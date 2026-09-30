Se il Comune contesta un abuso edilizio su altezze e volumi, deve verificare le tolleranze costruttive prima dell'ordinanza di demolizione? Il proprietario ha diritto alla comunicazione di avvio del procedimento per far valere le proprie misure? E senza avviso, l'ordine di demolizione può essere annullato dal TAR?

A questi interrogativi risponde il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) con la sentenza n. 615 del 18 settembre 2026, che chiarisce uno degli aspetti più sottovalutati delle tolleranze costruttive: se è controverso che una difformità sia davvero un abuso, il Comune deve sentire il privato prima dell'ordine di demolizione.

Del resto, una difformità edilizia non è per forza un abuso da sanzionare, e chi ha costruito con un titolo regolare e si vede contestare altezze interne maggiori di quelle di progetto ha diritto a portare all'ufficio tecnico le proprie misure e i propri conteggi, per dimostrare che quegli scostamenti rientrano nelle percentuali tollerate o nei criteri che escludono dal computo alcuni spessori e altezze. L'ordinanza emessa senza questo confronto rischia di cadere.

Non ci si può più appoggiare sull'idea che la natura vincolata dell'ordine di demolizione dispensi l'amministrazione dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della Legge n. 241/1990 quando sono proprio i numeri dell'abuso a essere in discussione. Nessuna norma sottrae la materia edilizia all'obbligo di avviso, e se l'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia esclude che gli scostamenti entro le soglie costituiscano violazione edilizia, un atto dovuto nel suo esito non lo è altrettanto nei calcoli che lo sorreggono.

Né basta al Comune aver svolto il sopralluogo alla presenza della proprietà o poter contare su una relazione tecnica depositata in sede penale, perché nessuno dei due sostituisce il confronto con il privato; e neppure si può recuperare in giudizio ciò che è mancato nel procedimento, se non è certo che, ascoltato il privato, il Comune sarebbe arrivato alle stesse conclusioni.

Altezze interne e cambio d'uso dei locali tecnici contestati dal Comune: la vicenda

La vicenda riguarda un complesso edilizio assentito con un permesso di costruire del 2019 e una SCIA in variante del 2023. Dopo un'ispezione, il Comune ha ordinato sospensione dei lavori, demolizione e rimessa in pristino sulla base di due rilievi.

Il primo riguardava le altezze interne di due corpi di fabbrica, superiori a quelle di progetto al piano cantinato, al piano terra e al terzo piano, con un incremento che il Comune quantificava in circa 790 metri cubi e il superamento della volumetria massima ammessa dal piano regolatore per la zona D. Il secondo contestava la trasformazione dei locali tecnici in uffici, con un'ulteriore cubatura di circa 430 metri cubi.

La società interessata ha impugnato l'ordinanza per omesso avviso e difetto di motivazione, contestando anche alcune delle altezze rilevate dal Comune, soprattutto al piano terra e al terzo piano, e sostenendo che la disciplina regionale sul non computo di spessori e altezze e le tolleranze costruttive nazionali, su cui l'ordinanza taceva, rendevano irrilevanti le variazioni. Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso sui vizi partecipativi, istruttori e motivazionali, annullando l'ordinanza e respingendo la domanda risarcitoria.

In appello il Comune ha sostenuto che l'inapplicabilità di quelle norme discendeva in modo automatico dal loro testo e dai dati volumetrici, che l'atto dovuto poteva salvarsi ai sensi dell'art. 21-octies della Legge n. 241/1990, contestando anche le conclusioni del TAR su motivazione e cambio d'uso.

Tolleranze costruttive dell'art. 34-bis e avviso di avvio del procedimento: cosa prevedono le norme

Per comprendere la decisione dei giudici è necessario circoscrivere il quadro normativo di riferimento. Sul versante edilizio, l'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), nel testo modificato dal Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito dalla Legge n. 105/2024, stabilisce al comma 1 che il mancato rispetto di altezza, cubatura e altri parametri delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia entro il 2% delle misure del titolo. Il comma 1-bis, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, gradua la soglia in base alla superficie utile, dal 2% oltre i 500 metri quadrati al 3% tra 300 e 500, fino al 6% sotto i 60, mentre il comma 1-ter precisa che, per individuare la soglia applicabile, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo, al netto dei frazionamenti successivi.

Accanto alla norma statale opera la disciplina regionale che, per finalità di risparmio energetico, comfort abitativo e sicurezza sismica, esclude dal calcolo del volume i maggiori spessori dei solai entro certi limiti e, per i vani di unità residenziali, la parte di altezza interna che supera i minimi dei regolamenti edilizi comunali, fino a ulteriori 30 cm.

Sul piano procedimentale, l'art. 7 della Legge n. 241/1990 impone di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, salvo particolari esigenze di celerità. L'art. 21-octies, comma 2, esclude l'annullabilità dell'atto vincolato adottato in violazione di norme procedimentali quando è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, e aggiunge che nessun provvedimento è annullabile per mancato avviso se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto sarebbe rimasto lo stesso.

Tolleranze costruttive contestate: quando l'ordine di demolizione senza avviso è illegittimo

Alla luce di questo quadro, i giudici ribadiscono che l'ordine di demolizione è un atto tipizzato e vincolato, fondato su un accertamento tecnico della consistenza e dell'abusività delle opere che non richiede una specifica valutazione dell'interesse pubblico né la sua comparazione con gli interessi privati. Ciò non esclude le garanzie partecipative, e l'avviso può dirsi superfluo quando natura abusiva ed entità delle opere sono indubbie.

Nelle situazioni peculiari e giuridicamente complesse la regola si rovescia. Il CGARS lo afferma sulla scorta di propri precedenti, che valorizzano la funzione insieme collaborativa e difensiva della partecipazione, e dell'indirizzo del Consiglio di Stato (sentenza n. 6288/2021), per cui la pretesa partecipativa del privato investe anche l'accertamento dei presupposti di fatto su cui l'atto vincolato si regge.

Nel caso esaminato la complessità emerge dalle stesse difese. Il Comune riteneva la norma regionale inapplicabile a edifici non abitativi e applicava la soglia del 2% cumulando la superficie dei due edifici; la società replicava che quei criteri di calcolo operano senza istanza per qualunque edificio e che ciascun fabbricato, tra 300 e 500 metri quadrati, godeva del 3%. Lo stesso Comune, in giudizio, ha ricalcolato la difformità in circa 590 metri cubi sottraendo dal volume contestato la tolleranza del 2%, e pesa anche il fatto che sulla SCIA in variante non risultava esercitato alcun potere inibitorio né motivata la sua inefficacia. Per questo, condividendo la lettura del TAR, i giudici concludono che spettava all'amministrazione confrontarsi con il privato e accertare se, e in quali limiti, quella disciplina fosse applicabile.

I giudici d'appello rilevano inoltre che il Comune contesta in modo generico e assertivo le conclusioni del TAR sulla complessità del caso, e che né il sopralluogo cui aveva partecipato il legale rappresentante della società né la relazione tecnica depositata nel procedimento penale eliminano la necessità del contraddittorio.

L'omissione non è quindi un vizio formale, perché ha impedito un approfondimento istruttorio che il legislatore vuole interno al procedimento e non traslato nel processo, mentre la partecipazione della società avrebbe consentito di distinguere con maggiore esattezza le parti abusive da quelle autorizzate. Né opera l'art. 21-octies, perché è il procedimento la sede in cui verificare le tolleranze, effettuare i conteggi e valutare rilevanza della difformità e proporzionalità della demolizione, e dagli atti non emerge che il risultato sarebbe stato comunque identico, in linea con l'indirizzo del Consiglio di Stato (sentenza n. 4286/2026) sul peso dell'apporto che il privato avrebbe potuto offrire.

Tolleranze costruttive del 2 o del 3%: i nodi di calcolo che restano aperti

Dal punto di vista tecnico, quando la contestazione riguarda le altezze interne dei singoli piani il margine tra difformità e scostamento irrilevante si gioca sulle misure e sui criteri di calcolo, e in questa vicenda il giudice non ha fissato né le une né gli altri, perché altezze e volumi restano quelli rilevati dal Comune e in parte contestati dalla società. Se la disciplina regionale si estenda agli edifici non residenziali e se la soglia corretta sia il 2 o il 3% sono però questioni che la sentenza non decide, perché si arresta sul terreno del procedimento, e che restano affidate all'eventuale riesercizio del potere.

Sul piano sistematico, anche se la pronuncia non lo affronta, l'art. 34-bis descrive una soglia e non una franchigia, perché esclude la violazione solo se lo scostamento è contenuto entro il limite. La tolleranza, quindi, non si sottrae dal volume eccedente, come ha fatto il Comune nel proprio ricalcolo, ma si verifica sull'intero scostamento, e se questo supera la percentuale non opera neppure in parte. La norma riferisce inoltre parametri e soglie alle singole unità immobiliari, mentre le parti hanno ragionato l'una sul complesso dei due edifici e l'altra sul singolo fabbricato, sicché il criterio di aggregazione delle superfici è il primo nodo da sciogliere. All'ufficio tecnico conviene allegare all'avviso misure e conteggi, mentre il professionista che assiste la proprietà ha interesse a depositare già nel procedimento un computo asseverato che applichi prima i criteri regionali di non computo e verifichi poi, unità per unità, se lo scostamento residuo resta per intero entro la soglia.

Demolizione e contraddittorio con il privato: le ricadute per uffici tecnici e professionisti

In conclusione, il CGARS ha respinto l'appello del Comune e confermato l'annullamento dell'ordinanza di demolizione, assorbendo i motivi d'appello su motivazione e cambio di destinazione d'uso; resta salva, come già precisato dal TAR, la possibilità per l'amministrazione di riprovvedere nel rispetto dei principi affermati.

La pronuncia impone un metodo più che un adempimento, perché tratta il contraddittorio come parte dell'accertamento tecnico, soprattutto quando sullo stesso intervento il Comune ha già rilasciato un permesso di costruire e ricevuto una SCIA in variante senza reagire. Si colloca in un filone che il CGARS ha seguito anche in sede consultiva, con il parere sull'ordine di demolizione e la comunicazione di avvio del procedimento, e che il Consiglio di Stato condivide sull'obbligo di avviso anche per gli atti vincolati. In entrambi i casi il vincolo sul contenuto dell'atto ha un perimetro preciso, oltre il quale la partecipazione torna garanzia sostanziale. L'ordine resta vincolato nella sua conclusione, ma i numeri su cui poggia vanno costruiti insieme a chi dovrà eventualmente demolire.

Tolleranze costruttive e demolizione: le domande più frequenti