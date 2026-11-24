Si può sanare con il terzo condono una casa abusiva in area vincolata, se il vincolo è arrivato dopo? E se l’area era già zona B prima del 1985, il piano paesistico conta davvero? Una legge regionale più favorevole può salvare la vecchia domanda di condono?

Mentre si discute di un possibile condono edilizio 2027, negli uffici comunali aspettano ancora una risposta milioni di domande presentate con i tre condoni precedenti, terzo condono compreso. Tra i nodi rimasti aperti c’è quello di una casa costruita senza titolo in un’area finita sotto vincolo anni dopo, con una domanda che nel frattempo ha attraversato nuovi piani paesistici e leggi regionali riscritte. Con questo intreccio si misura il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8462 del 19 novembre 2026, chiamato a valutare il diniego di condono di una nuova unità residenziale costruita in una zona tutelata.

La questione tocca chi ha ancora una pratica del 2004 in attesa e i tecnici che la seguono, perché tra la domanda e la decisione possono passare vent’anni e nel frattempo cambiano i vincoli, i piani e perfino le norme che dovrebbero governare la risposta. Resta da capire quale fotografia conti, quella scattata il giorno della domanda o quella del giorno in cui l’ufficio decide.

Nuova abitazione in area vincolata: la vicenda

Tutto è cominciato con una domanda di condono presentata nel dicembre 2004 per la realizzazione di un’unità residenziale di circa 53 metri quadrati di superficie utile residenziale e 160 metri quadrati di superficie non residenziale. Nel dicembre 2013 l’ufficio comunale l’ha respinta, richiamando il regime dei vincoli paesaggistici e la collocazione dell’abuso in un piano territoriale paesistico.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con la sentenza n. 1638/2024, ritenendo che un vincolo apposto dopo la costruzione non bastasse a superare il limite di non condonabilità e che il diniego fosse comunque sorretto dall’inclusione dell’immobile in un’area di rilevanza ambientale.

In appello gli interessati hanno sostenuto che il vincolo non potesse condurre in via automatica al diniego e fosse anzi insussistente. L’area, a loro dire, era inclusa sin dal 1983 nella variante di recupero dei nuclei edilizi abusivi e per questo classificata come zona B del D.M. 2 aprile 1968, cioè come parte del territorio totalmente o parzialmente edificata. Il vincolo del piano paesistico avrebbe quindi avuto un valore soltanto ricognitivo dei beni tutelati per legge, una tutela che a loro avviso non opera nelle zone già classificate A o B al 6 settembre 1985.

Terzo condono e aree vincolate: cosa prevedono la legge statale e quella regionale

Il perimetro normativo è segnato dall’art. 32 del Decreto-Legge n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003. Il comma 26 ammette alla sanatoria le tipologie da 1 a 3 dell’allegato 1 sull’intero territorio nazionale, salve le esclusioni del comma 27. Negli immobili soggetti ai vincoli dell’art. 32 della Legge n. 47/1985 ammette anche le tipologie 4, 5 e 6, cioè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

La tipologia 1 comprende le opere realizzate senza titolo, o in difformità, e non conformi agli strumenti urbanistici. Il comma 27, lett. d), esclude poi le opere realizzate senza titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche su immobili soggetti a vincoli a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, dei parchi e delle aree protette. L’esclusione opera quando i vincoli siano stati istituiti «prima della esecuzione di dette opere».

La disciplina regionale applicata al caso ha scelto un regime più severo. Nella formulazione vigente al momento del diniego, escludeva comunque le opere da essa ritenute in astratto sanabili, se realizzate «anche prima della apposizione del vincolo», senza titolo e in contrasto con gli strumenti urbanistici. Il divieto riguardava gli immobili vincolati a tutela di monumenti naturali, siti di importanza comunitaria e zone a protezione speciale fuori dai piani attuativi vigenti, oltre che di parchi e aree naturali protette.

La regola sulle zone A e B evocata dagli appellanti risale al Decreto-Legge n. 312/1985, convertito dalla Legge n. 431/1985 (Legge Galasso), ed è confluita nel D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il vincolo richiamato nell’istruttoria è quello dell’art. 134, comma 1, lett. b), che rinvia alle aree tutelate per legge dell’art. 142. Quest’ultimo, che la sentenza non richiama, al comma 2 sottrae a quella tutela, per gran parte delle categorie e compresi i corsi d’acqua, anche le aree che al 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A o B.

Vincolo arrivato dopo l’abuso: il condono è ancora possibile?

Alla luce di questo quadro, i giudici d’appello escludono che la data del vincolo, successiva alla costruzione, basti a neutralizzarne l’effetto ostativo. Palazzo Spada dà ragione al Comune, che davanti al TAR aveva invocato la disciplina regionale di maggior rigore, e richiama la Corte costituzionale (sentenza n. 181/2021), secondo cui la legge regionale può introdurre in materia paesaggistica previsioni diverse, purché restrittive. È il caso della disciplina regionale applicata, per effetto della quale il vincolo è efficace anche se successivo alla domanda, oltre che alla realizzazione delle opere.

La Consulta, osserva la sentenza, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale che preclude il condono in presenza di vincoli paesaggistici e ambientali introdotti dopo la realizzazione del manufatto. Ne consegue che la disciplina regionale, come aveva già rilevato il giudice di primo grado, osta alla sanabilità dell’intervento.

Nel terzo condono, se la legge regionale di attuazione attribuisce effetto ostativo anche al vincolo apposto dopo l’abuso o dopo la domanda, una nuova costruzione residenziale in area vincolata non può essere sanata.

Quanto al valore soltanto ricognitivo del piano paesistico, i giudici rispondono guardando all’istruttoria. La relazione dell’ufficio urbanistico prodotta in primo grado colloca l’abuso in una zona del piano regolatore indicata con una propria sigla. Per l’area riporta il vincolo paesaggistico sui fossi, con parziale inedificabilità, il richiamo alle norme di piano sulle falde idriche e la ricadenza nel piano territoriale paesistico. Sulla base della stessa relazione, i giudici rilevano che, trattandosi della realizzazione di un manufatto residenziale, l’abuso appartiene alla tipologia 1 e rientra nelle cause ostative della disciplina regionale, per cui anche questa censura è infondata.

Abuso maggiore in area vincolata: cosa deve verificare il tecnico

Guardata con gli occhi del progettista, una parte del ragionamento poggia su un documento tecnico, la relazione dell’ufficio urbanistico che ha qualificato l’opera e censito i vincoli dell’area. Sul parere paesaggistico la pronuncia tace, ma l’impostazione è coerente con quella seguita su LavoriPubblici.it per il garage costruito ex novo in zona vincolata, dove il Comune può negare il condono senza attendere la Soprintendenza.

Chi segue una pratica simile deve partire da quella relazione e dal certificato di destinazione urbanistica, poi ricostruire la data di ciascun vincolo rispetto all’abuso e alla domanda e accertare la versione della legge regionale vigente al momento del provvedimento. Se intende invocare l’esclusione delle zone A e B, deve documentarla con lo strumento urbanistico in vigore al 6 settembre 1985. Quell’esclusione, come si è visto, riguarda la sola tutela per legge dell’art. 142 e lascia ferme le limitazioni poste dalle norme di piano, come quelle sulle falde idriche richiamate nella relazione.

Anche se la sentenza non lo affronta, sul piano sistematico va ricordato che nel 2024 la disciplina regionale è stata modificata eliminando il riferimento alle opere anteriori al vincolo. Una norma transitoria estende il nuovo testo ai procedimenti pendenti alla sua entrata in vigore in cui il vincolo è stato imposto dopo la domanda. In linea con quanto osservato su LavoriPubblici.it per il cambio d’uso in area vincolata, la legittimità del diniego si misura sulla norma in vigore quando è stato adottato, e un rigetto del 2013 resta governato dal testo previgente.

Terzo condono e vincolo sopravvenuto: le conclusioni operative

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, lasciando ferma la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittimo il diniego di condono.

Per proprietari e tecnici con una domanda del 2004 ancora aperta, ha poco senso investire in perizie e contenzioso sulla data dei vincoli se la disciplina regionale applicabile li rende ostativi comunque. Per i Comuni, la vicenda mostra quanto pesi in giudizio un’istruttoria che qualifichi l’opera e censisca i vincoli con documenti verificabili.

La pronuncia si allinea alla sentenza n. 7167/2026 e alla sentenza n. 7111/2026, decise dalla stessa sezione nella medesima udienza. La sentenza n. 1815/2026 indica invece l’esito opposto, perché in una Regione che non aveva ristretto il regime statale, trattandosi di un vincolo posteriore all’opera, i giudici hanno imposto di riattivare il procedimento per il parere paesaggistico. Vent’anni dopo le domande, le pratiche del terzo condono restano così appese a una geografia normativa in cui la stessa casa poteva essere esaminata nel merito o respinta in partenza a seconda della Regione in cui sorgeva.

Terzo condono in area vincolata: le domande più frequenti

Il vincolo paesaggistico nato dopo la costruzione ha lo stesso effetto in tutte le Regioni?

No. Nel caso deciso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 8462/2026) la disciplina regionale escludeva la sanatoria anche per le opere realizzate prima del vincolo, e una nuova unità residenziale in area vincolata non è stata ritenuta condonabile; dove la Regione non aveva posto limiti più stretti, lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 1815/2026) ha invece ritenuto ammissibile la domanda per un vincolo successivo all’opera, fermo il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Una Regione può rendere il condono più restrittivo della legge statale?

Sì, entro il limite della ragionevolezza. Con la sentenza n. 181/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimità sulla legge regionale che rende ostativo anche il vincolo sopravvenuto, perché le Regioni possono restringere l’ambito del condono statale per tutelare paesaggio e ambiente, ma non ampliarlo.