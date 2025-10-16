Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
bive visita
bive visita
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Autorizzazione paesaggistica: il TAR chiarisce i termini per l'annullamento

Il TAR Campania precisa che il termine di 60 giorni per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica decorre dalla ricezione della documentazione completa

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 16/10/2025

Quando decorre il termine entro il quale la Soprintendenza può annullare l’autorizzazione paesaggistica comunale? E in quali casi può essere interrotto?

Si tratta di dubbi di natura strettamente pratica, considerando che nella prassi amministrativa il flusso di atti e documenti tra Comune e Soprintendenza rende spesso difficile individuare il momento esatto da cui far partire i sessanta giorni di cui all’art. 82, comma 9, del d.P.R. 616/1977.

Condono edilizio e autorizzazione paesaggistica: termini per l'annullamento

Su questo punto interviene la sentenza del TAR Campania del 13 ottobre 2025, n. 1646, che affronta una vicenda relativa a un condono edilizio ex legge n. 47/1985 per lavori eseguiti su un immobile vincolato, in cui la Soprintendenza aveva espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, limitatamente a una scala esterna in muratura.

Il ricorrente sosteneva che il nullaosta comunale del 1998 fosse ormai consolidato, non essendo stato annullato entro il termine di legge. Tuttavia, la Soprintendenza aveva richiesto integrazioni documentali mai trasmesse, e il procedimento era rimasto sospeso per oltre vent’anni.

Il TAR ha dato ragione all'Autorità preposta al vincolo. Vediamo il perché.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Autorizzazione paesaggistica Condono edilizio Silenzio assenso

Documenti Allegati

INDICE

1
Autorizzazione paesaggistica: il TAR chiarisce i termini per l'annullamento
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del TAR
4
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 09/10/2025
Sanatoria paesaggistica e aumento di volume: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti dell’art. 36 del TUE
2
LAVORI PUBBLICI - 07/10/2025
Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
3
PROFESSIONE - 13/10/2025
Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa
4
ENERGIA - 07/10/2025
Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
5
ENERGIA - 10/10/2025
Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE
6
LAVORI PUBBLICI - 13/10/2025
Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti