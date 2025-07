Quali effetti produce l’entrata in vigore del nuovo art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per la sanatoria degli interventi in ambito paesaggistico? La Soprintendenza può limitarsi a richiamare la precedente disciplina o è tenuta ad applicare le nuove disposizioni introdotte dal Decreto “Salva Casa”? In che modo cambia il ruolo dell’Amministrazione nei procedimenti in sanatoria alla luce delle recenti norme?

SCIA in sanatoria e Soprintendenza: la sentenza del TAR Sicilia

Nel complesso e stratificato sistema della normativa edilizia, alcune innovazioni richiedono tempo prima di essere pienamente recepite da tutte le articolazioni della pubblica amministrazione. Le modifiche introdotte dal cosiddetto “Salva Casa” (Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024) non fanno eccezione.

Il disallineamento tra ciò che la norma dispone e il modo in cui viene applicata concretamente dagli uffici si traduce spesso in un contenzioso inutile, in cui i giudici si trovano a dover riaffermare principi già scritti nero su bianco.

È esattamente ciò che ha fatto il TAR Sicilia con la sentenza n. 2191 del 9 luglio 2025, intervenendo su un caso che riguarda un immobile sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Per tale immobile il proprietario aveva presentato una SCIA in sanatoria ai sensi del nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia, norma che consente oggi anche la regolarizzazione di opere con aumenti volumetrici e superfici utili, purché conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (c.d. doppia conformità “asimmetrica” o “alleggerita”).