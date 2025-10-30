blumatica software sicurezza cantieri
Unicità del centro decisionale: senza contraddittorio l’esclusione è illegittima

Consiglio di Stato: nelle cause di esclusione non automatica ex art. 95 del Codice dei contratti serve sempre il confronto con l’operatore economico

di Redazione tecnica - 30/10/2025

Quando la somiglianza tra offerte tecniche può giustificare l’esclusione di un concorrente? E, soprattutto, la stazione appaltante può disporla senza prima sentire gli operatori coinvolti?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 ottobre 2025, n. 8296, ha ribadito che, nelle ipotesi di esclusione per unicità del centro decisionale previste dall’art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, la partecipazione procedimentale dell’operatore economico è di regola necessaria.

Offerte simili e sospetto di collegamento: serve sempre il confronto

La controversia riguardava l’esclusione di due imprese le cui offerte tecniche presentavano analogie grafiche e redazionali, ritenute dalla stazione appaltante indizi di un’unica regia decisionale.

Il TAR aveva accolto il ricorso per violazione del contraddittorio procedimentale, rilevando che l’amministrazione non aveva consentito alle imprese di fornire chiarimenti prima dell’adozione del provvedimento di esclusione.

Da qui l’appello a Palazzo Spada da parte dell’originaria aggiudicataria, secondo cui la riammissione del concorrente sarebbe stata illegittima. Il Consiglio ha però confermato la sentenza di primo grado, basandosi su quanto previsto dal Codice Appalti in materia di unicità del centro decisionale e di cause di esclusione non automatica.

Documenti Allegati

INDICE

1
Unicità del centro decisionale: senza contraddittorio l’esclusione è illegittima
2
Cause di esclusione non automatica: le valutazioni della SA
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
