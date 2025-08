Trasferimento domicili digitali su INAD: obblighi e implicazioni per i professionisti

È attivo da un mese l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), che permette a tutti i cittadini di eleggere il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione.

PEC professionisti e imprese: iscrizione automatica nell'INAD

Una novità che ha delle implicazioni molto importanti per imprese e professionisti registrati in INI-PEC: come ha sottolineato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) con la circolare n. 320/XX Sessione/2025, secondo quanto previsto nel comunicato congiunto MIMIT/AgID del 29 luglio 2025, l’attivazione dell’INAD comporta il riversamento automatico dei domicili digitali registrati in INI-PEC al suo interno.

INI-PEC e INAD: funzioni, soggetti e aggiornamento

INI-PEC: per le imprese e i professionisti

Istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), l’elenco INI-PEC è alimentato con gli indirizzi PEC comunicati dai registri delle imprese o direttamente dagli ordini e collegi professionali. Per i professionisti iscritti ad albi, l’indirizzo PEC comunicato costituisce domicilio digitale obbligatorio, utilizzabile per comunicazioni legali connesse all’attività professionale.

L’aggiornamento è a cura dell’Ordine o Collegio di appartenenza.

INAD: per persone fisiche e soggetti non obbligati

Istituito e gestito da AgID, l’INAD si rivolge a persone fisiche, professionisti non iscritti ad albi, enti di diritto privato non iscritti in registri. L’iscrizione è facoltativa, salvo il caso dei professionisti già presenti in INI-PEC, per i quali è previsto un trasferimento automatico ai sensi dell’art. 6-quater, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Gli indirizzi registrati in INAD possono essere utilizzati per comunicazioni legali riferite alla sfera privata del titolare.

Riversamento automatico su INAD: cosa prevede la normativa

Secondo quanto stabilito dal CAD e richiamato nel comunicato MIMIT/AgID, ogni indirizzo PEC già presente in INI-PEC viene automaticamente trasferito su INAD e diventa, salvo diversa volontà dell’interessato, il domicilio digitale personale del professionista.

Il primo riversamento è stato effettuato all’entrata in esercizio di INAD; i successivi avvengono quotidianamente per i nuovi iscritti a INI-PEC.

Ai sensi delle Linee guida AgID, l’indirizzo digitale e il nominativo del titolare restano provvisoriamente registrati per 30 giorni su INAD, senza essere ancora pubblicati.

Durante questo periodo, il professionista può:

eleggere un domicilio digitale diverso , ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, CAD;

, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, CAD; disporre la cancellazione o la modifica del domicilio, seguendo le modalità previste.

Decorso il termine di 30 giorni, il domicilio digitale viene pubblicato su INAD e diventa utilizzabile per comunicazioni legali riferite alla persona fisica, senza distinzione dalla sfera professionale.

Effetti concreti per i professionisti

Il domicilio digitale professionale comunicato all’Ordine e registrato in INI-PEC diventa quindi anche domicilio digitale personale, salvo opposizione espressa.

Ciò implica che le pubbliche amministrazioni possono inviare notifiche private (multe, certificati, atti giudiziari) all’indirizzo PEC professionale, con valore legale pieno.

È pertanto fondamentale che ogni iscritto all’albo: