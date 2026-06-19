Nei contesti residenziali plurifamiliari, la porta d’ingresso non è più soltanto un elemento funzionale, ma un componente tecnico e progettuale chiamato a rispondere a esigenze sempre più articolate.

Sicurezza, isolamento termico, comfort d’uso, durabilità e coerenza estetica sono oggi requisiti centrali nella progettazione degli accessi, soprattutto in edifici residenziali collettivi dove spazi comuni e privati dialogano in modo continuo

In questo scenario, Hörmann, leader europeo nel mercato delle chiusure, propone Thermo65: un portoncino in acciaio e alluminio ideale sia per l’ingresso principale dell’edificio sia per l’accesso ai singoli appartamenti.

Thermo65 Hörmann: una soluzione progettata per condomini e abitazioni plurifamiliari

Questa soluzione ha innanzitutto una buona resa in termini di efficienza energetica, in quanto è dotata non solo di un manto in acciaio spesso 65 mm, con riempimento in schiuma poliuretanica rigida, ma anche di un telaio in alluminio a taglio termico e di un sistema di guarnizioni che contribuiscono a limitare dispersioni e correnti d’aria.

Grazie a questa progettazione Thermo65 raggiunge un valore di trasmittanza termica UD fino a 0,87 W/(m²·K), offrendo una coibentazione efficace e particolarmente significativa negli edifici residenziali, dove l’efficienza degli accessi può concorrere alla razionalizzazione dei consumi e al miglioramento del comfort abitativo.

Sicurezza antieffrazione e protezione degli accessi negli edifici condominiali

Alla prestazione termica si affianca un’elevata attenzione alla sicurezza, aspetto fondamentale nei contesti plurifamiliari. Thermo65 è dotata infatti, di serie, di una serratura di sicurezza a 5 mandate, progettata per incrementare il livello di protezione dell’abitazione.

Per rispondere a esigenze ancora più specifiche, questa chiusura è disponibile anche con equipaggiamento di sicurezza RC2, soluzione che garantisce una maggiore resistenza ai tentativi di effrazione.

Il portoncino garantisce poi un comfort quotidiano grazie alla chiusura softlock, prevista sempre di serie, che assicura un funzionamento silenzioso e fluido, altra qualità particolarmente apprezzabile nelle strutture condominiali, dove la riduzione del rumore negli spazi comuni contribuisce al benessere quotidiano degli abitanti.

Thermo65 può inoltre essere configurata con soluzioni di apertura intelligenti, come codice, impronta digitale, telecomando o gestione da remoto tramite smartphone e app BlueSecur, rispondendo così alle nuove esigenze di praticità e controllo degli accessi.

Design contemporaneo e integrazione con l’architettura dell’edificio

Dal punto di vista estetico, questa porta risponde alla crescente richiesta di soluzioni tecniche capaci di inserirsi con naturalezza nel linguaggio architettonico dell’intero edificio. Il profilo battente invisibile e l’anta complanare su entrambi i lati conferiscono alla porta un’immagine pulita e contemporanea. Il lato interno ed esterno dall’aspetto identico garantisce continuità visiva, e la possibilità di richiedere l’esecuzione in bianco traffico RAL 9016 solo sul lato interno permette di armonizzare il portoncino con eventuali porte bianche presenti nell’abitazione.

Ampia anche la libertà di personalizzazione, elemento fondamentale nei progetti residenziali dove la porta d’ingresso deve integrarsi con lo spazio comune. Thermo65 è disponibile infatti in quindici motivi, con o senza vetri, in dieci colori preferenziali MatchColor, sei tonalità opache Deluxe e cinque finiture Decograin, tra cui Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak e Titan Metallic.

La gamma consente infine di creare soluzioni coordinate anche con porte da garage, porte laterali e porte in acciaio Hörmann, offrendo un risultato coerente e riconoscibile nell’intero complesso edilizio.

Versione a due ante: più accessibilità per gli spazi comuni

Per ingressi condominiali che richiedono una maggiore larghezza di passaggio, Thermo65 è proposta anche nella versione a due ante. Questa configurazione consente di agevolare il transito di carrozzine, sedie a rotelle, passeggini o elementi d’arredo, migliorando l’accessibilità e la funzionalità degli spazi comuni senza rinunciare a un’immagine elegante e moderna.

Con questo evoluto modello, Hörmann conferma la propria capacità di sviluppare soluzioni per l’edilizia residenziale in grado di coniugare sicurezza, efficienza e qualità formale, nonché ideali per la valorizzazione degli edifici condominiali.