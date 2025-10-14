Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
systab consolidamento fondazioni pali resine
systab consolidamento fondazioni pali resine
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Condizionatori su edificio storico: serve l’autorizzazione paesaggistica

Il TAR Campania conferma la demolizione per l’installazione non autorizzata di macchine esterne su palazzo vincolato: non è edilizia libera

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 14/10/2025

Quando l’installazione di impianti tecnologici, come i condizionatori, può considerarsi edilizia libera e quando, invece, necessita di autorizzazione paesaggistica? A fare chiarezza sui i limiti di applicabilità dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e dell’art. 149 del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è il TAR Campania, con la sentenza del 30 settembre 2025, n. 6478, con particolare riferimento agli immobili di pregio situati in aree sottoposte a vincolo.

Climatizzatori su edificio storico: necessaria l’autorizzazione paesaggistica

La controversia trae origine dall’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 27 del Testo Unico Edilizia emessa da un’amministrazione comunale per la presenza di macchine esterne di condizionamento collocate sulla facciata di un palazzo storico risalente al XIX secolo, ubicato in zona “Città storica” e soggetto a vincolo paesaggistico.

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento deducendo:

  • la mancata partecipazione al procedimento;
  • la carenza di motivazione e istruttoria;
  • la qualificabilità delle opere come edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a-bis, del d.P.R. 380/2001 e dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017;
  • la sproporzione della misura demolitoria rispetto all’entità dell’intervento, ritenuto di modesto impatto paesaggistico.

Il Comune, di contro, aveva sostenuto la piena legittimità del provvedimento, rilevando l’assenza di qualsiasi titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Autorizzazione paesaggistica Codice dei beni culturali SCIA DPR n. 380/2001 Edilizia Libera Ordine di demolizione

Documenti Allegati

INDICE

1
Condizionatori su edificio storico: serve l’autorizzazione paesaggistica
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
La decisione del TAR
5
Conclusioni operative
sun ballast Sistema EasyWest

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 09/10/2025
Sanatoria paesaggistica e aumento di volume: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti dell’art. 36 del TUE
2
LAVORI PUBBLICI - 07/10/2025
Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
3
EDILIZIA - 06/10/2025
Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio
4
PROFESSIONE - 13/10/2025
Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa
5
ENERGIA - 07/10/2025
Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
6
ENERGIA - 10/10/2025
Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE