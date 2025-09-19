Come spesso ribadito dalla giurisprudenza, il condono edilizio non è una sanatoria generalizzata, ma un istituto eccezionale che vive entro confini rigidi e ben definiti. Ogni tentativo di ampliarne l’ambito applicativo si scontra con la natura straordinaria della norma e con la necessità di preservare l’equilibrio urbanistico del territorio.

Ed è proprio su questo equilibrio che la sentenza del TAR Lazio del 9 settembre 2025, n. 16105 riporta l’attenzione, affrontando il caso di un locale commerciale per il quale il richiedente invocava l’ampliamento tramite la domanda di condono, mentre l’Amministrazione ne rivendicava la natura di nuova costruzione.

Condono edilizio e nuova costruzione commerciale: il TAR Lazio ribadisce i limiti di legge

La controversia trae origine dal rigetto, da parte di un’amministrazione comunale, di una domanda di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, relativa alla chiusura con pareti in muratura di una tettoia a servizio di un immobile commerciale. L’intervento aveva determinato la creazione di un locale di circa 50 mq adibito ad attività commerciale.

L’Amministrazione aveva qualificato l’opera come nuova costruzione autonoma a destinazione commerciale, richiamando l’art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, che limita la condonabilità delle nuove costruzioni alle sole destinazioni residenziali.

La società ricorrente, al contrario, sosteneva che si trattasse di un ampliamento del fabbricato principale già condonato, richiamando anche un comunicato regionale del 2004 che ammetteva ampliamenti “non necessariamente in aderenza, purché realizzati nella stessa area di pertinenza e ad essa legati pertinenzialmente”.