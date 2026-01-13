Nel 2026, quando si parla di difformità edilizie, c’è un tema che più di tutti continua a generare confusione operativa: le tolleranze costruttive.

Perché è proprio lì che, nella pratica quotidiana, si gioca una partita delicatissima: capire se uno scostamento è irrilevante (e quindi assorbibile dal sistema) oppure se è una difformità edilizia vera e propria, con tutto ciò che ne consegue in termini di regolarizzazione, procedimenti e responsabilità.

Per fare ordine su questo punto, LavoriPubblici.it ha pubblicato il video “Le tolleranze costruttive 2026”, pensato come contenuto pratico-operativo per tecnici, professionisti e operatori che devono misurarsi con lo stato legittimo e con la gestione documentale delle difformità.

Perché serve un focus specifico sulle tolleranze

Molti le citano. Molti le danno per scontate. Ma quando poi bisogna applicarle davvero – in una pratica edilizia, in una due diligence o come dichiarazione da allegare ad una compravendita immobiliare – le tolleranze diventano il punto più fragile dell’intero impianto.

Il motivo è semplice: non sono una scorciatoia, e non funzionano con la logica del “tanto è poco”.

Funzionano solo se:

si ricostruisce correttamente lo stato legittimo dell’immobile;

dell’immobile; si qualificano in modo preciso le difformità;

si applicano correttamente le norme del Testo Unico Edilizia, senza forzature.

Ed è proprio questo che il video prova a chiarire, con un approccio tecnico ma leggibile.

Cosa chiarisce il video: la logica (prima ancora delle percentuali)

Uno degli aspetti più utili del video è che non parte dai numeri, ma dalla regola di base: le tolleranze servono a neutralizzare scostamenti fisiologici, non a legittimare trasformazioni sostanziali.

E questo significa, sul piano operativo, distinguere bene:

differenze minime da cantiere;

errori materiali;

discordanze tra elaborati e costruito;

variazioni che hanno invece inciso su sagoma, volumetria, superficie o destinazione.

Nel 2026 questa distinzione è centrale, perché le tolleranze non sono un tema “marginale”: sono diventate uno snodo cruciale nella gestione delle pratiche edilizie, soprattutto dopo l’evoluzione normativa più recente.

Tolleranze e stato legittimo: il legame che molti sottovalutano

Un passaggio che merita attenzione riguarda l’effetto delle tolleranze sullo stato legittimo.

Nella realtà professionale, infatti, la tolleranza:

non è solo una clausola di buon senso;

è anche uno strumento che incide sulla ricostruzione documentale della legittimità.

Ed è qui che spesso nascono i problemi: perché se non si tiene insieme il quadro (titoli, elaborati, rilievi, pratiche pregresse), si rischia di usare le tolleranze come pezze giustificative, invece che come regola di chiusura coerente del sistema.

Perché questo video è utile ai tecnici (più che alle “discussioni online”)

Il valore del contenuto è soprattutto pratico: non alimenta dibattiti teorici, ma aiuta a rispondere a domande concrete come:

questo scostamento rientra nelle tolleranze o no?

posso attestare lo stato legittimo senza avviare procedure ulteriori?

rischio di impostare una pratica edilizia su presupposti errati?

quali sono gli errori più frequenti che espongono il tecnico?

Sono domande reali, che non riguardano “casi limite”, ma pratiche quotidiane.

Dove vedere il video

Il video “Le tolleranze costruttive 2026” è disponibile nella sezione Video di LavoriPubblici.it.