietaria sosteneva che il fabbricato fosse ante ’67 e quindi non soggetto a licenza edilizia, poiché ubicato in zona periferica non pianificata all’epoca. Tuttavia, le verifiche comunali avevano accertato che l’area ricadeva già dal 1954 in territorio dotato di PRG e che quindi l’obbligo di licenza edilizia era vigente ben prima della legge n. 765/1967 (“cd. legge ponte”).

Inoltre, le aerofotogrammetrie del 1966 mostravano la presenza di un manufatto con sagoma ridotta e non corrispondente a quella attuale.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Condono edilizio Abusi edilizi Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001 Ante '67

Documenti Allegati

INDICE

1
Abusi edilizi e ante '67: il TAR interviene sui limiti della sanatoria
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del TAR
4
Conclusioni operative
assorup formazione

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 30/09/2025
Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
2
LAVORI PUBBLICI - 07/10/2025
Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
3
EDILIZIA - 06/10/2025
Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio
4
ENERGIA - 07/10/2025
Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
5
EDILIZIA - 07/10/2025
Verande e pertinenze: serve il permesso di costruire?
6
EDILIZIA - 02/10/2025
Sanatoria edilizia e vincoli paesaggistici: interviene il Consiglio di Stato