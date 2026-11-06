È possibile che un immobile risulti catastalmente intestato a un soggetto che non ne è ancora proprietario? Nelle compravendite con riserva di proprietà questa situazione può verificarsi, perché l'acquirente diventa proprietario soltanto dopo aver pagato l'intero prezzo, mentre gli adempimenti catastali seguono una tempistica diversa.

Il problema riguarda il momento in cui deve essere richiesta la voltura catastale e le modalità con cui la vendita deve essere rappresentata nei registri immobiliari, tenuto conto che tra la stipulazione del contratto e il trasferimento della proprietà possono trascorrere anche diversi anni.

Sulla questione è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42 del 4 novembre 2026, a seguito di alcuni quesiti che hanno evidenziato prassi differenti tra gli uffici, sia nella trascrizione delle compravendite con patto di riservato dominio sia nell'aggiornamento delle intestazioni catastali.

La risposta distingue gli effetti civilistici della vendita dagli adempimenti immobiliari, confermando che la voltura catastale deve essere richiesta già dopo la stipulazione e la registrazione del contratto, anche quando la proprietà rimane al venditore fino al pagamento dell'ultima rata.

Vendita con riserva di proprietà: le indicazioni del Fisco

L'articolo 1523 del Codice civile stabilisce che, nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà del bene con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, pur assumendone i rischi dal momento della consegna.

Sebbene la disposizione sia collocata nella disciplina della vendita di beni mobili, la giurisprudenza ne ha da tempo riconosciuto l'applicabilità anche agli immobili, consentendo alle parti di stipulare un contratto nel quale il venditore conserva la proprietà fino al pagamento integrale del corrispettivo, mentre l'acquirente può ottenere la disponibilità del bene prima che si produca il trasferimento del diritto.

La struttura di questo contratto ha alimentato un dibattito sulla sua qualificazione giuridica, con interpretazioni che lo hanno avvicinato alla vendita sottoposta a condizione sospensiva oppure alla vendita obbligatoria, senza che nessuna delle due ricostruzioni riesca a descriverne completamente il funzionamento.

L'Agenzia, richiamando la giurisprudenza di legittimità, parte dalla natura definitiva della compravendita con riserva di proprietà, nella quale l'effetto traslativo è differito al pagamento dell'ultima rata, ma non richiede una nuova manifestazione di volontà delle parti.

La differenza rispetto a un contratto preliminare sta nel fatto che, mentre quest'ultimo obbliga le parti alla successiva stipulazione del definitivo, nella vendita con riserva di proprietà il contratto è già perfezionato e il pagamento integrale del prezzo determina automaticamente l'acquisto del diritto, senza effetti retroattivi rispetto alla stipulazione.

Questa distinzione permette di comprendere perché la compravendita debba essere trascritta immediatamente e perché, secondo l'Agenzia, anche la voltura catastale non debba attendere il pagamento dell'ultima rata.

Trascrizione della compravendita: come indicare la riserva di proprietà

La vendita immobiliare con riserva di proprietà è soggetta a trascrizione fin dalla stipulazione, ai sensi dell'articolo 2643, comma primo, n. 1), del Codice civile, anche se il trasferimento del diritto avverrà soltanto dopo l'integrale pagamento del prezzo.

Il contratto è infatti già idoneo a produrre l'effetto traslativo, mentre la riserva di proprietà rappresenta un elemento che deve essere portato a conoscenza dei terzi, affinché dai registri immobiliari risulti che il venditore conserva la titolarità del bene fino al saldo del corrispettivo.

L'articolo 17, comma 4, della Legge n. 52/1985 prevede che le eventuali condizioni o i patti di natura reale menzionati nella nota di trascrizione siano riportati nell'apposito modello, disposizione che l'Agenzia ritiene applicabile anche al patto di riservato dominio, senza che sia necessaria una distinta nota di trascrizione.

Per rappresentare la vendita nei registri immobiliari, l'Amministrazione suggerisce di utilizzare la denominazione «compravendita con riserva di proprietà» nel campo destinato alla specificazione del negozio giuridico, lasciando la possibilità di aggiungere altre informazioni utili, come la data prevista per il pagamento dell'ultima rata.

In questo modo, chi consulta i registri può individuare la natura del contratto e la permanenza della proprietà in capo al venditore, informazione che interessa anche i creditori delle parti e che non sarebbe immediatamente desumibile da una trascrizione priva di riferimenti alla riserva.

Voltura catastale: quando deve essere richiesta?

Sul momento in cui effettuare la voltura catastale, l'Agenzia richiama l'articolo 3 del d.P.R. n. 650/1972, che impone ai soggetti tenuti alla registrazione degli atti dai quali deriva il trasferimento di diritti censiti in catasto di richiedere le conseguenti volture.

La norma fa riferimento agli atti che «diano origine» al trasferimento, espressione dalla quale l'Amministrazione ricava una distinzione tra il titolo che avvia la vicenda traslativa e il momento in cui si produce l'effettivo acquisto della proprietà.

Nella vendita con riserva di proprietà, il titolo è costituito dal contratto originario, che produce fin dalla stipulazione effetti giuridici nei rapporti tra le parti, attribuendo all'acquirente una qualificata aspettativa all'acquisto e, con la consegna, la disponibilità dell'immobile e i relativi rischi, mentre il venditore ne conserva la proprietà fino al pagamento dell'intero prezzo.

L'Agenzia ritiene quindi che il contratto rientri tra gli atti contemplati dall'articolo 3 del d.P.R. n. 650/1972, anche se il trasferimento del diritto si perfezionerà successivamente.

La voltura catastale deve essere richiesta già a seguito della stipulazione e della registrazione della compravendita, senza attendere che l'acquirente abbia pagato l'ultima rata e sia diventato proprietario dell'immobile.

La conclusione tiene conto anche del sistema degli adempimenti immobiliari, nel quale l'aggiornamento delle intestazioni catastali, per gli atti soggetti a trascrizione, avviene ordinariamente in forma automatizzata utilizzando le informazioni contenute nella relativa formalità di pubblicità immobiliare.

Intestazione catastale e proprietà dell'immobile possono non coincidere

L'applicazione di questo criterio comporta che l'immobile venga intestato catastalmente all'acquirente quando il diritto di proprietà appartiene ancora al venditore, situazione che può protrarsi per tutto il periodo previsto dal contratto per il pagamento delle rate.

La stessa Agenzia precisa che l'intestazione catastale costituisce un adempimento di aggiornamento degli archivi e non modifica la titolarità civilistica del diritto, che rimane regolata dall'articolo 1523 del Codice civile.

Per i professionisti che effettuano verifiche immobiliari, il nominativo riportato nell'intestazione catastale non è quindi sufficiente a dimostrare l'avvenuto acquisto della proprietà, perché la ricostruzione della situazione giuridica del bene richiede l'esame del titolo e delle relative formalità di pubblicità immobiliare.

Quanto alla rappresentazione della riserva negli atti catastali, l'Agenzia non ritiene necessarie annotazioni aggiuntive, dal momento che le ordinarie procedure di aggiornamento permettono di recepire le informazioni provenienti dalla trascrizione, compresa la denominazione della compravendita con riserva di proprietà.

Pagamento dell'ultima rata: serve una nuova voltura catastale?

Con il pagamento integrale del prezzo, l'acquirente diventa automaticamente proprietario dell'immobile, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 1523 del Codice civile, senza bisogno di stipulare un nuovo contratto di compravendita.

L'avvenuto trasferimento deve trovare riscontro anche nei registri immobiliari e, a questo proposito, l'Agenzia richiama la successiva formalità di annotazione relativa all'atto che attesta il pagamento integrale del prezzo, attraverso la quale viene resa conoscibile la produzione dell'effetto traslativo.

Per il catasto il discorso è diverso, perché l'intestazione è già stata aggiornata sulla base del contratto originario e il pagamento dell'ultima rata non determina un nuovo obbligo di voltura catastale.

Gli adempimenti seguono quindi due momenti differenti: la voltura viene effettuata dopo la stipulazione e la registrazione della compravendita, mentre l'annotazione nei registri immobiliari documenta il successivo perfezionamento del trasferimento della proprietà.

Vendita con riserva di proprietà: cosa cambia per i professionisti

La risoluzione n. 42/2026 nasce dall'esigenza di uniformare comportamenti che, nella gestione delle compravendite con riserva di proprietà, avevano prodotto risultati differenti tra gli uffici, individuando una sequenza di adempimenti che tiene separati il momento della stipulazione del contratto e quello del trasferimento del diritto.

La trascrizione deve riportare la riserva di proprietà, la voltura catastale segue la stipulazione e la registrazione dell'atto, mentre il pagamento dell'ultima rata determina l'acquisto del diritto e la successiva formalità di annotazione nei registri immobiliari, senza richiedere una seconda voltura.

Nelle verifiche documentali bisognerà quindi considerare che l'intestazione catastale all'acquirente può precedere il suo effettivo acquisto della proprietà, circostanza che rende necessario esaminare anche il titolo e le formalità immobiliari per ricostruire la posizione giuridica delle parti.

Le indicazioni dell'Agenzia riguardano gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare, mentre restano fuori dall'analisi il trattamento tributario del possesso dell'immobile e la spettanza di eventuali agevolazioni fiscali, che non possono essere ricavati automaticamente dalle conclusioni della risoluzione.