Un immobile abusivo realizzato in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico può essere condonato se il vincolo non comporta un divieto assoluto di edificazione? La ricostruzione di un vecchio rudere può essere considerata un intervento minore, anche quando viene realizzato un volume destinato ad abitazione? E cosa succede se, dopo quasi vent'anni dalla domanda di condono e un'istruttoria comunale favorevole, la Soprintendenza nega il nulla osta necessario alla sanatoria?

A rispondere sul punto è stato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con il parere n. 254 del 21 ottobre 2026, espresso nell'adunanza delle Sezioni riunite del 15 ottobre 2026, nell'ambito di un ricorso straordinario contro il diniego di nulla osta paesaggistico e il conseguente ordine di rimessione in pristino.

Il caso si inserisce nel lungo dibattito sull'applicazione del terzo condono edilizio in Sicilia, dove per anni era prevalsa un'interpretazione favorevole alla sanatoria degli abusi realizzati in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità relativa, successivamente superata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la disposizione regionale con cui si era tentato di mantenere un regime più permissivo rispetto alla legislazione statale.

Condono edilizio: una domanda del 2004 e il diniego dopo quasi vent'anni

La controversia riguarda un fabbricato situato su una delle isole Eolie, realizzato nel 1992 senza titolo edilizio, per il quale nel marzo 2004 era stata presentata domanda di condono ai sensi della Legge n. 326/2003.

Secondo quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l'intervento aveva interessato un vecchio rudere di circa 37 metri quadrati, già identificato catastalmente, ricostruito senza modificare sagoma e dimensioni originarie. La preesistenza del manufatto e l'assenza di incrementi volumetrici erano state richiamate per contestare la qualificazione delle opere come nuova costruzione.

La pratica era stata esaminata dall'amministrazione comunale, che aveva richiesto diverse integrazioni documentali e, nel novembre 2020, aveva comunicato l'esito favorevole dell'istruttoria, subordinando il rilascio della concessione in sanatoria all'acquisizione dei nulla osta delle amministrazioni competenti.

Mentre quello dell'autorità forestale era stato rilasciato, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali nel 2023 aveva negato il proprio assenso, considerando le opere paesaggisticamente abusive e disponendo la rimessione in pristino entro novanta giorni.

Il diniego era arrivato a oltre tre anni dalla trasmissione della documentazione alla Soprintendenza e a quasi vent'anni dalla presentazione della domanda di condono. Contro il provvedimento era stato inizialmente proposto ricorso gerarchico e, dopo la formazione del silenzio-rigetto, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, contestando l'applicazione di un orientamento interpretativo maturato successivamente alla presentazione della domanda, la mancanza di una specifica valutazione dell'impatto paesaggistico e la violazione dell'affidamento derivante dal comportamento tenuto dall'amministrazione nel corso degli anni.

La parte ricorrente aveva inoltre sostenuto che il nulla osta paesaggistico dovesse considerarsi acquisito per silenzio-assenso, in applicazione dell'art. 46 della Legge regionale n. 17/2004.

Terzo condono in area vincolata: i limiti alla sanatoria dopo la Consulta

Il problema è legato alla particolare disciplina del terzo condono edilizio, introdotto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, e recepito in Sicilia dall'art. 24 della Legge regionale n. 15/2004.

A differenza dei precedenti condoni, quello del 2003 ha previsto limitazioni più restrittive per gli abusi commessi su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o di inedificabilità, anche relativa.

L'art. 32, commi 26 e 27, del D.L. n. 269/2003 individua le tipologie di illecito ammesse al condono e, alla lettera d) del comma 27, stabilisce specifiche esclusioni per le opere realizzate in presenza di determinati vincoli.

Il CGARS ha ricordato che, per beneficiare del terzo condono in area vincolata, devono ricorrere congiuntamente alcune condizioni: le opere devono essere anteriori all'imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche e riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 al decreto, oltre a richiedere il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela.

Si tratta, sostanzialmente, degli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, che non comportano la realizzazione di nuove superfici o volumetrie. La presenza di un vincolo relativo, che non impedisce in assoluto qualsiasi trasformazione edilizia, non consente comunque di condonare nuove costruzioni o interventi che abbiano prodotto nuove superfici e volumetrie.

In Sicilia, tuttavia, per diversi anni aveva trovato applicazione un orientamento differente, che riconosceva maggiori possibilità di sanatoria degli abusi realizzati in aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa, valorizzando la competenza legislativa regionale in materia urbanistica e la disciplina derivante dal recepimento della Legge n. 47/1985.

A questo indirizzo si erano uniformate anche le amministrazioni regionali, attraverso circolari e indicazioni che avevano orientato l'istruttoria delle domande ancora pendenti.

La Legge regionale n. 19/2021 aveva successivamente cercato di confermare tale interpretazione, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252/2022, ha dichiarato illegittima la disposizione regionale, ritenendo che, nonostante fosse presentata come norma di interpretazione autentica, introducesse retroattivamente una possibilità di sanatoria incompatibile con i limiti stabiliti dalla legislazione statale.

La competenza legislativa primaria della Regione Siciliana in materia urbanistica incontra infatti i limiti derivanti dalle norme statali poste a tutela dell'ambiente e del paesaggio, che non possono essere superati attraverso una disciplina regionale più permissiva.

Nel parere in esame, il CGARS ha ribadito che la circolare regionale n. 2/2022, richiamata dalla Soprintendenza nel provvedimento di diniego, non ha introdotto nuove limitazioni, ma si è limitata a recepire quanto stabilito dalla Corte costituzionale, senza che la precedente interpretazione amministrativa potesse giustificare il rilascio di una sanatoria priva dei presupposti richiesti dalla legge.

Ricostruzione di un rudere: quando non è ammesso il condono edilizio

La parte ricorrente aveva sostenuto che il fabbricato fosse il risultato della ricostruzione di un rudere preesistente, senza ampliamenti rispetto alla consistenza originaria e con materiali compatibili con il contesto paesaggistico.

La Soprintendenza aveva però ricostruito diversamente l'intervento sulla base della documentazione allegata alla domanda di condono, dalla quale risultava la realizzazione di due vani destinati a civile abitazione, con un volume urbanistico complessivo di 109,74 metri cubi.

La stessa domanda aveva classificato l'abuso nella tipologia 1 prevista dall'Allegato 1 al D.L. n. 269/2003, anziché in una delle tipologie riferite agli interventi di minore rilevanza.

Il CGARS ha condiviso la valutazione dell'amministrazione, escludendo che le opere potessero essere ricondotte agli interventi ammessi al condono in area vincolata, dal momento che la documentazione esaminata aveva portato a qualificare il manufatto come nuova costruzione e non come restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.

La preesistenza di un rudere non è stata considerata sufficiente per superare il problema della qualificazione edilizia dell'intervento, soprattutto alla luce delle caratteristiche dichiarate nella pratica e della volumetria realizzata. Il CGARS non è stato infatti chiamato a stabilire in termini generali quando la ricostruzione di un edificio crollato possa essere qualificata come ristrutturazione edilizia, ma a verificare se le opere oggetto della domanda rientrassero tra quelle ammesse al terzo condono in presenza di un vincolo paesaggistico già esistente al momento della costruzione.

Diniego del nulla osta paesaggistico: quando basta la motivazione per relationem

Il ricorrente aveva contestato anche la motivazione del provvedimento negativo, che si sarebbe limitato a richiamare la circolare regionale successiva alla sentenza della Corte costituzionale, senza spiegare in quale misura il fabbricato compromettesse i valori paesaggistici tutelati.

Il Consiglio ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego, osservando che il provvedimento aveva individuato il quadro normativo e i vincoli applicabili all'area, richiamando anche gli atti amministrativi che disciplinavano la tutela del territorio delle Isole Eolie.

Il vincolo paesaggistico risultava preesistente alla realizzazione delle opere, mentre l'intervento aveva determinato la creazione di un volume abitativo non riconducibile agli abusi minori, circostanze che impedivano alla Soprintendenza di esprimere un parere favorevole alla sanatoria.

Quando mancano i presupposti di legge per ottenere il condono, il diniego ha carattere vincolato e non richiede una motivazione rafforzata che confronti l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio con quello privato alla conservazione dell'immobile.

Il CGARS ha inoltre richiamato la possibilità di motivare un provvedimento per relationem, attraverso il riferimento ad altri atti identificabili e accessibili, purché l'interessato possa conoscerne il contenuto e verificare le ragioni della decisione.

Dopo vent'anni può nascere un legittimo affidamento sulla sanatoria?

La domanda di condono risaliva al 2004, il Comune aveva chiesto integrazioni documentali e successivamente comunicato un esito istruttorio favorevole, mentre la Soprintendenza aveva negato il nulla osta soltanto nel 2023.

Secondo la parte ricorrente, questo comportamento aveva alimentato un affidamento meritevole di tutela, anche considerando il versamento degli oneri concessori e dell'oblazione, ma il CGARS ha respinto la censura richiamando il principio secondo cui il trascorrere del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non rendono legittimo un intervento che non possiede i requisiti per essere sanato.

La circostanza che la pratica fosse stata istruita favorevolmente dal Comune non poteva superare il diniego dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica, il cui assenso costituiva un presupposto necessario per il rilascio della concessione in sanatoria. Il Consiglio non ha quindi riconosciuto un affidamento idoneo a impedire l'applicazione della disciplina del terzo condono, anche a fronte del considerevole intervallo temporale trascorso dalla presentazione della domanda.

Silenzio-assenso sul nulla osta paesaggistico: i limiti nel terzo condono

La parte ricorrente aveva richiamato l'art. 46 della Legge regionale n. 17/2004, che prevedeva un termine di 120 giorni per la pronuncia dell'autorità competente e un meccanismo di silenzio-assenso, sostenendo che il nulla osta paesaggistico dovesse considerarsi acquisito per effetto dell'inerzia della Soprintendenza.

Nel ricostruire l'evoluzione della disciplina, il Consiglio ha ricordato che l'art. 20, comma 4, della Legge n. 241/1990 esclude dall'ambito di applicazione del silenzio-assenso i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.

La disposizione statale è stata resa applicabile in Sicilia attraverso la modifica dell'art. 23 della Legge regionale n. 10/1991, intervenuta con la Legge regionale n. 5/2011.

Come già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 155/2021, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla disposizione regionale, la previsione del silenzio-assenso contenuta nell'art. 46, comma 2, della Legge regionale n. 17/2004 deve considerarsi abrogata dal 26 aprile 2011.

Quando la richiesta di nulla osta paesaggistico era stata sottoposta alla Soprintendenza, dunque, quel meccanismo non era più applicabile e il trascorrere del termine previsto dalla disposizione regionale non poteva determinare la formazione dell'assenso tacito.

Il CGARS ha ricordato inoltre che il silenzio-assenso, nei procedimenti edilizi nei quali è previsto, non può essere utilizzato per ottenere la regolarizzazione di opere prive dei requisiti sostanziali necessari alla sanatoria. Nel caso esaminato non si era quindi formato alcun assenso tacito e il successivo diniego della Soprintendenza non poteva essere considerato illegittimo per il solo fatto di essere intervenuto dopo la scadenza del termine invocato dalla parte ricorrente.

Terzo condono in Sicilia: le verifiche per le domande ancora pendenti

Il CGARS ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, ritenendo legittimo il diniego paesaggistico e l'ordine di rimessione in pristino.

Per le domande di terzo condono ancora pendenti, soprattutto in Sicilia, la possibilità di ottenere la sanatoria va valutata sulla base della consistenza delle opere, della loro qualificazione secondo le tipologie previste dal D.L. n. 269/2003 e del regime vincolistico dell'area, senza attribuire alla preesistenza di un manufatto, alla sua identificazione catastale o a un'istruttoria comunale favorevole un valore sufficiente a dimostrarne la condonabilità.

Rimane il problema dei tempi, perché una domanda presentata nel 2004 e definita negativamente sotto il profilo paesaggistico nel 2023 racconta una vicenda amministrativa difficile da considerare fisiologica, ma il lungo intervallo trascorso non modifica i requisiti della sanatoria e non consente di acquisire per silenzio un assenso che la normativa applicabile non prevede.