mapei istituzionale
mapei istituzionale
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Demolizione e ricostruzione: legittima la premialità del 20% anche per edifici con destinazione “neutra”

Il TAR Lazio ribadisce che lo stato legittimo va ricostruito partendo dal titolo edilizio originario e non dagli usi successivi dell’immobile.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 22/10/2025

Un edificio costruito più di un secolo fa, inizialmente adibito a deposito e poi trasformato in fabbrica, può usufruire della premialità del 20% prevista dal “Piano Casa Lazio”? E ancora: è corretto che l’amministrazione consideri la destinazione d’uso produttiva, sopravvenuta nel tempo, per ridurre la percentuale di incremento volumetrico?

Demolizione, ricostruzione e premialità: la sentenza del TAR Lazio

A queste domande ha risposto la sentenza n. 15129 del 31 luglio 2025 che affronta un caso emblematico sulla demolizione e ricostruzione di un edificio e sulla corretta applicazione delle premialità volumetriche previste dalla L.R. n. 7/2017.

Il ricorso nasce dalla contestazione, da parte di alcuni privati, di un provvedimento con cui Roma Capitale aveva concesso a una società la premialità del 20% per un intervento di demolizione e ricostruzione.
Secondo i ricorrenti, l’edificio non avrebbe potuto beneficiare di tale incremento perché, sin dalle origini, destinato ad attività produttiva. Da qui l’obiezione: la premialità corretta sarebbe stata del 10%, quella cioè riservata agli immobili non residenziali.
L’Amministrazione, invece, aveva ritenuto corretto l’incremento del 20%, sostenendo che la destinazione originaria dell’immobile – risalente al 1914 – fosse “neutra”, non produttiva.

Come spesso accade nei casi di rigenerazione urbana, la soluzione dipende da una corretta lettura del quadro normativo di riferimento.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Demolizione e ricostruzione Regione Lazio Piano Casa Cambio destinazione uso

Documenti Allegati

INDICE

1
Demolizione e ricostruzione: legittima la premialità del 20% anche per edifici con destinazione “neutra”
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica della sentenza
4
Conclusioni operative
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
FISCO E TASSE - 20/10/2025
Ristrutturazioni edilizie 2025: tutte le agevolazioni nella nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate
2
EDILIZIA - 20/10/2025
Tettoia e pergolato: non sono edilizia libera se stabilmente ancorati al suolo
3
EDILIZIA - 15/10/2025
Cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale: serve il permesso di costruire
4
LAVORI PUBBLICI - 21/10/2025
Affidamenti diretti, proroga e principio di rotazione: interviene il MIT
5
EDILIZIA - 21/10/2025
Compravendita immobiliare e conformità catastale: la Cassazione chiarisce quando l’atto è nullo
6
EDILIZIA - 17/10/2025
Terzo condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della sanatoria