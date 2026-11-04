Bastano pochi metri quadrati ricavati da una cisterna per vedersi negare il terzo condono in zona vincolata? E quando la Soprintendenza dice no senza preavviso di rigetto, quel parere si può far annullare? Se la domanda viene respinta, l’oblazione pagata va chiesta al TAR o al tribunale?

Chi ha presentato una domanda di condono nel 2004 e la vede riaprire soltanto oggi scopre spesso che, nel frattempo, il quadro di riferimento è cambiato, soprattutto quando l’immobile si trova in un’area soggetta a vincolo paesaggistico e l’ultima parola spetta alla Soprintendenza. È lo scenario su cui interviene il TAR Sicilia con la sentenza n. 2871 del 2 novembre 2026, una pronuncia che mette in fila i dubbi più ricorrenti sul terzo condono in area vincolata.

I numeri della vicenda sono piccoli, una camera e qualche vano di servizio in un’abitazione, ma le risposte dei giudici interessano chiunque abbia ancora una pratica aperta, dal tecnico che la segue al proprietario che aspetta da vent’anni, fino a chi sta per comprare casa senza sapere che il condono non è mai stato definito. E c’è un motivo in più per arrivare fino in fondo, perché la storia passa per un lungo silenzio dell’amministrazione e per un ricorso gerarchico rimasto senza risposta, due circostanze il cui peso, come si vedrà, non è affatto scontato.

Terzo condono per una cisterna trasformata in camera: la vicenda

Al centro della controversia c’è un’abitazione in area vincolata in cui, prima del 1998, una cisterna era stata trasformata senza titolo in camera e si erano realizzati un ripostiglio, un servizio igienico e un piccolo magazzino, per circa 28 metri quadrati.

La domanda di condono è stata presentata nel novembre 2004 per opere di tipologia 1 e 3. Il parere della Soprintendenza, chiesto nel 2018, è arrivato nel marzo 2023, negativo per grave danno paesaggistico, richiamando una circolare regionale adottata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 e disponendo la rimessione in pristino. Il ricorso gerarchico è rimasto senza risposta e il Comune ha respinto la domanda sulla base di quel parere.

Davanti al TAR la ricorrente ha contestato il mancato preavviso di rigetto e il difetto di motivazione, sostenendo che si trattava di pertinenze con un aumento di volume inferiore al 20%, in area a vincolo relativo, e che sul parere si era formato il silenzio-assenso regionale. Ha invocato inoltre l’affidamento, la valutazione più benevola resa dalla Soprintendenza su un precedente condono per altre opere e la pendenza del ricorso gerarchico, sostenendo che la sentenza della Consulta non potesse travolgere un procedimento avviato prima e chiedendo la restituzione delle somme versate.

Condono edilizio in zona vincolata: cosa prevede il Decreto-Legge n. 269/2003

Il perimetro normativo della vicenda è segnato dall’art. 32 del Decreto-Legge n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, che ha introdotto il c.d. terzo condono. Il comma 27, lettera d), esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli posti a tutela, tra gli altri, dei beni ambientali e paesistici, quando siano state eseguite, dopo l’istituzione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo e non siano conformi alle norme urbanistiche.

L’allegato 1 al decreto distingue le tipologie di abuso, riservando le prime due alle opere eseguite senza titolo o in difformità, rispettivamente non conformi e conformi alla disciplina urbanistica, la terza alla ristrutturazione edilizia e le tipologie 4, 5 e 6 al restauro, al risanamento conservativo e alla manutenzione straordinaria, compresi gli interventi non valutabili in termini di superficie o di volume. Il comma 26, lettera a), ammette le prime tre sull’intero territorio nazionale e le ultime tre sugli immobili vincolati, e dalla lettura combinata con il comma 27 la giurisprudenza ricava che in area vincolata restano sanabili soltanto gli abusi minori.

L’art. 32 della Legge n. 47/1985, nel testo riscritto dallo stesso decreto, subordina poi il titolo in sanatoria al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, il cui motivato dissenso ne preclude il rilascio, mentre il loro silenzio protratto per centottanta giorni può essere impugnato come rifiuto.

Sul versante regionale, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 252/2022 ha dichiarato illegittima la norma regionale che, come interpretazione autentica, ammetteva la sanatoria nelle aree a vincolo soltanto relativo, perché il limite statale è una norma di grande riforma economico-sociale che vincola anche la Regione a statuto speciale. Completa il quadro l’art. 3, comma 3, della Legge n. 241/1990, che ammette la motivazione per relationem, purché l’atto richiamato sia indicato e reso disponibile.

Nuova superficie e volume in area vincolata: perché il terzo condono è escluso

Il punto fermo da cui partono i giudici è l’orientamento consolidato secondo cui in area vincolata il terzo condono richiede quattro condizioni insieme, ovvero opere anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie minori 4, 5 e 6 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta, anche quando il vincolo non comporta inedificabilità assoluta. Il TAR richiama il Consiglio di Stato (sentenza n. 1036/2023) e numerose proprie pronunce, in una linea seguita anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel parere n. 53/2026 sui vincoli relativi, che la sentenza non cita.

Poiché gli interventi hanno prodotto nuova superficie e nuovo volume paesaggisticamente intesi, parere e diniego sono atti interamente vincolati, e da qui discende il rigetto delle altre censure, comprese quelle sul mancato preavviso di rigetto. Un atto vincolato non richiede motivazione sull’interesse pubblico né comparazione con quello privato, e il tempo non crea alcun affidamento tutelabile su una situazione abusiva, come insegna l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 9/2017).

Basta perciò il richiamo alla circolare assessoriale, che esclude in zona vincolata la sanabilità degli abusi che creano nuovi volumi o superfici, a motivare il parere, e il richiamo al parere a motivare il diniego. Non conta la pendenza del ricorso gerarchico, perché il parere non era mai stato sospeso. Non conta neppure il silenzio-assenso regionale, che vale solo per i primi due condoni, mentre la sentenza della Consulta, già intervenuta quando le amministrazioni hanno provveduto, si applica a un rapporto non ancora esaurito.

Sulle somme versate, la cui sorte dipende dalla legge e non dal Comune, il TAR declina la giurisdizione. Seguendo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 29291/2008), i giudici osservano che, respinta la sanatoria, la ripetizione di oblazione e oneri tutela un diritto soggettivo estraneo ai poteri autoritativi e spetta al giudice ordinario, davanti al quale la domanda va riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato per conservarne gli effetti, come prevede l’art. 11 del codice del processo amministrativo.

Cisterna trasformata in camera e vani accessori: il raffronto con le tipologie del condono

Sul piano tecnico la conversione di una cisterna in camera può sembrare un semplice cambio d’uso di un volume già esistente, ma la sentenza la tratta, insieme ai vani di servizio, come creazione di superficie e volume paesaggisticamente rilevanti, senza soffermarsi sulle pertinenze né sulla soglia del 20%. È la stessa logica seguita dal TAR Sicilia nella sentenza n. 757/2026 su ampliamento e vincolo nel terzo condono, secondo cui la qualificazione dell’intervento deve riflettere la sua reale consistenza edilizia e non può essere piegata alle esigenze della sanatoria.

Anche se la pronuncia non lo dice in modo esplicito, le opere indicate nella domanda rientravano nelle tipologie 1 e 3, cioè opere non conformi alla disciplina urbanistica e ristrutturazione edilizia, entrambe fuori dal perimetro delle tipologie minori, con la prima che, proprio per la non conformità urbanistica, manca già di una delle quattro condizioni. Per il tecnico la qualificazione dichiarata nel 2004 è dunque il primo filtro, da confrontare sempre con la consistenza reale delle opere. Lo stesso vale per chi sta per acquistare un immobile con una domanda di condono ancora pendente, perché i problemi emergono spesso dopo il rogito, quando non c’è più margine per rimediare in via bonaria, tema approfondito nel volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari.

Domanda di condono respinta in area vincolata: cosa cambia per tecnici e proprietari

In conclusione, il TAR Sicilia ha respinto il ricorso quanto alla domanda di annullamento, lasciando in piedi il parere della Soprintendenza e il diniego del Comune, e lo ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, quanto alla restituzione dell’oblazione e degli oneri, indicando il giudice ordinario.

Ne deriva per i professionisti una verifica preliminare severa, condotta sulla natura dell’intervento prima che sulla sua dimensione, perché, quando c’è un vincolo, il terzo condono non perdona neppure pochi metri quadrati di superficie nuova e il lungo silenzio dell’amministrazione non si converte in un titolo né in un affidamento. E non offre una sponda neppure un precedente condono ottenuto su altre opere dello stesso edificio, che in questo caso non ha cambiato l’esito.

La sentenza si colloca in un orientamento ormai stabile, rafforzato in Sicilia dopo la pronuncia della Consulta e confermato dallo stesso TAR anche nella sentenza n. 2399/2026 su un caso analogo, per cui le domande del 2004 ancora pendenti si decidono entro i limiti statali sui vincoli. Per molti fascicoli fermi da vent’anni la definizione arriva oggi, nella direzione opposta a quella sperata.

Terzo condono in area vincolata: le domande più frequenti

Il terzo condono è possibile in zona con vincolo paesaggistico?

Secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, ribadito dal TAR Sicilia (sentenza n. 2871/2026), sì, ma solo per interventi minori come restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, che non creano nuova superficie né nuovo volume, eseguiti prima del vincolo, conformi agli strumenti urbanistici e con il parere favorevole dell’autorità preposta. Le condizioni devono ricorrere tutte insieme, anche quando il vincolo è soltanto relativo.

Il silenzio della Soprintendenza vale come assenso nel terzo condono?

No. Per il TAR Sicilia (sentenza n. 2871/2026) il silenzio-assenso previsto dalla legge regionale siciliana riguarda soltanto il primo e il secondo condono. In via generale l’art. 32 della Legge n. 47/1985 consente di impugnare come rifiuto il silenzio dell’autorità preposta al vincolo, se il parere non arriva entro centottanta giorni dalla richiesta.

A chi si chiede la restituzione dell’oblazione se il condono viene respinto?

Al giudice ordinario e non al TAR. Per il TAR Sicilia (sentenza n. 2871/2026), che segue le Sezioni Unite della Cassazione, una volta respinta la domanda la restituzione di oblazione e oneri concessori riguarda un diritto soggettivo che non coinvolge l’esercizio di poteri pubblici, e se e quanto spetti dipende dalla legge, non da una scelta del Comune.