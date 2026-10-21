Si tratta del cosiddetto Caso 2 , per il quale la nota DCPREV prot. n. 19631 del 3 dicembre 2024 ha fornito le istruzioni applicative. L’esonero riguarda quindi esclusivamente la formazione e non comporta il riconoscimento automatico della qualificazione. Il candidato deve comunque dimostrare l’esperienza richiesta e sostenere la valutazione secondo le modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

© Riproduzione riservata

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.

Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.