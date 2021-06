A Urbanpromo l’innovazione per l’adattamento e la nuova abitabilità

Due progetti tra quelli disponibili nella gallery di Urbanpromo sono caratterizzati da formule innovative, nei settori dell’adattamento e della nuova abitabilità. Urbanpromo è la manifestazione sulla rigenerazione urbana organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit.

La scuola di architettura e design dell’Università di Camerino ha presentato a Urbapromo Progetti per il Paese il progetto “Joint_SECAP. JOINT STRATEGIES FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN COASTAL AREA”.

L'Università di Camerino coordina una rete di 8 partner italiani e croati che operano su aree target sulle due sponde del Mare Adriatico, nell'ambito del Programma Interregionale Italia-Croazia (Irena-Istrian Regional Energy Agency L.T.D.; Comune di San Benedetto del Tronto; Regione Abruzzo; Comune di Pescara; Sdewes-International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems; Primorje-Gorski Kotar County; County of Split-Dalmatia; Municipality of Vela Luka) con l’obiettivo di:

Raccogliere dati e valutare i rischi del cambiamento climatico, pianificare azioni di adattamento congiunte.

Sensibilizzare i cittadini sui rischi e sulle misure appropriate relative al cambiamento climatico attraverso workshop, seminari, siti web, pubblicità e materiale promozionale.

Creare una piattaforma web in cui casi studio, misure climatiche ed energetiche, dati sui rischi saranno disponibili gratuitamente per tutte le parti interessate e per i cittadini.

L'idea progettuale riflette la necessità di operare su un più ampio livello territoriale e definire meglio strategie e azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici. La prima fase si sviluppa attraverso la costruzione di una metodologia comune per la definizione e l'attuazione delle azioni congiunte e per condividere le conoscenze di base sulle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e sulle misure di efficienza energetica. Nella seconda fase si carica l’analisi nella piattaforma web, che funge da strumento utile per lo sviluppo di scenari per le azioni congiunte da attuare nei piani Joint SECAP.

La durata del progetto è di 30 mesi. E’ iniziato il 1° gennaio 2019 e terminerà il 30 giugno 2021. Il progetto beneficia di un finanziamento pubblico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di 1.780.628,88 € e di un cofinanziamento nazionale di 314.228,63 € per un budget totale di 2.094.857,50 €.

HALLESS srl ha presentato a Urbanpromo Progetti per il Paese WCONNEX, una piattaforma di servizi basati su tecnologie di nuova generazione quali Internet delle Cose, Analisi Avanzata di grandi quantità di Dati e Intelligenza Artificiale a beneficio della residenzialità sociale e dei luoghi di lavoro. WCONNEX è già adottato in Italia da alcuni importanti enti nel settore del Social Housing e delle proprietà Real Estate.

IL CASO REALE testimonia l’applicazione in contesti abitativi rappresentativi quali quello del progetto nel 2020 di Congrega della Carità Apostolica, centenaria Fondazione bresciana, che vede applicare queste nuove tecnologie a due palazzi destinati alla residenzialità sociale nella città di Brescia.

Le informazioni digitali possono essere integrate nei servizi e nei processi degli attori che partecipano al governo ed alla gestione delle città e dei quartieri, in modo da renderli “personali” producendo così elevata efficienza e soddisfazione anche a beneficio della sostenibilità.

Tutti i progetti sono disponibili su www.urbanpromo.it