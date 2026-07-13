Le varianti non iniziano con una perizia. Iniziano quando la commessa smette di rappresentare fedelmente la realtà dell’esecuzione. La perizia arriva dopo, quando lo scostamento ha già preso forma e i fatti - tempi, costi, interferenze, decisioni mancate - hanno già prodotto i loro effetti.

Nel linguaggio amministrativo quello è il momento in cui la modifica diventa visibile, misurabile e quindi discutibile: una perizia, un atto di sottomissione, un quadro economico aggiornato, nuovi prezzi, un provvedimento di approvazione.

Nella pratica di cantiere, però, la variante raramente nasce lì. Prima si presenta in forme meno ordinate: una lavorazione che non parte, un’interferenza lasciata aperta, un chiarimento che non arriva, una soluzione progettuale che sul posto richiede una verifica diversa, un prezzo che non copre più la prestazione reale. Se in quel momento nessuno prende in carico il fatto, dopo non si governa più una modifica: si ricostruisce un problema.

La variante amministrativa è spesso l’esito finale di un processo tecnico, organizzativo e documentale già formato durante l’esecuzione. Non basta chiedersi se la variante sia legittima. Occorre capire quando la commessa perde la capacità di leggere per tempo ciò che sta cambiando, e chi presidia quello scostamento prima che arrivi sul tavolo come dato ormai acquisito.

Varianti in corso d'opera: quando lo scostamento diventa il sintomo di un problema

Ogni commessa pubblica complessa contiene una quota fisiologica di adattamento. Nessun progetto, per quanto accurato, riesce a esaurire interamente la realtà esecutiva. Le condizioni di sito, le interferenze, le forniture, le prescrizioni degli enti, le esigenze funzionali del committente e le lavorazioni non pienamente prevedibili introducono inevitabilmente uno spazio di aggiustamento.

Questo non significa che ogni scostamento debba diventare variante, ma che ogni scostamento significativo debba essere letto in tempo. La variante, in questa prospettiva, non è solo un istituto giuridico: è anche un sintomo, il segnale che il contratto originario, nel suo rapporto tra progetto, prezzo, tempo e condizioni esecutive, non riesce più a rappresentare integralmente ciò che l’opera richiede.

Il Codice dei contratti pubblici disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione e individua le condizioni entro cui il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento. Ma il cantiere, prima ancora della norma, pone una domanda più semplice e spesso più scomoda: quando ci siamo accorti che il quadro iniziale non rappresentava più la realtà esecutiva?

Nel linguaggio corrente si tende spesso a usare il termine “variante” per indicare qualsiasi cambiamento intervenuto durante l’esecuzione. Il vigente Codice, invece, richiede una distinzione più precisa: l’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le modifiche del contratto in corso di esecuzione, le varianti in senso proprio e, entro i limiti previsti, anche l’esercizio del quinto d’obbligo.

In questo articolo il termine “variante” viene utilizzato nella sua accezione operativa più ampia, come manifestazione di uno scostamento che, solo in una fase successiva, dovrà trovare la corretta qualificazione giuridica.

Il rischio esecutivo nasce prima della perizia di variante

La perizia di variante arriva quando lo scostamento ha già assunto una forma. Prima della perizia ci sono note, ordini di servizio, richieste di chiarimento, verbali, sospensioni parziali, lavorazioni rallentate, interferenze non risolte, nuovi prezzi da concordare, approvvigionamenti che cambiano, produttività che si riduce. Tutti segnali tecnici, ma se restano isolati diventano presto segnali economici.

Proprio in questa fase assumono rilievo gli strumenti documentali previsti dalla disciplina di esecuzione. Gli ordini di servizio, le annotazioni contabili e, quando ne ricorrono i presupposti, le riserve non sono meri adempimenti formali, piuttosto sono il luogo in cui lo scostamento viene registrato mentre si forma.

L’art. 115, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 7 dell’Allegato II.14 collegano la tutela delle pretese dell’appaltatore alla loro tempestiva e specifica formalizzazione, prevedendo effetti di decadenza o inammissibilità quando le riserve non siano iscritte nei modi e nei tempi dovuti. Il parere MIT - Supporto Giuridico n. 4241 del 21 aprile 2026 ha chiarito, inoltre, che il primo atto idoneo a ricevere la riserva non coincide necessariamente con il registro di contabilità, ma può essere anche un verbale o un ordine di servizio, quando il fatto pregiudizievole era già percepibile.

Se questi segnali rimangono dispersi, la variante arriva tardi e male. Tardi, perché il cantiere ha già assorbito costi, tempi morti, improduttività, maggiori oneri indiretti e perdita di sequenza. Male, perché la ricostruzione dei fatti diventa retrospettiva: quando si scrive dopo, ognuno tende a difendere la propria posizione più che a leggere il fatto per quello che era.

La variante prima della variante è questo spazio intermedio: il tempo in cui lo scostamento è già reale, ma non è ancora diventato atto. È lì, non nella copertina della perizia, che la commessa si governa o si perde.

Progetto, computo e cantiere: tre linguaggi che devono restare allineati

Molte tensioni esecutive nascono dal fatto che progetto, computo e cantiere raccontano la stessa opera con tre linguaggi diversi: il progetto descrive ciò che deve essere realizzato; il computo misura e prezza ciò che il progetto rende contabilizzabile mentre il cantiere, più brutalmente, verifica se quella descrizione e quella misura sono compatibili con le condizioni reali dell’esecuzione.

La variante nasce spesso quando questi tre livelli smettono di coincidere. Può accadere perché una lavorazione è prevista ma non sufficientemente descritta nella sua modalità esecutiva; perché una voce di computo esiste, ma non copre l’effettiva complessità dell’intervento; oppure perché una soluzione progettuale, corretta sulla carta, incontra interferenze, vincoli o condizioni operative non adeguatamente considerate.

Una lavorazione è governabile quando sono chiari almeno cinque elementi: che cosa deve essere eseguito, con quale prezzo, in quale tempo, con quali condizioni di accesso e interferenza, con quali responsabilità decisionali se quelle condizioni cambiano. Quando uno di questi elementi manca, la commessa non è ancora necessariamente fuori controllo, ma richiede presidio.

Quando il SAL non basta più a leggere la commessa

Un errore frequente è ritenere che la contabilità lavori sia sufficiente a restituire lo stato reale della commessa. Il SAL misura ciò che viene contabilizzato, ma non sempre misura ciò che sta accadendo alla struttura economica e temporale dell’appalto.

Una commessa può produrre SAL e, nello stesso tempo, accumulare rischio, così come può contabilizzare lavorazioni mentre perde margine per maggiori costi indiretti; e ancora, può avanzare su alcune categorie e bloccarsi su altre decisive, o mostrare una percentuale di avanzamento apparentemente rassicurante mentre, sotto quella percentuale, si formano nuovi prezzi, lavorazioni aggiuntive, interferenze non chiuse, costi di attesa o modifiche non ancora formalizzate.

Naturalmente non ogni squilibrio economico deriva da una modifica contrattuale. Il Codice disciplina separatamente la revisione prezzi, prevista dall’art. 60, e la rinegoziazione richiamata dall’art. 120, comma 8, istituti che rispondono a presupposti diversi rispetto alle varianti in corso d’opera. La distinzione è importante: una cosa è modificare l’oggetto, le quantità o le condizioni esecutive del contratto; altra cosa è gestire l’alterazione dell’equilibrio economico dovuta all’andamento dei prezzi o a circostanze sopravvenute rilevanti.

Per questo la contabilità deve dialogare con la gestione tecnica. Il SAL dice quanto è stato riconosciuto. La gestione della commessa deve dire se ciò che è stato riconosciuto corrisponde davvero a ciò che il cantiere ha sostenuto, modificato, rallentato o reso più oneroso.

La qualità documentale come strumento di governo della commessa

Nei lavori pubblici la documentazione viene spesso percepita come un adempimento. Nella fase esecutiva, invece, è una forma di governo che non serve soltanto a “coprirsi”, ma a lasciare traccia del processo decisionale mentre accade, non quando è già diventato materia di contestazione.

Una buona qualità documentale consente di ricostruire quando è nato uno scostamento, chi lo ha rilevato, quali alternative sono state valutate, quali decisioni sono state assunte e quali effetti sono derivati sul programma e sull’economia della commessa. Una cattiva qualità documentale produce l’effetto opposto: confonde i piani e rende difficile distinguere tra ritardo imputabile, interferenza esterna, carenza progettuale, richiesta della committenza, scelta organizzativa dell’impresa o evento non prevedibile.

Una nota efficace non è quella più lunga, ma quella che lega fatto, causa, effetto e richiesta, così come un verbale efficace non registra genericamente che “permangono criticità”, ma consente, dopo mesi, di capire quale decisione mancava, chi doveva assumerla e quali conseguenze ha prodotto la sua mancata assunzione.

Impresa e stazione appaltante: governare gli scostamenti prima del contenzioso

Due sono i rischi per l’impresa. Il primo è la sottovalutazione del problema: si continua a produrre, si assorbono difficoltà, si rinvia la formalizzazione, si cerca di non irrigidire il rapporto con direzione lavori e committenza. Questo atteggiamento può sembrare collaborativo, ma nel tempo indebolisce l’operatore, perché porta dentro la sua organizzazione costi e responsabilità che avrebbero dovuto essere chiariti prima.

Dall’altra parte vi è invece l’eccesso opposto, che trasforma ogni scostamento in conflitto immediato. Anche questo approccio è debole, perché riduce la capacità di trovare soluzioni tecniche.

Il presidio corretto sta in mezzo e consiste nel distinguere tra criticità gestibili, scostamenti da monitorare e modifiche che richiedono formalizzazione. Non tutto è variante, ma non tutto può essere assorbito in silenzio.

Anche la stazione appaltante ha un ruolo decisivo. Rinviare la decisione non neutralizza il rischio, anzi spesso lo aumenta. Quando un’interferenza è nota, quando una soluzione progettuale richiede un chiarimento, quando una lavorazione non può procedere senza una scelta, il tempo della decisione diventa parte della gestione contrattuale. Non decidere, in cantiere, è già una decisione produttiva di effetti su tempi, costi e sequenze.

Una matrice di presidio per leggere gli scostamenti in tempo

Per leggere la variante prima della variante può essere utile una matrice minima di presidio, anche semplice, purché costante.

Ogni scostamento rilevante dovrebbe essere ricondotto ad alcune domande essenziali: qual è il fatto tecnico che lo genera? Quando è stato rilevato? Quale lavorazione o categoria contabile viene incisa? Quale effetto produce su tempi, costi, sequenze o approvvigionamenti? Chi deve assumere la decisione? Lo scostamento è ancora gestibile dentro il contratto o richiede una modifica formale?

La matrice non sostituisce la perizia, il verbale, il registro di contabilità o gli atti della direzione lavori. Serve a evitare che questi atti arrivino scollegati tra loro. Il suo valore non dipende dalla complessità, ma dalla continuità di lettura: un fatto letto subito pesa molto più di un fatto ricostruito quando ormai il cantiere è andato avanti.

Riconoscere la variante prima che diventi un problema

La variante non è un incidente esterno alla commessa. È uno dei modi in cui la commessa mostra la qualità del proprio governo.

Se la struttura è solida, la variante viene letta, istruita e gestita. Se la struttura è debole, la variante diventa il luogo in cui emergono tutte le fragilità precedenti: progetto non sufficientemente presidiato, computo non allineato, decisioni lente, documenti incompleti, SAL non rappresentativi, cronoprogrammi non aggiornati, rapporti interni disconnessi.

Per questo la domanda non dovrebbe essere solo: “La variante è ammissibile?”, ma dovrebbe essere anche: “La commessa era nelle condizioni di riconoscere per tempo ciò che stava cambiando?”

Solo dopo viene il tempo della qualificazione giuridica dello scostamento; prima viene il tempo della sua corretta lettura tecnica e documentale.

In cantiere, quando una variante esplode, quasi mai è nata quel giorno, semplicemente diventa solo impossibile non vederla. Governare una variante significa riconoscerla prima, mentre è ancora un fatto tecnico da presidiare e non un contenzioso da ricostruire.