Tettoia, veranda e VEPA: quando scatta l’obbligo di titolo edilizio?

È sempre necessario un titolo edilizio per chiudere una tettoia con vetrate o pannelli? La chiusura di una struttura già assentita può trasformarsi in una nuova costruzione? Il carattere pertinenziale e l’apparente reversibilità dell’intervento bastano a legittimare l’opera e a non renderla abusiva?

Chiusura di tettoia: tra edilizia libera e nuova costruzione

Sono labili i confini che separano l’edilizia libera dall’obbligo di titolo edilizio, quando si tratta di opere realizzate su spazi esterni come terrazzi e lastricati solari: tettoie, pergotende, VePa e verande ne rappresentano esempi concreti, in una normativa in continua evoluzione, come dimostra la revisione dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del Testo Unico Edilizia.

Ma una cosa è certa: se una struttura come una tettoia è stata assentita, un ordine di demolizione per successivi interventi abusivi deve limitarsi a questi.

Ed è proprio per questo che il Consiglio di Stato, con la sentenza 27 luglio 2025, n. 6516, ha accolto parzialmente il ricorso proposto contro un ordine di demolizione emesso per la realizzazione di un intervento di chiusura su tre lati con vetri e infissi, di una tettoia precedentemente assentita tramite DIA e destinata all'installazione di pannelli fotovoltaici.

Secondo l’Amministrazione Comunale, l’intervento aveva portato alla realizzazione di un nuovo volume di circa 19 mq, realizzato in assenza di titolo abilitativo. Vediamo i presupposti sui quali Palazzo Spada ha ritenuto l'ordinanza di demolizione errata.