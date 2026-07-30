Proteggere l'auto da sole, grandine, resina e gelo senza affrontare i costi e le pratiche di un garage in muratura: è questa la funzione della tettoia per auto, o carport, una struttura leggera che negli ultimi anni ha conosciuto una netta evoluzione tecnica.

Ai modelli in legno si sono affiancate soluzioni in alluminio a tetto piano, con coperture in policarbonato o pannelli metallici, capaci di coniugare durata, pulizia formale e valori di carico documentati. Una scelta che interessa tanto i privati quanto i tecnici chiamati a seguire l'intervento.

Anche in questo settore l'acquisto si è spostato in rete: nel 2026 i cataloghi online offrono più modelli, più misure e soprattutto più documentazione tecnica di quanta se ne trovi in un punto vendita tradizionale. Soluzioni come la tettoia per auto in alluminio proposta da Perenza si configurano online in pochi passaggi, con schede dettagliate su dimensioni e prestazioni. In questa guida vediamo perché conviene comprare online, quali criteri tecnici valutare, cosa sapere sul fronte autorizzativo e quali sono i sette negozi migliori dell'anno.

Perché acquistare una tettoia per auto online

Per una struttura esposta alle intemperie, la documentazione vale quanto il prodotto. I negozi online specializzati pubblicano schede tecniche complete: dimensioni esatte, altezza di passaggio, materiali, trattamenti superficiali e, nei casi migliori, i valori di resistenza al vento e al carico di neve.

Sono informazioni essenziali per scegliere un modello adeguato alla propria zona climatica e, all'occorrenza, utili al tecnico incaricato di seguire l'eventuale pratica edilizia, che può contare su disegni e dati del produttore. Un dossier completo semplifica anche il dialogo con l'installatore o con l'impresa incaricata dei lavori.

C'è poi il capitolo logistico ed economico. Una tettoia arriva in kit su bancale direttamente a casa, con tutti i componenti numerati e le istruzioni di montaggio: un vantaggio concreto rispetto al trasporto in proprio di profili lunghi diversi metri.

Il confronto tra più fornitori è immediato, le recensioni aiutano a valutare la qualità reale dei kit e il canale diretto consente spesso condizioni più competitive rispetto alla distribuzione tradizionale, a parità di qualità dei materiali impiegati. In molti casi è inoltre possibile scaricare in anticipo le istruzioni di montaggio, per valutare la complessità dell'intervento prima dell'ordine.

I criteri tecnici da valutare

Materiale della struttura: l'alluminio verniciato a polvere non arrugginisce e richiede meno manutenzione dell'acciaio o del legno.

Tipo di copertura: policarbonato compatto o pannelli in alluminio offrono protezione dalla grandine e una schermatura efficace dai raggi UV.

Carichi documentati: verifica sempre i valori dichiarati di resistenza a neve e vento, da confrontare con le condizioni della tua zona.

Dimensioni e configurazione: posto singolo o doppio, altezza di passaggio adeguata al veicolo e possibilità di moduli affiancabili.

Gestione dell'acqua piovana: grondaie e pluviali integrati nei montanti mantengono l'area asciutta e allungano la vita della struttura.

Documentazione e garanzia: disegni tecnici, istruzioni chiare e garanzia pluriennale distinguono i fornitori più affidabili.

I 7 migliori negozi del 2026

Perenza - E-commerce europeo specializzato in strutture per esterni, propone tettoie per auto in alluminio a tetto piano dal design contemporaneo, disponibili in versione singola o doppia e in diverse misure, con grondaie integrate e schede tecniche dettagliate. La completezza della documentazione e la qualità dei kit di montaggio ne fanno il riferimento del 2026 per un acquisto tecnicamente consapevole. Leroy Merlin - La grande catena del bricolage offre online tettoie e coperture per auto in vari materiali, con il supporto di una rete capillare di negozi per ritiro e assistenza. ManoMano - Marketplace specializzato in casa e giardino, mette a confronto numerosi venditori e modelli: un buon punto di partenza per farsi un'idea dell'offerta e delle fasce di prezzo. OBI Italia - L'insegna tedesca del fai da te propone carport e strutture da giardino con un assortimento pratico, acquistabile online o nei punti vendita del Nord e Centro Italia. Tecnomat - Dedicata a professionisti e autocostruttori, l'insegna ex Bricoman del gruppo Leroy Merlin è utile per materiali edili complementari, dalla fondazione ai fissaggi. Bricofer - Catena italiana del fai da te diffusa su tutto il territorio, comoda per utensili, ferramenta e accessori necessari durante il montaggio della struttura. Deghi - E-commerce italiano di arredo casa e giardino in forte crescita, include nel catalogo coperture e soluzioni per l'esterno con spedizione in tutta Italia.

Perenza e negozio online medio a confronto

Valori indicativi basati sugli standard abituali di mercato. La colonna di destra rappresenta la media dei negozi online generalisti.