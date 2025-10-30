Unicità del centro decisionale: senza contraddittorio l’esclusione è illegittima
Consiglio di Stato: nelle cause di esclusione non automatica ex art. 95 del Codice dei contratti serve sempre il confronto con l’operatore economico
Cause di esclusione non automatica: le valutazioni della SA
L’art. 95 del Codice dei contratti disciplina le cause di esclusione non automatica, tra cui quella che ricorre quando la stazione appaltante “accerta la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte di più operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale”.
La disposizione corrisponde, sostanzialmente, all’art. 80, comma 5, lett. m), del previgente d.Lgs. n. 50/2016 e trova fondamento nell’art. 57, par. 4, lett. d), della direttiva 2014/24/UE.
Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha chiarito che la non automaticità non riguarda la scelta espulsiva – che resta obbligata una volta accertato il presupposto – bensì il momento dell’accertamento, che implica valutazioni di carattere tecnico e margini di opinabilità.
Proprio per questo motivo, la partecipazione dell’operatore al procedimento assume rilievo decisivo, salvo i casi di evidente e incontestabile unicità del centro decisionale.
