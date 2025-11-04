blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
Tettoia in area vincolata e sanatoria: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza n. 8537/2025 specifica che anche una semplice tettoia chiusa, se realizzata in area vincolata senza autorizzazione paesaggistica, costituisce abuso edilizio insanabile e comporta la demolizione obbligatoria

di Redazione tecnica - 04/11/2025

Un intervento apparentemente modesto, come una tettoia o una veranda chiusa può essere considerato un abuso edilizio, tanto più se l’opera sorge in area vincolata ed è priva di autorizzazione paesaggistica.

Nessuna scappatoia né possibilità di considerare un manufatto del genere come “amovibile”: in questi casi, la demolizione è inevitabile.

Struttura coperta in area sottoposta a vincolo: senza autorizzazione paesaggistica è abuso insanabile

La conferma arriva dal Consiglio di Stato che, con la sentenza del 3 novembre 2025, n. 8537, ha ribadito un principio fondamentale: ogni manufatto stabile, realizzato in area paesaggisticamente tutelata senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica, impone la demolizione obbligatoria.

Non rileva la destinazione d’uso, né il carattere apparentemente leggero dell’opera: ciò che conta è la sua incidenza effettiva sull’assetto dei luoghi.

La controversia nasce dall’ordine di demolizione di una struttura coperta di circa 28 mq, realizzata a ridosso di un edificio esistente e chiusa su più lati con vetrate e copertura in lamiera coibentata, al cui interno era stato ricavato anche un piccolo servizio igienico.

L’intervento era stato eseguito senza permesso di costruire e in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ricadente tra quelle tutelate ex art. 142 del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il responsabile dell’opera aveva impugnato l’ordinanza, sostenendo che la tettoia fosse una struttura temporanea, priva di rilevanza urbanistica, e che il Comune avesse omesso di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’opera avesse creato nuovi volumi edilizi e che la demolizione fosse atto vincolato. L’interessato ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, ribadendo le stesse argomentazioni.

EDILIZIA Testo Unico Edilizia Autorizzazione paesaggistica Codice dei beni culturali Tettoie Abusi edilizi Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione Vincolo di inedificabilità

Documenti Allegati

INDICE

1
Tettoia in area vincolata e sanatoria: interviene il Consiglio di Stato
2
Quadro normativo di riferimento
3
L'analisi del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
