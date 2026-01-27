Quando un intervento sul sottotetto smette di essere una modifica “interna” e diventa una variazione essenziale? Qual è il punto di non ritorno oltre il quale non basta più una SCIA e l’unica conseguenza possibile è la demolizione? E che ruolo gioca, in questo quadro, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria a superficie abitabile?

Sono interrogativi che emergono spesso nella pratica professionale e che trovano una risposta molto chiara nella sentenza 26 gennaio 2026, n. 637 del Consiglio di Stato, interamente costruita attorno alla corretta qualificazione degli interventi sul sottotetto come variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Interventi sul sottotetto e aumento di volumetria: il superamento del progetto assentito

Il caso prende avvio da un’attività di vigilanza edilizia culminata in più sopralluoghi, dai quali è emersa una trasformazione significativa del piano sottotetto di un edificio esistente.

In particolare, gli accertamenti hanno rilevato:

la demolizione della copertura originaria a falda unica e la sua ricostruzione in latero-cemento , con aumento dell’altezza di gronda, delle altezze interne e della volumetria complessiva ;

a falda unica e la sua , con aumento dell’altezza di gronda, delle altezze interne e della ; la realizzazione di un nuovo vano al piano sottotetto, strutturalmente definito e autonomamente utilizzabile;

al piano sottotetto, strutturalmente definito e autonomamente utilizzabile; il cambio di destinazione d’uso dei locali, passati da superficie non residenziale o accessoria a superficie utile abitabile.

Sulla base di tali risultanze, l’Amministrazione ha qualificato l’intervento come abusivo e ha adottato un’ordinanza di demolizione. Decisione contestata in primo grado dinanzi al TAR Campania (che ha rigettato il ricorso) e poi al Consiglio di Stato.

Nel giudizio di secondo grado viene contestata la qualificazione condotta dall’Amministrazione, sostenendo la tesi che le opere fossero riconducibili a interventi assentibili con SCIA e che l’ordine repressivo fosse carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale.

Variazione essenziale nel Testo Unico Edilizia: art. 32, art. 31 e art. 23-ter d.P.R. 380/2001

Il perno normativo della sentenza è rappresentato dall’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, che individua le variazioni essenziali al progetto approvato. In particolare, rilevano:

l’ aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio ;

; il mutamento della destinazione d’uso che incide sugli standard urbanistici;

che incide sugli standard urbanistici; le modifiche sostanziali delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito.

A questo si affianca l’art. 31, comma 1, che qualifica come interventi in totale difformità quelli che danno luogo a un organismo edilizio diverso o a volumi ulteriori autonomamente utilizzabili, e l’art. 33, che collega tali ipotesi alla sanzione demolitoria.

Il mutamento di destinazione d’uso, disciplinato dall’art. 23-ter, entra in gioco non come elemento isolato, ma come fattore che contribuisce a rendere urbanisticamente rilevante l’intervento quando si accompagna a trasformazioni fisiche e volumetriche dell’edificio.

Variazione essenziale e SCIA: i criteri sostanziali indicati dal Consiglio di Stato

Sulla base del delineato quadro normativo, il Consiglio di Stato ha costruito un ragionamento che ruota attorno a un principio chiave: la variazione essenziale è una valutazione sostanziale, che prescinde dal titolo formalmente invocato dal privato.

Secondo il Collegio:

l’aumento delle altezze interne e della volumetria , derivante dalla ricostruzione della copertura, configura di per sé una variazione essenziale ;

e della , derivante dalla ricostruzione della copertura, configura di per sé una ; la realizzazione di nuovi vani al piano sottotetto integra un ampliamento edilizio non riconducibile a semplici opere interne;

integra un ampliamento edilizio non riconducibile a semplici opere interne; il passaggio da superficie accessoria a superficie abitabile rafforza la qualificazione urbanistica dell’intervento, incidendo sul carico urbanistico.

Si tratta di elementi che, nel loro insieme, conducono l’intervento fuori dall’ambito degli interventi assentibili mediante SCIA, rendendo necessario un titolo edilizio autonomo, diverso da quello effettivamente utilizzato dal ricorrente.

Sottotetto, nuovi vani e altezze interne: perché l’intervento integra una variazione essenziale

La parte più interessante della sentenza è il modo in cui il Consiglio di Stato tiene distinti, ma coordinati, i diversi profili dell’intervento.

Le opere strutturali sul sottotetto non vengono valutate singolarmente, ma come insieme unitario. La ricostruzione della copertura in latero-cemento, l’aumento delle altezze e la creazione di nuovi spazi determinano un incremento volumetrico effettivo, misurabile e stabile, che supera i limiti del progetto assentito.

Su questo punto, il Collegio attribuisce pieno valore ai sopralluoghi tecnici, qualificati come atti pubblici dotati di fede privilegiata, respingendo le contestazioni generiche del privato.

Particolarmente netta è la presa di posizione sulla tesi dello “stato grezzo”: le altezze rilevate devono ritenersi riferite alle opere ultimate, e in ogni caso risultano talmente significative da non poter essere compensate dalla posa di pavimenti o finiture.

Il cambio di destinazione d’uso non è il fulcro della decisione, ma opera come elemento concorrente. Il passaggio a superficie abitabile rende evidente che il sottotetto non è più uno spazio accessorio, ma una porzione edilizia funzionalmente autonoma, confermando la natura essenziale della variazione.

Un ulteriore chiarimento riguarda la motivazione dell’ordinanza di demolizione. Il Consiglio di Stato ribadisce che l’atto repressivo è legittimo quando individua con precisione gli abusi accertati. Non è invece necessario indicare la data di realizzazione delle opere, salvo che il privato dimostri che tale dato sia decisivo per escludere la legittimità della sanzione.

Nel caso esaminato, le contestazioni sul profilo temporale sono state ritenute inconferenti, perché incapaci di scalfire il dato centrale: la presenza di variazioni essenziali realizzate in assenza del titolo necessario.

Quando la trasformazione del sottotetto porta alla demolizione per variazione essenziale

Con la sentenza n. 637/2026, il Consiglio di Stato offre una lettura molto chiara di cosa debba intendersi, nella pratica, per variazione essenziale e di quali siano le conseguenze quando un intervento supera quel confine.

Il punto centrale non è il singolo elemento dell’intervento, né il titolo edilizio utilizzato dal privato, ma l’effetto complessivo delle opere sull’organismo edilizio. Quando la ricostruzione della copertura comporta un aumento stabile delle altezze e della volumetria, quando vengono realizzati nuovi vani autonomamente utilizzabili e quando il sottotetto perde definitivamente la sua funzione accessoria per diventare superficie abitabile, l’intervento esce dall’area delle modifiche interne o delle difformità minori.

In questi casi, la qualificazione come variazione essenziale discende direttamente dal dato oggettivo, così come disciplinato dall’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001. Il cambio di destinazione d’uso non è, da solo, l’elemento decisivo, ma contribuisce a rendere evidente che la trasformazione ha inciso sul carico urbanistico e sulla funzione dell’edificio.

Il Consiglio di Stato ribadisce anche che non esistono scorciatoie procedurali: la SCIA non può coprire interventi che richiedono un titolo edilizio diverso, e le contestazioni generiche sugli accertamenti, sullo stato grezzo o sul momento di realizzazione delle opere non sono sufficienti a mettere in discussione un’istruttoria tecnica coerente.

In definitiva, quando il sottotetto viene trasformato in una nuova porzione edilizia, strutturalmente e funzionalmente autonoma, non si è più nel campo delle semplificazioni procedurali. Si entra nell’ambito delle variazioni essenziali, e l’ordinanza di demolizione diventa la conseguenza necessaria dell’assenza del titolo edilizio corretto.