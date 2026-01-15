Nel governo degli spazi esterni in ambito condominiale, il confine tra iniziativa del singolo e tutela dei diritti altrui mostra tutta la sua fragilità quando vengono realizzati interventi percepiti come minori ma che, in realtà, possono pregiudicare la fruizione degli spazi stessi.

Esempio ne sono tettoie e coperture leggere, realizzate in aree di proprietà esclusiva, frequentemente percepite come zone “libere” e quindi sulle quali intervenire con una certa elasticità progettuale.

La realtà, però, è ben diversa: anche per queste opere di modesta entità possono entrare in gioco diritti soggettivi forti, come il diritto di veduta, di aria e di luce, che il codice civile tutela in modo rigoroso e non negoziabile. La situazione si complica quando l’intervento insiste su un’area di proprietà esclusiva, ma in prossimità del muro perimetrale dell’edificio e delle aperture sovrastanti. In questi casi emerge una convinzione ancora molto diffusa: che il richiamo all’art. 1102 c.c. – e quindi alle regole sull’uso dei beni comuni – possa consentire margini più ampi di intervento, attenuando o addirittura superando i limiti sulle distanze legali.

È un’impostazione che il Tribunale di Velletri, con la sentenza del 7 gennaio 2026, n. 71, ha smentito, offrendo un chiarimento utile per la valutazione ex ante della fattibilità di interventi su spazi pertinenziali o cortili. Una pronuncia che ricorda come, anche in presenza di strutture “leggere” o formalmente removibili, le distanze dalle vedute restino un limite invalicabile, con conseguenze che possono arrivare fino alla rimozione dell’opera e al risarcimento del danno.

Tettoia su area esclusiva: il conflitto tra proprietà esclusiva e diritto di veduta

La controversia trae origine da un intervento realizzato nell’ambito di un edificio condominiale, dove i proprietari dell’unità immobiliare posta al piano terra avevano installato, nel cortile di proprietà esclusiva, una tettoia in legno destinata a copertura dello spazio esterno.

Le proprietarie dell’appartamento sovrastante avevano ritenuto che tale intervento incidesse in modo diretto sui propri diritti, agendo in giudizio per ottenere la rimozione della tettoia e il risarcimento dei danni. Secondo le ricorrenti, la struttura violava le distanze legali previste dal codice civile e determinava una lesione del diritto di veduta, in particolare della veduta in appiombo esercitata dalle aperture del piano superiore.

I proprietari della tettoia avevano invece impostato la propria linea argomentativa su più piani:

in primo luogo, veniva contestata la qualificazione dell’opera come “costruzione” ai fini civilistici, sostenendo che la tettoia fosse priva di pareti, facilmente smontabile e tale da non comportare alcun incremento volumetrico;

ai fini civilistici, sostenendo che la tettoia fosse priva di pareti, facilmente smontabile e tale da non comportare alcun incremento volumetrico; in secondo luogo, si richiamava l’art. 1102 c.c., affermando che l’intervento rientrasse nell’ uso consentito degli spazi in ambito condominiale e che, nel presunto conflitto tra disciplina delle distanze e regole sull’uso dei beni comuni, dovessero prevalere queste ultime;

e che, nel presunto conflitto tra disciplina delle distanze e regole sull’uso dei beni comuni, dovessero prevalere queste ultime; infine, veniva negata l’esistenza di un concreto pregiudizio sotto il profilo dell’aria, della luce e della veduta.

Nel corso del giudizio è emerso che le caratteristiche del manufatto non sono state oggetto di specifica contestazione. La struttura risultava composta da quattro pilastri in legno ancorati alla pavimentazione del cortile, travi primarie e secondarie, guide metalliche per lo scorrimento di una tenda in PVC retraibile, con distanze estremamente contenute rispetto al davanzale della finestra sovrastante. A ciò si aggiungeva l’esito di un sopralluogo della Polizia Locale, dal quale risultava che la tettoia fosse imbullonata al suolo e staccata dal prospetto dell’edificio.

È su questo quadro fattuale che il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, affrontando questioni centrali per la pratica edilizia e condominiale: la nozione di costruzione, l’ambito applicativo dell’art. 907 c.c. e il rapporto tra proprietà esclusive e diritti dei condomini sovrastanti.

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

La questione sottoposta al giudice si colloca all’incrocio tra diritto civile delle distanze, disciplina condominiale e qualificazione delle opere edilizie, ambiti che nella pratica applicativa tendono spesso a sovrapporsi, generando equivoci interpretativi.

Il primo riferimento imprescindibile è l’art. 907 c.c., che tutela il diritto di veduta, stabilendo che non possono essere realizzate costruzioni a distanza inferiore a tre metri dalle vedute dirette, laterali o in appiombo esercitate dalle aperture altrui. Si tratta di una norma che non si limita a garantire una visuale “panoramica”, ma presidia interessi essenziali legati a aria, luce e salubrità degli ambienti, riconosciuti dal legislatore come valori di rilievo generale.

Accanto a tale disposizione, nel contenzioso condominiale viene spesso evocato l’art. 1102 c.c., che consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. Nella prassi, questa norma viene talvolta utilizzata come una sorta di clausola elastica, idonea a legittimare interventi edilizi anche incisivi, soprattutto quando l’opera insiste su spazi pertinenziali o su aree ritenute “di fatto” nella disponibilità esclusiva del singolo.

Il nodo interpretativo nasce proprio qui: può l’art. 1102 c.c. comprimere o superare i limiti posti dall’art. 907 c.c.? La risposta della giurisprudenza, ormai da tempo, è negativa.

Un ulteriore passaggio fondamentale riguarda la nozione di “costruzione” ai fini delle distanze legali. La giurisprudenza civile ha progressivamente adottato un criterio sostanziale, svincolato sia dal materiale utilizzato sia dalla qualificazione edilizia dell’intervento. È ormai pacifico che rientri in tale nozione qualsiasi opera non completamente interrata, stabilmente infissa al suolo e idonea a incidere in modo duraturo sull’assetto dei luoghi, anche se teoricamente removibile.

Analisi tecnica: dalla qualificazione dell’opera alla violazione della distanza legale

Il primo snodo affrontato dal Tribunale riguarda la qualificazione giuridica della tettoia, passaggio tutt’altro che formale, perché da esso dipende l’applicabilità o meno della disciplina sulle distanze legali.

Sul punto, il giudice ha sottolineato che le caratteristiche del manufatto non erano state specificamente contestate. La struttura risultava composta da elementi portanti in legno, stabilmente ancorati alla pavimentazione mediante piastre metalliche e bullonature, con travi primarie e secondarie a sostegno di una copertura retraibile in PVC. Non si trattava, quindi, di un semplice arredo o di un elemento occasionale, ma di un’opera dotata di una propria consistenza fisica e di una chiara incidenza sull’assetto dello spazio esterno.

In questo contesto, il Tribunale ha richiamato il principio – ormai pacifico – secondo cui la nozione di “costruzione” ai fini delle distanze non coincide con quella edilizia in senso stretto, né dipende dall’assenza di volumetria o dalla possibilità teorica di smontaggio. Ciò che rileva è la stabile immobilizzazione rispetto al suolo e la capacità dell’opera di produrre un effetto duraturo sul fondo del vicino. La tettoia, così come descritta e fotografata, rientrava pienamente in questa nozione.

Chiarito questo primo aspetto, il giudice ha ribadito che il proprietario del singolo piano ha diritto a mantenere integra la propria veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e può opporsi a qualsiasi opera che ne limiti l’esercizio. Un diritto che il codice civile tutela in modo diretto, proprio perché collegato a esigenze primarie di aria, luce e salubrità degli ambienti.

Secondo il giudice, non esiste alcun conflitto tra la disciplina delle distanze e le regole sull’uso dei beni comuni, poiché la tettoia insisteva su un’area di proprietà esclusiva. Il rapporto non è quindi tra condomino e cosa comune, ma tra proprietà individuali finitimi, disciplinato dalle norme che regolano i rapporti tra fondi contigui. In questo schema, il bilanciamento degli interessi è già stato operato dal legislatore attraverso l’art. 907 c.c., senza possibilità di deroghe interpretative.

Accertato che la distanza tra la struttura e il davanzale della finestra sovrastante era ampiamente inferiore ai tre metri (1,20 m per le travi e 95 cm per il carter), la conclusione sul piano ripristinatorio diventa inevitabile: la tettoia è stata realizzata in violazione di una distanza legale inderogabile e, come tale, deve essere rimossa.

In tema di danno da violazione delle distanze, il giudice si discosta da un’impostazione automatica e valorizza una valutazione concreta dell’incidenza dell’opera: la lesione viene qualificata come francamente modesta, alla luce della conformazione della struttura, della possibilità di retrarre il telo e dell’assenza di allegazioni specifiche sulla qualità della veduta o sulla destinazione dei locali interessati.

Da qui la scelta di una liquidazione equitativa contenuta, calibrata sul pregiudizio effettivamente riscontrabile e non su una astratta gravità della violazione.

Conclusioni

Il ricorso è stato accolto, con ordine di rimozione della tettoia realizzata nel cortile di proprietà esclusiva e condanna dei proprietari dell’unità sottostante al risarcimento del danno.

La decisione offre indicazioni operative di particolare rilievo per la pratica edilizia e condominiale:

la tettoia stabilmente ancorata al suolo integra una “costruzione” ai fini delle distanze legali, anche se priva di pareti, priva di volumetria e teoricamente smontabile;

ai fini delle distanze legali, anche se priva di pareti, priva di volumetria e teoricamente smontabile; il diritto di veduta ex art. 907 c.c. opera come limite inderogabile : la distanza di tre metri dalle vedute (anche in appiombo) non può essere compressa facendo leva sull’art. 1102 c.c.;

: la distanza di tre metri dalle vedute (anche in appiombo) non può essere compressa facendo leva sull’art. 1102 c.c.; anche interventi percepiti come “minori” o “leggeri”, sebbene realizzati su proprietà esclusiva, possono determinare conseguenze demolitorie se incidono sui diritti dei condomini sovrastanti;

o “leggeri”, sebbene realizzati su proprietà esclusiva, possono determinare conseguenze demolitorie se incidono sui diritti dei condomini sovrastanti; il danno da violazione delle distanze è presunto, ma la sua quantificazione non è automatica e va graduata in base alla concreta incidenza dell’opera.

Tirando le somme, emerge il principio secondo cui nelle aree cortilizie e pertinenziali di proprietà esclusiva il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è risulta spesso più vicino di quanto appaia, motivo per cui le distanze dalle vedute vanno sempre tenute in considerazione per evitare esiti come la rimozione dell’opera, anche quando l’intervento è stato realizzato in buona fede e su area formalmente esclusiva.