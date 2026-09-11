Il terzo condono edilizio ha un ambito di applicazione più ristretto rispetto ai precedenti condoni, soprattutto quando gli abusi interessano immobili o aree sottoposti a vincolo. L’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, ha infatti previsto condizioni più severe, che impongono di verificare con attenzione la tipologia dell’intervento e il regime di tutela gravante sull’area.

Su questi presupposti si è pronunciato il Consiglio di Stato, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 6518, relativa a opere abusive realizzate in area vincolata, escludendo che la natura pertinenziale prospettata dalla parte, il tempo trascorso o il silenzio dell’amministrazione possano assumere rilievo quando manca, a monte, la possibilità di ottenere la sanatoria.

La verifica decisiva riguarda quindi la condonabilità sostanziale dell’intervento, perché gli aspetti procedimentali possono essere valutati solo dopo avere accertato che l’opera rientri effettivamente tra quelle ammesse dalla disciplina del 2003.

Terzo condono in area vincolata: dalla domanda al diniego

La controversia trae origine da una domanda di condono edilizio presentata per alcune opere realizzate abusivamente in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Tra gli interventi oggetto della richiesta figuravano una tettoia destinata a garage-parcheggio e un alloggio destinato al custode, opere che la parte riteneva riconducibili alla nozione di pertinenza rispetto all’edificio principale.

L’Amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo che, per caratteristiche e localizzazione, gli abusi non potessero rientrare tra quelli ammessi al terzo condono edilizio. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Lazio, che ha confermato il diniego facendo applicazione della disciplina contenuta nella Legge n. 326/2003 e nell’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004.

La decisione di primo grado è stata quindi portata davanti al Consiglio di Stato, dove l’appellante ha insistito su quattro profili: la partecipazione procedimentale e la motivazione del diniego, la natura pertinenziale delle opere, la possibile formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono e il lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli interventi, che secondo la tesi difensiva avrebbe richiesto una diversa valutazione dell’interesse pubblico.

Palazzo Spada ha esaminato congiuntamente queste censure, ritenendole strettamente connesse, e le ha respinte perché tutte si scontravano con lo stesso presupposto: la non sanabilità delle opere secondo la disciplina del terzo condono applicabile alla fattispecie.

Terzo condono e vincoli: quali abusi possono essere sanati

La disciplina del terzo condono edilizio, contenuta nell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, individua nell’Allegato 1 sei tipologie di abuso, ordinate secondo una gravità decrescente. Le tipologie 1 e 2 riguardano opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, rispettivamente non conformi e conformi alla disciplina urbanistica; la tipologia 3 comprende gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza titolo o in difformità da esso.

Le tipologie 4 e 5 riguardano invece opere di restauro e risanamento conservativo realizzate senza titolo o in difformità, distinguendo quelle eseguite nelle zone omogenee A dalle altre, mentre la tipologia 6 comprende gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

Questa classificazione assume particolare rilievo nelle aree vincolate, perché il comma 26 distingue gli abusi di maggiore rilevanza, riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3, dagli interventi minori delle tipologie 4, 5 e 6, mentre il comma 27 introduce ulteriori cause che possono impedire la sanatoria. Nel caso esaminato si aggiunge inoltre l’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004, richiamato dal TAR.

Su questa disciplina si fonda la conclusione del Consiglio di Stato: una volta accertato che le opere non rientrano tra quelle condonabili, il diniego assume natura vincolata, con effetti anche sulle successive questioni relative alla motivazione, al decorso del tempo e al silenzio-assenso.

Richiamando la precedente sentenza n. 3294/2026, Palazzo Spada ha ribadito che, una volta accertata l’esistenza dei vincoli rilevanti ai fini del terzo condono, il rigetto dell’istanza costituisce una determinazione vincolata.

Da questa qualificazione discendono anche le conclusioni sui profili procedimentali sollevati dall’appellante.

Diniego di condono vincolato: motivazione, partecipazione e decorso del tempo

L’appellante contestava che l’amministrazione si fosse limitata ad affermare l’inidoneità delle osservazioni presentate a superare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, senza sviluppare ulteriormente la motivazione.

Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto sufficiente questa valutazione, perché le osservazioni non avrebbero comunque potuto rimuovere il presupposto che imponeva il rigetto. Quando il contenuto del provvedimento deriva dalla disciplina applicabile, non è necessario articolare ulteriormente la motivazione su elementi che non possono modificarne l’esito.

La stessa impostazione viene utilizzata per il decorso del tempo. La sentenza prende in considerazione il considerevole periodo trascorso tra la realizzazione delle opere e l’adozione del diniego, ma esclude che questa circostanza imponesse un onere motivazionale ulteriore.

Richiamando anche l’Adunanza plenaria n. 9/2017, il Collegio ha affermato che non può configurarsi un affidamento ragionevole quando il diniego costituisce la conseguenza vincolata della disciplina applicabile.

La permanenza dell’abuso per molti anni, quindi, non modifica i requisiti richiesti per la sanatoria e non rende condonabile un intervento che, secondo la normativa di riferimento, non lo è.

Pertinenza urbanistica: quando la funzione accessoria non basta

Un altro punto della controversia riguarda la qualificazione delle opere come pertinenze dell’edificio principale.

La parte sosteneva che una “tettoia destinata a garage-parcheggio” e un “alloggio del custode” avessero natura pertinenziale e che fossero interessati da un vincolo paesaggistico definito “indiretto”, tale da consentire, secondo la tesi difensiva, il condono e l’autorizzazione paesaggistica.

Il Consiglio ha respinto questa ricostruzione partendo dalle caratteristiche dei manufatti: un’unità abitativa di 105,70 mq e un’ulteriore unità non residenziale di 89,10 mq.

Dimensioni e caratteristiche che, secondo il Collegio, impediscono di accogliere la tesi della pertinenzialità, anche alla luce della distinzione tra pertinenza civilistica e pertinenza urbanistico-edilizia. Il rapporto funzionale con l’edificio principale non è quindi sufficiente quando la consistenza dell’opera porta a una diversa qualificazione sul piano urbanistico-edilizio.

Abusi maggiori e autorizzabilità paesaggistica

Il Collegio richiama anche la categoria degli “abusi maggiori” di cui all’Allegato 1 al D.L. n. 269/2003.

Secondo la sentenza n. 3294/2026, richiamata nella decisione, questa qualificazione impedisce la sanatoria sotto il profilo esaminato anche quando le opere abbiano dimensioni modeste, senza che la loro prospettata natura pertinenziale possa modificare la conclusione.

Viene respinta anche la tesi secondo cui gli interventi sarebbero stati morfologicamente compatibili con le costruzioni presenti nella zona e assimilabili ad altri manufatti pertinenziali. Per Palazzo Spada si tratta di una valutazione soggettiva che non supera le caratteristiche materiali e giuridiche accertate.

Il Consiglio di Stato ha considerato inoltre irrilevante l’argomento relativo alla possibile autorizzabilità paesaggistica delle opere, perché gli interventi erano stati realizzati abusivamente, senza avere preventivamente richiesto la relativa autorizzazione, circostanza che, nella fattispecie esaminata, precludeva la loro condonabilità.

Silenzio-assenso sul condono: serve un’istanza astrattamente sanabile

In riferimento al silenzio-assenso, i giudici hanno richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale che ne ha escluso l’applicabilità alla materia dei condoni.

Non solo: anche quando il decorso del tempo sia astrattamente idoneo a produrre un effetto abilitativo, occorre comunque che l’istanza sia almeno astrattamente configurabile.

Se la domanda riguarda un intervento che la disciplina sostanziale non consente di sanare, il silenzio dell’amministrazione non può produrre un titolo che un provvedimento espresso non avrebbe potuto legittimamente riconoscere.

Nel caso esaminato, la natura delle opere e la loro collocazione in area vincolata impedivano comunque la sanatoria e, di conseguenza, mancava anche il presupposto per attribuire al silenzio un effetto favorevole.

Terzo condono: le verifiche preliminari sulle pratiche ancora pendenti

Nelle pratiche relative al terzo condono, la prima verifica riguarda quindi la condonabilità sostanziale dell’abuso, mentre gli aspetti procedimentali possono essere esaminati solo dopo avere stabilito se l’intervento rientri effettivamente tra quelli ammessi alla sanatoria.

La natura pertinenziale non può essere ricavata soltanto dalla funzione svolta rispetto all’edificio principale, ma deve essere valutata considerando le caratteristiche del manufatto; il tempo trascorso non crea, quando il diniego è vincolato, un affidamento idoneo a superare una causa ostativa prevista dalla legge; allo stesso modo, il silenzio dell’amministrazione non può rendere accoglibile un’istanza priva dei requisiti richiesti dalla disciplina del 2003.

Su queste basi, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il diniego di condono, ritenendo infondati tutti i motivi proposti. Una volta esclusa la sanabilità delle opere, né il decorso del tempo, né la qualificazione pertinenziale prospettata dalla parte, né il silenzio dell’amministrazione possono superare i limiti fissati dal terzo condono edilizio.