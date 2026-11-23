Le vetrate panoramiche amovibili possono essere installate in edilizia libera anche in un cortile di pertinenza? L'elenco contenuto nell'art. 6 del Testo Unico Edilizia individua tassativamente gli spazi ammessi oppure una VEPA può essere realizzata anche su superfici che, pur avendo una diversa denominazione, presentano caratteristiche analoghe? E quando la chiusura di uno spazio esterno determina la formazione di un nuovo volume edilizio?

La disciplina delle VEPA, introdotta nel 2022 e successivamente modificata dal Decreto Salva Casa, ha ricondotto all'edilizia libera una tipologia di intervento che in passato aveva alimentato numerosi contenziosi, soprattutto per la difficoltà di distinguere le strutture destinate a proteggere gli spazi esterni dalle chiusure capaci di trasformarli in nuovi ambienti, ma la formulazione dell'art. 6, comma 1, lettera b-bis), del d.P.R. n. 380/2001 ha lasciato aperta anche un'altra questione, legata all'individuazione dei luoghi nei quali queste vetrate possono essere installate.

Di questo problema si è occupato il TAR Campania, Napoli, sez. IV, con la sentenza 9 ottobre 2026, n. 5594, che ha accolto il ricorso contro un diniego comunale relativo all'installazione di vetrate panoramiche amovibili in un cortile pertinenziale al piano terra, coperto dal balcone dell'appartamento sovrastante, ritenendo che la sola denominazione dello spazio non fosse sufficiente a escludere l'applicazione dell'edilizia libera senza una valutazione delle caratteristiche della struttura e degli effetti prodotti sull'immobile.

VEPA e cortili pertinenziali: il caso esaminato dal TAR

La vicenda ha riguardato un appartamento al piano terra dotato di uno spazio esterno di pertinenza, sul quale il proprietario intendeva installare una struttura composta da pannelli vetrati scorrevoli, sfruttando la copertura già esistente costituita dal balcone dell'unità immobiliare al primo piano, la cui superficie corrispondeva planimetricamente a quella del cortile sottostante.

Il Comune ha negato l'intervento sostenendo che la collocazione delle vetrate in un cortile pertinenziale ne impedisse la riconducibilità all'art. 6, comma 1, lettera b-bis), del d.P.R. n. 380/2001, dal momento che la disposizione faceva riferimento a balconi, logge e porticati e non consentiva, secondo l'Amministrazione, di estendere il regime dell'edilizia libera a spazi diversamente qualificati.

A questa motivazione si sono aggiunte alcune contestazioni sulle caratteristiche della struttura, che non avrebbe garantito la naturale micro-aerazione richiesta dalla norma e avrebbe comportato la creazione di nuova volumetria, oltre a rilievi sull'incompletezza della documentazione allegata all'istanza, relativa a un procedimento descritto nella sentenza anche con riferimento all'autorizzazione paesaggistica.

Il proprietario ha impugnato il diniego sostenendo che le vetrate possedessero i requisiti tecnici previsti dal Testo Unico Edilizia e che la qualificazione dell'area come cortile non potesse rappresentare, da sola, una ragione sufficiente per escludere l'intervento dall'edilizia libera, soprattutto considerando che lo spazio si trovava esattamente al di sotto di un balcone sul quale una struttura identica avrebbe potuto essere installata.

Il TAR ha accolto entrambe le censure, ritenendo illegittima l'interpretazione restrittiva dell'art. 6 adottata dal Comune e insufficienti le motivazioni con le quali erano state contestate le caratteristiche delle vetrate e la documentazione prodotta.

VEPA in edilizia libera: i requisiti dell'art. 6 dopo il Salva Casa

Le vetrate panoramiche amovibili sono entrate espressamente nell'elenco degli interventi di edilizia libera con l'art. 33-quater del D.L. n. 115/2022, convertito dalla Legge n. 142/2022, che ha introdotto la lettera b-bis) nel comma 1 dell'art. 6 del Testo Unico Edilizia, individuando una particolare categoria di strutture destinate a proteggere temporaneamente gli spazi esterni dagli agenti atmosferici, migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche, ridurre le dispersioni termiche e limitare parzialmente l'ingresso delle acque meteoriche.

La disposizione, successivamente modificata dal D.L. n. 69/2024, convertito dalla Legge n. 105/2024, ha esteso la disciplina anche ai porticati, con esclusione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico e di quelli collocati sui fronti esterni degli edifici prospicienti aree pubbliche, mantenendo comunque una serie di condizioni che devono essere rispettate affinché l'installazione possa avvenire senza titolo edilizio.

Le VEPA devono essere amovibili e totalmente trasparenti, favorire una naturale micro-aerazione capace di assicurare un costante ricambio d'aria e presentare caratteristiche costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente, senza modificare le linee architettoniche preesistenti, ma soprattutto non devono configurare spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e superfici, né generare nuova volumetria o comportare un mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, anche attraverso il passaggio da superficie accessoria a superficie utile.

La possibilità di proteggere uno spazio esterno attraverso pannelli vetrati, rendendolo utilizzabile per un periodo più lungo dell'anno, incontra quindi un limite nelle caratteristiche dell'intervento, che non può trasformare l'area in un ambiente stabilmente chiuso e assimilabile agli spazi interni dell'abitazione, indipendentemente dal fatto che le superfici utilizzate siano trasparenti o che i pannelli possano essere rimossi.

L'elenco di balconi, logge e porticati non è tassativo

Il Comune aveva interpretato l'indicazione di balconi, logge e porticati come una delimitazione tassativa degli spazi nei quali è consentita l'installazione delle VEPA in edilizia libera, escludendo che la disposizione potesse trovare applicazione anche in presenza di superfici diversamente denominate, ma il TAR ha respinto questa impostazione richiamando l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce maggiore attenzione alla funzione delle strutture e agli effetti edilizi prodotti dalla loro installazione.

Nella motivazione i giudici hanno richiamato, tra gli altri precedenti, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, 26 gennaio 2026, n. 628, che ha ricondotto alla disciplina delle VEPA una struttura installata su un terrazzo, sebbene questa tipologia di spazio non sia espressamente menzionata dall'art. 6, valorizzando la possibilità che l'area conservi la propria destinazione esterna anche dopo l'installazione delle vetrate.

Seguendo questo orientamento, il TAR ha escluso che l'elencazione normativa possa essere considerata una delimitazione tassativa delle caratteristiche morfologiche degli spazi interessati, perché la finalità della disposizione è consentirne una migliore fruizione attraverso strutture che li proteggano dagli agenti atmosferici senza trasformarli in nuovi ambienti chiusi.

Nel caso esaminato, peraltro, la particolare configurazione dell'immobile ha consentito ai giudici di evidenziare le conseguenze dell'interpretazione sostenuta dal Comune, dal momento che il cortile al piano terra si trovava esattamente sotto il balcone del primo piano e ne riproduceva la superficie, cosicché una stessa struttura, con identiche caratteristiche tecniche e funzionali, avrebbe potuto beneficiare dell'edilizia libera se installata sul balcone superiore, mentre ne sarebbe rimasta esclusa nell'area sottostante soltanto perché quest'ultima non poteva essere tecnicamente qualificata come balcone.

Il TAR ha osservato inoltre che, qualora quello stesso spazio al piano terra fosse stato delimitato da colonne o pilastri, avrebbe potuto essere considerato un porticato e rientrare quindi tra le superfici espressamente contemplate dall'art. 6, con la conseguenza che il regime edilizio sarebbe dipeso da elementi architettonici preesistenti, privi di un rapporto diretto con le caratteristiche della struttura e con la trasformazione effettivamente prodotta.

I giudici hanno perciò ritenuto che la denominazione dell'area non possa rappresentare l'unico criterio per stabilire se l'installazione delle VEPA rientri nell'edilizia libera, dovendo essere valutata anche la conformazione tecnica della struttura e la sua capacità di mantenere lo spazio nella destinazione originaria, senza determinare un ampliamento volumetrico dell'unità immobiliare.

Micro-aerazione e nuova volumetria: le caratteristiche delle vetrate

Il diniego comunale conteneva anche una contestazione relativa alla micro-aerazione, che l'Amministrazione aveva ritenuto insufficiente nonostante la relazione tecnica allegata all'istanza descrivesse una struttura interamente in vetro, priva di profili metallici a vista e composta da pannelli scorrevoli con aperture modulabili, progettate per favorire il naturale ricambio dell'aria e mantenere il collegamento tra ambiente interno ed esterno.

Il TAR ha rilevato che le caratteristiche descritte dal progettista riguardavano direttamente uno dei requisiti previsti dall'art. 6, mentre il Comune non aveva sviluppato approfondimenti tecnici capaci di superare quanto rappresentato nella relazione, limitandosi a contestare l'assenza della micro-aerazione senza spiegare adeguatamente perché il sistema proposto non fosse idoneo a garantirla.

La censura dei giudici ha riguardato quindi l'insufficienza dell'istruttoria amministrativa e non ha comportato il riconoscimento generalizzato dell'idoneità di qualsiasi struttura composta da pannelli scorrevoli, considerato che la norma richiede una ventilazione naturale capace di assicurare un costante flusso d'aria e impedisce che le vetrate determinino la formazione di uno spazio stabilmente chiuso.

Nell'affrontare questo profilo, il TAR ha richiamato anche la giurisprudenza sulle pergotende, sviluppatasi prima dell'introduzione delle VEPA nel Testo Unico Edilizia e fondata sull'assenza di caratteristiche di fissità, stabilità e permanenza tali da determinare la creazione di un nuovo organismo edilizio, citando in particolare la sentenza del TAR Liguria, Sezione II, 16 luglio 2026, n. 938, che ha ripreso l'orientamento secondo cui la protezione degli spazi esterni mediante strutture retrattili non comporta necessariamente la formazione di nuova volumetria.

La possibilità di aprire e movimentare le vetrate, così come la trasparenza dei pannelli, deve essere valutata insieme alle altre caratteristiche costruttive, perché una struttura destinata a proteggere temporaneamente uno spazio esterno presenta effetti edilizi differenti rispetto a una chiusura che, per stabilità e configurazione, consenta di utilizzare l'area come un ambiente aggiuntivo dell'abitazione.

Installazione VEPA: quali documenti può richiedere il Comune?

Il TAR ha accolto anche la censura relativa alla documentazione tecnica, che il Comune aveva considerato insufficiente richiamando disposizioni e prescrizioni riferite a interventi diversi dalle VEPA, tra cui l'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, relativo al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, e alcuni adempimenti previsti per impianti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Secondo i giudici, tali richieste presupponevano una qualificazione edilizia dell'opera diversa da quella prospettata dal ricorrente e non risultavano pertinenti rispetto alle condizioni individuate dall'art. 6, comma 1, lettera b-bis), la cui applicazione dipende dalla presenza delle caratteristiche tecniche e funzionali previste dalla norma.

La documentazione deve consentire di verificare che la struttura sia amovibile e trasparente, favorisca la naturale micro-aerazione, presenti un impatto visivo contenuto e non determini nuovi volumi o superfici utili, mentre non può essere giustificata la richiesta di elaborati riferiti a categorie di intervento differenti senza dimostrarne la necessità rispetto alle opere effettivamente proposte.

Rimane distinta la questione degli eventuali atti di assenso richiesti dalle normative di settore, dal momento che l'edilizia libera non comporta l'automatica esclusione delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche e che, per gli immobili soggetti a vincolo, l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica deve essere valutata secondo il D.Lgs. n. 42/2004 e il d.P.R. n. 31/2017, tenendo conto delle ipotesi di esenzione e delle procedure semplificate previste dalla disciplina.

VEPA nei cortili: quando il diniego comunale è illegittimo

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del diniego comunale e riconoscendo che l'elenco degli spazi contenuto nell'art. 6 del Testo Unico Edilizia non può essere interpretato in modo da escludere automaticamente dall'edilizia libera una struttura soltanto perché installata in un cortile pertinenziale, senza valutare le caratteristiche delle vetrate e gli effetti che la loro presenza determina sull'immobile.

La decisione conferma la necessità di documentare adeguatamente le caratteristiche costruttive e funzionali delle VEPA, soprattutto quando l'installazione interessa superfici diverse da quelle espressamente menzionate dalla norma, mentre le amministrazioni comunali, nel valutare questi interventi, non possono limitarsi alla classificazione formale dello spazio senza confrontarsi con gli elementi tecnici rappresentati nella documentazione progettuale.

Resta comunque fermo il limite previsto dal legislatore fin dall'introduzione delle vetrate panoramiche amovibili nell'edilizia libera, perché la possibilità di proteggere uno spazio esterno e renderlo maggiormente fruibile non consente di trasformarlo in un ambiente stabilmente chiuso, destinato a essere utilizzato come una stanza aggiuntiva dell'abitazione.

La distinzione dipende dalle caratteristiche della struttura e dagli effetti prodotti sull'immobile, indipendentemente dal fatto che le vetrate vengano installate su un balcone, una loggia, un porticato oppure, come nella vicenda esaminata dal TAR, in un cortile di pertinenza.

Le VEPA tra edilizia libera, permessi e vincoli

Le VEPA possono essere installate in edilizia libera anche nei cortili?

Sì, purché rispettino le condizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettera b-bis), del d.P.R. n. 380/2001. Con la sentenza n. 5594/2026, il TAR Campania ha escluso che la sola qualificazione di uno spazio come cortile pertinenziale possa impedire l’applicazione dell’edilizia libera, quando le caratteristiche della struttura consentono di conservare la destinazione esterna dell’area senza creare nuovi volumi o superfici utili.

Le VEPA richiedono un permesso di costruire o una SCIA?

Le vetrate panoramiche amovibili che rispettano tutti i requisiti dell’art. 6, comma 1, lettera b-bis), rientrano nell’edilizia libera e non richiedono, per questa ragione, un permesso di costruire o una SCIA. Se invece l’intervento determina una chiusura stabile dello spazio, con creazione di nuova volumetria o superficie utile, non può beneficiare di tale regime e deve essere qualificato secondo le ordinarie disposizioni edilizie.

Le VEPA possono creare nuova volumetria?

No, se si vuole beneficiare dell’edilizia libera. La normativa esclude le strutture che configurano spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e superfici, oppure comportano il passaggio da superficie accessoria a superficie utile. La trasparenza delle vetrate e la possibilità di movimentarle non bastano, da sole, a escludere una trasformazione edilizia.

Le VEPA devono garantire la micro-aerazione naturale?

Sì. L’art. 6 richiede che le vetrate favoriscano una naturale micro-aerazione, assicurando un costante ricambio d’aria. Il TAR Campania ha censurato il diniego comunale perché l’assenza di tale requisito era stata contestata senza approfondimenti tecnici sufficienti a superare quanto descritto nella relazione progettuale.

Per installare le VEPA in una zona vincolata serve l’autorizzazione paesaggistica?

Il regime di edilizia libera non comporta automaticamente l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica. Negli immobili sottoposti a vincolo bisogna verificare la disciplina del D.Lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, considerando le caratteristiche dell’intervento e le eventuali ipotesi di esenzione o di autorizzazione semplificata.