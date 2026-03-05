Le tettoie sono manufatti apparentemente semplici, spesso realizzati con materiali leggeri e destinati a funzioni accessorie come il riparo di autovetture, la protezione di spazi esterni o la copertura di aree pertinenziali. Una semplicità che, a ben vedere, è solo apparente e che porta spesso a sottovalutare la corretta qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento.

Vale allora la pena chiedersi quando una tettoia rientri nell’edilizia libera, quando sia sufficiente una SCIA e quando, invece, sia necessario il permesso di costruire.

La risposta non è affatto banale, perché la qualificazione dell’opera non dipende soltanto dai materiali utilizzati o dalla tecnica costruttiva adottata. In giurisprudenza è ormai consolidato il principio secondo cui ciò che rileva è soprattutto l’incidenza urbanistica del manufatto: dimensioni, stabilità, modalità di ancoraggio al suolo, autonomia funzionale e capacità di modificare in modo stabile l’assetto edilizio dei luoghi.

In alcuni casi, infatti, strutture effettivamente leggere e prive di autonomia funzionale possono essere ricondotte all’edilizia libera, soprattutto quando svolgono una funzione meramente accessoria e temporanea rispetto all’edificio principale. In altre ipotesi l’intervento può rientrare tra quelli realizzabili mediante SCIA, ad esempio quando si tratta di opere pertinenziali di modesta entità.

Diverso è il caso in cui la tettoia assuma dimensioni significative, stabilità strutturale e autonomia funzionale, incidendo in modo apprezzabile sull’assetto edilizio dei luoghi. In queste situazioni la giurisprudenza tende a qualificare l’opera come nuova costruzione, con conseguente necessità del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.

Ed è proprio quanto è accaduto nel caso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 5 gennaio 2026, n. 80, che offre un’ulteriore occasione per chiarire quando una tettoia possa essere considerata realmente “leggera” e quando, invece, le sue caratteristiche dimensionali e funzionali la trasformino in una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

Non solo. La vicenda è stata anche l’occasione per ribadire un principio ormai consolidato: quando la SCIA viene utilizzata per interventi che richiedono il permesso di costruire, il titolo dichiarativo non è semplicemente inefficace ma deve considerarsi tamquam non esset, come se non fosse mai esistito, con la conseguenza che l’opera realizzata sulla sua base viene qualificata come intervento eseguito in assenza di titolo edilizio.

Tettoie e titolo edilizio: quando la SCIA non basta e serve il permesso di costruire

La controversia ha avuto origine dal provvedimento con cui l’amministrazione comunale ha disposto l’annullamento in autotutela di una SCIA, presentata per la realizzazione di due tettoie, accompagnando tale decisione con l’ingiunzione di demolizione delle opere realizzate.

Secondo quanto dichiarato nella segnalazione, gli interventi riguardavano la realizzazione di due strutture leggere in legno, descritte come prive di fondazioni permanenti, ancorate provvisoriamente al terreno, con altezza inferiore a 3 metri; con superficie inferiore a 20 mq ciascuna, prive di pareti chiuse e di opere murarie.

L’intervento era stato quindi qualificato come opera realizzabile mediante SCIA, sulla base della presunta natura leggera e accessoria delle tettoie.

La vicenda ha però avuto uno sviluppo diverso. Negli anni successivi alla realizzazione delle opere alcuni proprietari confinanti hanno presentato esposti, contestando la conformità degli interventi alla disciplina urbanistica vigente e revocando il consenso che in precedenza avevano prestato alla loro realizzazione.

A seguito delle segnalazioni, il Comune ha effettuato un sopralluogo tecnico, dal quale sono emersi elementi ritenuti incompatibili con quanto dichiarato nella SCIA. Sulla base degli accertamenti svolti, l’amministrazione ha quindi adottato un’ordinanza con cui ha disposto l’annullamento in autotutela della SCIA e la demolizione delle opere ritenute abusive.

In particolare, l’Amministrazione:

ha ritenuto che le tettoie non fossero riconducibili a un intervento di manutenzione straordinaria o a opere realizzabili mediante SCIA , ma dovessero essere qualificate come interventi di nuova costruzione , soggetti quindi al permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 ;

o a opere realizzabili mediante , ma dovessero essere qualificate come , soggetti quindi al ; ha rilevato che l’intervento violava le previsioni urbanistiche di zona , che non consentivano la realizzazione di nuove edificazioni;

, che non consentivano la realizzazione di nuove edificazioni; ha accertato la mancanza della prescritta autorizzazione sismica, richiesta dalla normativa regionale per interventi strutturali.

I proprietari hanno quindi impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, contestando in particolare la qualificazione delle opere come nuova costruzione, la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela e l’erronea applicazione della disciplina urbanistica di zona.

Il TAR aveva respinto integralmente il ricorso, ritenendo corrette le valutazioni dell’amministrazione e confermando la legittimità del provvedimento comunale. Contro questa decisione i proprietari hanno proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo in particolare che le tettoie avessero natura precaria e che le difformità riscontrate in sede di sopralluogo non fossero tali da modificare la qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento.

Il quadro normativo: tettoie, nuova costruzione e poteri di vigilanza edilizia

Il primo riferimento per comprendere la decisione di Palazzo Spada è l’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che individua gli interventi subordinati al permesso di costruire, tra i quali rientrano le nuove costruzioni. In questa categoria la giurisprudenza ha progressivamente ricondotto anche quei manufatti che, pur non costituendo veri e propri edifici chiusi, determinano comunque una trasformazione stabile del territorio.

È proprio in questo ambito che si colloca il problema della qualificazione urbanistico-edilizia delle tettoie, che non è definita in modo espresso dal Testo Unico, motivo per cui la distinzione tra opera pertinenziale, struttura leggera e nuova costruzione è stata costruita soprattutto attraverso l’elaborazione giurisprudenziale.

Secondo un orientamento ormai consolidato, una tettoia può essere sottratta al regime del permesso di costruire solo quando presenta dimensioni modeste, assenza di autonomia funzionale e un carattere effettivamente accessorio rispetto all’edificio principale. In presenza, invece, di strutture di dimensioni significative o stabilmente ancorate al suolo, l’opera è generalmente qualificata come nuova costruzione, con la conseguente necessità del titolo edilizio maggiore.

Un secondo riferimento normativo rilevante riguarda il regime dei titoli edilizi dichiarativi, tra cui la SCIA, disciplinata dall’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001. Questo strumento consente la realizzazione di determinati interventi sulla base di una segnalazione del privato, accompagnata dalle asseverazioni tecniche, ma può essere utilizzato solo per opere che rientrano effettivamente nel suo ambito applicativo.

Quando, invece, la SCIA viene utilizzata per interventi che richiedono un titolo diverso – come il permesso di costruire – la giurisprudenza ritiene che la segnalazione non sia idonea a legittimare l’opera. In tali ipotesi l’intervento realizzato deve essere considerato eseguito in assenza di titolo edilizio, con tutte le conseguenze sanzionatorie previste dal Testo Unico Edilizia.

A questo si collega il tema dei poteri di controllo dell’amministrazione, disciplinati in particolare dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce al Comune il potere di vigilare sull’attività urbanistico-edilizia e di reprimere gli abusi.

Nel sistema delineato dalla normativa edilizia, occorre infatti distinguere tra:

controllo sulla SCIA , che deve essere esercitato nei termini previsti dalla legge;

, che deve essere esercitato nei termini previsti dalla legge; potere di vigilanza edilizia, che consente all’amministrazione di intervenire in ogni momento quando l’intervento realizzato risulti radicalmente estraneo al titolo dichiarativo utilizzato.

È proprio su questa distinzione che si è concentrata una parte rilevante del ragionamento sviluppato dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento.

Quando una tettoia diventa nuova costruzione secondo il Consiglio di Stato

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato ha ritenuto corrette le conclusioni cui era già giunto il giudice di primo grado, confermando la legittimità dell’annullamento della SCIA e dell’ordine di demolizione delle opere.

Il Collegio ha innanzitutto ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: la realizzazione di una tettoia integra un intervento di nuova costruzione – e richiede quindi il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 – quando il manufatto presenta caratteri di stabilità, solidità e immobilizzazione al suolo, anche attraverso un semplice collegamento fisso con il terreno o con un edificio preesistente.

Fuoriescono da questo regime soltanto le cosiddette “tettoie leggere”, vale a dire strutture prive di autonomia strutturale e funzionale, destinate a svolgere una funzione meramente accessoria rispetto all’edificio principale e finalizzate a garantire un riparo temporaneo dagli agenti atmosferici.

Diversamente, quando il manufatto assume dimensioni non trascurabili, determina una nuova superficie coperta e consente una fruizione autonoma dello spazio sottostante, esso non può più essere considerato una semplice pertinenza dell’edificio principale ma costituisce una innovazione dell’assetto edilizio esistente.

Applicando questi principi al caso concreto, il Consiglio di Stato ha osservato che la tettoia realizzata dagli appellanti:

individuava una superficie coperta complessiva pari a circa 30,66 mq;

era realizzata mediante pannelli sandwich poggiati su pilastri in legno stabilmente ancorati al suolo;

risultava separata dal fabbricato principale, consentendo una autonoma utilizzazione dello spazio coperto.

Proprio queste caratteristiche dimensionali e costruttive hanno portato il Collegio a ritenere che l’opera non potesse essere qualificata come tettoia leggera, ma dovesse essere considerata una nuova costruzione, per la cui realizzazione era necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.

Precarietà dell’opera: il criterio della funzione secondo la giurisprudenza

Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda il tema della precarietà dell’opera, spesso richiamato nei tentativi di qualificare strutture leggere come interventi minori.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che la precarietà non coincide né con i materiali utilizzati né con l’eventuale utilizzo saltuario o stagionale del manufatto.

Secondo la giurisprudenza, infatti, un’opera può essere considerata precaria soltanto quando:

è destinata fin dall’origine a soddisfare un’esigenza temporanea e contingente ;

; è progettata per essere rimossa una volta cessata tale esigenza.

Non è invece sufficiente sostenere che l’opera venga utilizzata solo in modo occasionale o stagionale. Anche un manufatto utilizzato in modo non continuativo può essere destinato a soddisfare un’esigenza stabile nel tempo.

Nel caso esaminato, la tettoia era stata realizzata – come dichiarato nella stessa SCIA – per proteggere automezzi privati dagli agenti atmosferici. Una funzione che il Consiglio di Stato ha ritenuto chiaramente durevole e non temporanea, incompatibile quindi con la qualificazione dell’opera come struttura precaria.

SCIA e permesso di costruire: il principio del “tamquam non esset”

Un ulteriore profilo affrontato nella sentenza riguarda la legittimità dell’intervento comunale in autotutela.

Gli appellanti avevano infatti sostenuto che l’amministrazione avesse esercitato il potere di annullamento oltre il termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Il Consiglio di Stato ha respinto anche questa censura, chiarendo che nel caso in esame non si trattava di un ordinario esercizio del potere di autotutela.

Quando la SCIA viene utilizzata per interventi che richiedono il permesso di costruire, la segnalazione non produce infatti alcun effetto legittimante e deve essere considerata tamquam non esset, cioè come se non esistesse.

In queste situazioni l’opera realizzata sulla base della SCIA si configura come intervento eseguito in assenza di titolo edilizio, e l’amministrazione può intervenire esercitando il potere di vigilanza edilizia previsto dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, che non è soggetto ai limiti temporali propri dell’annullamento d’ufficio.

Nel caso concreto, inoltre, il Collegio ha rilevato anche una difformità tra quanto dichiarato nella SCIA e quanto effettivamente realizzato, sia sotto il profilo dimensionale sia per le modalità di ancoraggio al suolo, circostanza che rafforzava ulteriormente la legittimità dell’intervento repressivo dell’amministrazione.

Permesso di costruire e SCIA: indicazioni operative dalla sentenza

L’appello è stato quindi respinto, confermando la sentenza di primo grado e la legittimità dell’annullamento della SCIA e dell’ordine di demolizione delle tettoie.

Nella qualificazione urbanistico-edilizia di una tettoia va sempre considerata la sua incidenza sull’assetto del territorio, non i soli materiali utilizzati, motivo per cui strutture di dimensioni rilevanti, stabilmente ancorate al suolo e autonomamente fruibili configurano nuove costruzioni per le quali è necessario il permesso di costruire.

Ne deriva che, quando la SCIA viene utilizzata per interventi che richiedono il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico Edilizia, la segnalazione deve considerarsi tamquam non esset e l’opera realizzata viene qualificata come intervento eseguito in assenza di titolo edilizio.