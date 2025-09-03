Tolleranze esecutive e superfici accessorie: la stretta del Consiglio di Stato

Le tolleranze esecutive introdotte nel Testo Unico Edilizia, recentemente ampliate dal decreto “Salva Casa”, possono davvero coprire difformità sostanziali? È possibile ricondurre a semplice irregolarità di cantiere un parapetto mai rappresentato negli elaborati progettuali, ma funzionale all’ampliamento di una sala ristorante? E fino a che punto la distinzione tra superficie utile e superficie accessoria incide sull’applicazione delle tolleranze?

Tolleranze esecutive e superfici accessorie: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a queste interessanti domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5671 del 30 giugno 2025, affronta il caso emblematico di un immobile oggetto di una concessione edilizia in sanatoria del 1999 che distingueva in modo preciso due ambiti:

mq 165,35 di superficie destinata a locale commerciale (ristorante);

mq 185,97 qualificati come superficie accessoria, non utilizzabile come sala.

Negli anni successivi, però, la superficie accessoria è stata di fatto trasformata in sala ristorante, con chiusure perimetrali, una copertura più corposa e la presenza di un parapetto mai rappresentato negli elaborati progettuali.

Il Comune, accertata la difformità, ha emesso un’ordinanza di demolizione, contestando la mancata corrispondenza con quanto assentito. La società proprietaria ha impugnato l’atto davanti al TAR, sostenendo che il parapetto fosse opera funzionale alla sicurezza e implicitamente ricompresa nella sanatoria. In particolare, in primo grado viene sostenuto che il parapetto rientrasse nelle tolleranze esecutive di cui all’art. 34-bis del TUE, assimilabile a un errore materiale di rappresentazione non riportato nei grafici. A sostegno, vengono richiamate varie normative che impongono la presenza di parapetti in caso di differenze di quota (D.M. n. 236/1989 sulle barriere architettoniche e D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), ritenendo che ciò ne dimostrasse la natura funzionale e quindi la sua implicita copertura nella sanatoria. In subordine, viene richiesto che al manufatto fosse riconosciuta natura pertinenziale, con conseguente applicazione della sola sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

Il TAR ha, però, respinto il ricorso ritenendo fondate le argomentazioni dell’amministrazione: il parapetto era opera autonoma e non poteva ritenersi tolleranza costruttiva, mentre la destinazione della superficie accessoria a sala ristorante integrava un mutamento sostanziale, non coperto dal titolo.

La società ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato – insistendo sulla natura di “irregolarità minima” delle opere e sulla funzione di sicurezza del parapetto – che, però, ha ribadito la necessità di distinguere tra tolleranze esecutive e veri e propri abusi edilizi.

Dalla verificazione disposta in giudizio è emerso che proprio la superficie accessoria era stata trasformata di fatto in sala ristorante, mediante chiusure perimetrali, copertura difforme e la presenza di un parapetto non rappresentato negli elaborati grafici.