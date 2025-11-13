Trasparenza, sicurezza e design al servizio di autosaloni di prestigio: Hörmann firma la nuova sede di Sport Classic Garage

Serietà, competenza e una grande passione per l’automobile distinguono Sport Classic Garage, società che cerca e vende auto usate con una particolare predilezione per granturismo, sportive e classiche, ambite da intenditori e collezionisti di ogni parte d’Europa.

L’offerta è focalizzata su vetture di alta classe con allestimenti speciali, perfettamente funzionanti e manutenute, commercializzate principalmente attraverso il web.

La nuova sede a Codogno (Lodi) corona il sogno imprenditoriale del fondatore Roberto Spiaggi: “Ero alla ricerca di uno spazio situato in posizione centrale, con precise caratteristiche dimensionali e dotato di grandi aperture verso l’esterno. Pochi mesi fa abbiamo completato il restyling architettonico, secondo un progetto d’immagine curato in ogni dettaglio che, grazie alle grandi superfici trasparenti, esalta il ruolo della showroom.”

Design, trasparenza e sicurezza: Hörmann firma la nuova sede di Sport Classic Garage

Il piazzale fronte strada è caratterizzato dai portoni sezionali Hörmann ALR 67 Thermo Glazing, che hanno trasformato i due ampi portali presenti sulla facciata in vere e proprie vetrine completamente apribili.

L’allestimento della showroom è stato studiato per rendere accessibili con agio e visibili in ogni dettaglio le auto esposte. L’ingresso pedonale è delimitato dalla porta Hörmann NT 80 Thermo, anch’essa completamente trasparente.

“La visibilità dall’esterno e la possibilità di osservare e muoversi liberamente attorno alle auto hanno orientato le scelte per l’interior design della showroom. Avevo già apprezzato i portoni Hörmann durante i frequenti viaggi di lavoro in Germania, con una particolare preferenza per la versione Thermo Glazing di ALR 67 che abbina un’altissima qualità del prodotto alla massima trasparenza.”

Semplici accorgimenti architettonici hanno permesso l’integrazione dei portoni nell’edificio esistente. Durante l’apertura gli ALR 67 Thermo Glazing scorrono all’interno del controsoffitto e restano quindi celati alla vista. Anche le motorizzazioni sono state modificate, rendendole praticamente invisibili mediante alloggiamenti in nicchia. Le superiori caratteristiche dei portoni sezionali si prestano anche a una funzione commerciale.

“La rotazione delle auto in esposizione dipende dagli appuntamenti con i clienti: quando li ricevo svelo la vettura azionando l’apertura del portone, per suscitare in loro una forte emozione. Si tratta di un momento importante, che conclude un attento lavoro di messa a punto dell’auto e di indagine sulla trasparenza della documentazione, durante il quale mi occupo personalmente della trattativa rispondendo con precisione a ogni quesito del cliente.”

Separata da un portone interno scorrevole, l’area tecnica retrostante ospita lo spazio per il detaling con ponte sollevatore a pavimento e lo storage, che può accogliere altre automobili. L’accesso al piazzale di servizio avviene attraverso un portone sezionale Hörmann SPU F42 con porta pedonale integrata.

Hörmann ha dato un ulteriore contribuito in termini di qualità e sicurezza, fornendo anche i due dissuasori A 275 – 600 situati nel piazzale principale.

“Grazie ai prodotti Hörmann, l’estetica della showroom e la funzionalità della nuova sede sono all’altezza del prestigio delle auto che trattiamo – conclude Roberto Spiaggi. I dissuasori rendono molto remota la possibilità di furto, fornendo un apprezzabile vantaggio anche per i clienti che affidano le proprie auto in conto vendita”.

Il progetto

La facciata principale di Sport Classic Garage è valorizzata dai due portoni sezionali Hörmann ALR 67 Thermo Glazing con motorizzazione. Si tratta di chiusure con finestrature in vetro di grande superficie, che dall’esterno offrono una visione senza ostacoli sulle aree di vendita ed espositive, concepite per spazi commerciali e industriali moderni e prestigiosi, trasparenti e inondati di luce.

Questi portoni (dimensioni massime: larghezza 5.500 mm, altezza 4.000; spessore 67 mm) sono realizzati con profili in alluminio a taglio termico che assicurano un’efficace riduzione dei consumi energetici (con la soluzione Thermoframe la trasmissione termica si riduce fino a 1,7 W/m2·K) e un elevato livello di comfort, senza compromessi per la sicurezza grazie alle prestazioni antieffrazione delle vetrate.

La porta NT 80 Thermo Hörmann consente l’accesso pedonale alla showroom. Si tratta di una robusta porta ad anta singola dall’aspetto identico ai portoni sezionali, con telaio in profili estrusi d’alluminio anodizzato a taglio termico (dimensioni esterne 1.300 x 2.120 mm, spessore 80 mm) e doppia lastra in vetro di sicurezza monostrato (spess. 26 mm). La personalizzazione comprende maniglie arrotondate in acciaio inox spazzolato e serratura con maniglione.

I due dissuasori Hörmann A 275 - 600 garantiscono un doppio livello di sicurezza: proteggono i portoni ALR 67 Thermo Glazing da eventuali spaccate e, quando sono sollevati, impediscono l’uscita in strada delle auto situate all’interno. Anche in questo caso la superficie è verniciata RAL 7016, con strisce riflettenti.

Si tratta di dissuasori con funzionamento automatico (diametro 275 mm, altezza 600 mm), realizzati in acciaio (spess. 4 mm) con motorizzazione elettrica, concepiti per una frequenza media d’uso pari a 100 cicli/giorno (velocità di sollevamento/abbassamento 12 cm/s) e per resistere a un’energia d’urto con sfondamento pari a 150.000 J (equivalenti a un autocarro da circa 20 t lanciato a 45 km/h).

Il portone sezionale Hörmann SPU F42 (dimensioni max senza porta pedonale: larghezza 8.000 mm, altezza 7.500 mm; spessore 42 mm) è riservato all’area tecnica. Si tratta di un portone motorizzato composto da pannelli a doppia parete in acciaio zincato a caldo, riempiti con schiuma termofonoisolante e dotati di protezione salvadita esterna e interna e guarnizioni a pavimento, centrali e sull’architrave.

La superficie esterna è verniciata RAL 7016, mentre all’interno è stato preferito il RAL 9002 (bianco grigio) che, anche grazie alla finestratura in DURATEC resistente ai graffi, rende gli spazi di lavoro più luminosi. L’inserimento della porta pedonale (1.140 x 2.205 mm), equipaggiata con serratura con maniglione e cerniere occultate, permette il passaggio delle persone senza la necessità di aprire l’interno portone.

Scheda tecnica

Committente: Sport Classic Garage

Portoni, porte pedonali, dissuasori: Hörmann

Portoni sezionali: ALR 67 Thermo Glazing SPU F42

Porta pedonale: NT 80 Thermo

Dissuasori: A 275 – 600

Agenzia: Hörmann Milano Est – Lodi e provincia

Agente: Giorgio Ziosi

IMMAGINI: Gianluca Bonafini