Trasformazione campo da tennis in padel: serve il permesso di costruire?

La presenza o meno di una platea in calcestruzzo può tracciare il confine tra edilizia libera e nuova costruzione. A ribadirlo è il Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 22/09/2025

La riconversione di campi da tennis in campi da padel è un fenomeno sempre più diffuso, ma dal punto di vista edilizio la domanda resta aperta: si tratta di un intervento libero oppure di una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire?

La risposta non è scontata e chiama in causa sia i principi del Testo Unico Edilizia sia la giurisprudenza consolidata sulla natura delle opere permanenti.

Su questo si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza del 10 settembre 2025, n. 7271, accogliendo in parte il ricorso di una società sportiva contro l’ordine di demolizione di alcuni manufatti.

Campo da tennis trasformato in padel: il Consiglio di Stato sul permesso di costruire

Nel caso in esame, il Comune aveva ordinato la demolizione di:

  • una platea in calcestruzzo di circa 726 mq, su cui insistevano tre campi da padel;
  • tre manufatti in legno destinati a uffici e spogliatoi.

Per l’amministrazione, la platea aveva trasformato stabilmente il suolo inedificato, generando una nuova costruzione che richiedeva permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.

La società proprietaria contestava questa ricostruzione, sostenendo che l’intervento si fosse limitato alla sostituzione del battuto in terra rossa con un manto sintetico, senza opere in calcestruzzo.

Le prove di carotaggio depositate in appello confermavano questa tesi, ed è proprio su questi fatti inconfutabili che Palazzo Spada ha fondato la propria decisione.

