Quando decorre il termine entro il quale la Soprintendenza può annullare l’autorizzazione paesaggistica comunale? E in quali casi può essere interrotto?

Si tratta di dubbi di natura strettamente pratica, considerando che nella prassi amministrativa il flusso di atti e documenti tra Comune e Soprintendenza rende spesso difficile individuare il momento esatto da cui far partire i sessanta giorni di cui all’art. 82, comma 9, del d.P.R. 616/1977.

Condono edilizio e autorizzazione paesaggistica: termini per l'annullamento

Su questo punto interviene la sentenza del TAR Campania del 13 ottobre 2025, n. 1646, che affronta una vicenda relativa a un condono edilizio ex legge n. 47/1985 per lavori eseguiti su un immobile vincolato, in cui la Soprintendenza aveva espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, limitatamente a una scala esterna in muratura.

Il ricorrente sosteneva che il nullaosta comunale del 1998 fosse ormai consolidato, non essendo stato annullato entro il termine di legge. Tuttavia, la Soprintendenza aveva richiesto integrazioni documentali mai trasmesse, e il procedimento era rimasto sospeso per oltre vent’anni.

Il TAR ha dato ragione all'Autorità preposta al vincolo. Vediamo il perché.