Quando una veranda altera davvero il decoro architettonico di un edificio? E fino a che punto un condomino può contestare opere ormai inserite in un contesto già modificato nel tempo da numerosi interventi eseguiti sulle facciate?

Chiusure di balconi, variazioni dei rivestimenti, modifiche delle aperture o installazione di elementi esterni realizzati dai singoli proprietari: sono tante le opere che nel corso degli anni possono fare perdere l’originaria uniformità architettonica di un edificio, spesso trasformando progressivamente il prospetto in un insieme eterogeneo di interventi mai realmente coordinati e non sempre particolarmente gradevoli sotto il profilo estetico. In un contesto del genere, fino a che punto un condomino può contestare una nuova veranda invocando la tutela del decoro architettonico?

A rispondere sul punto è il Tribunale di Catanzaro con la sentenza del 17 marzo 2026, n. 855, relativa all’impugnazione di una delibera assembleare concernente una veranda in alluminio e vetro realizzata sul balcone di un appartamento condominiale.

La decisione affronta diversi profili - dal supercondominio ai limiti dei poteri dell’assemblea - ma il cuore della pronuncia è rappresentato proprio dal concetto di decoro architettonico e dalla necessità di valutarlo non in astratto, ma alla luce dello stato reale dell’edificio e delle trasformazioni che nel tempo ne hanno modificato l’aspetto originario.

Decoro architettonico: la veranda sul balcone è realizzabile?

La controversia nasce dall’impugnazione di una deliberazione assembleare con la quale i condomini di una singola scala avevano preso atto della realizzazione di una veranda su un balcone di proprietà esclusiva.

Secondo il condomino ricorrente, l’intervento avrebbe inciso negativamente sulla facciata dell’edificio, alterandone le linee estetiche e compromettendo il decoro architettonico del fabbricato. Non solo: l’opera sarebbe stata eseguita senza una valida autorizzazione assembleare preventiva e la decisione avrebbe dovuto essere assunta non dalla singola scala, ma dall’intero complesso condominiale qualificabile, a suo avviso, come supercondominio.

La difesa del condominio ha invece evidenziato che il prospetto dell’edificio risultava già interessato da molteplici trasformazioni realizzate nel tempo dai vari condomini e che la veranda contestata si inseriva in un contesto architettonico ormai ampiamente eterogeneo.

Art. 1122 c.c. e decoro architettonico: cosa prevede la disciplina condominiale

La decisione si colloca nell’ambito dell’art. 1122 c.c., norma che disciplina le opere eseguite dal singolo condomino nella proprietà esclusiva.

La disposizione consente al proprietario di effettuare interventi all’interno della propria unità immobiliare, purché tali opere non rechino danno alle parti comuni e non pregiudichino la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.

Sul punto, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il decoro architettonico non coincide necessariamente con il pregio artistico del fabbricato, ma con l’insieme delle linee, delle forme e degli elementi estetici che conferiscono all’edificio una propria identità visiva.

La valutazione, tuttavia, non può essere astratta o teorica, ma deve essere effettuata considerando le reali condizioni del prospetto e le trasformazioni eventualmente già intervenute nel tempo.

Veranda e decoro architettonico: perché conta lo stato reale dell’edificio

Nel caso in esame, dall’istruttoria era emerso che le facciate del complesso immobiliare avevano già subito negli anni numerosi interventi: rivestimenti differenti, modifiche delle aperture originarie, variazioni cromatiche e installazioni di ulteriori elementi strutturali avevano progressivamente alterato l’originaria uniformità architettonica del fabbricato.

Dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio emergeva quindi un prospetto già fortemente trasformato rispetto all’impostazione originaria dell’edificio, caratterizzato da una pluralità di interventi realizzati nel tempo dai singoli condomini senza un reale coordinamento estetico complessivo.

Per il Tribunale, proprio questo elemento assumeva rilievo decisivo. In un contesto già caratterizzato da una forte eterogeneità estetica, la veranda in alluminio e vetro oggetto della controversia non appariva infatti idonea a determinare un ulteriore e apprezzabile deterioramento dell’armonia complessiva dell’edificio.

Il punto centrale della decisione è quindi particolarmente interessante sotto il profilo pratico: quando il decoro architettonico risulta già inciso da precedenti trasformazioni, chi contesta il nuovo intervento non può limitarsi a richiamare genericamente l’alterazione della facciata, ma deve dimostrare l’esistenza di un concreto aggravamento del pregiudizio estetico.

Si tratta di un principio molto rilevante nelle controversie condominiali, perché il riferimento al “decoro architettonico” viene spesso utilizzato in maniera quasi automatica, senza una reale verifica dello stato effettivo dell’edificio e delle modificazioni che si sono progressivamente stratificate nel tempo.

D.I.A. e conformità edilizia: perché non bastano a escludere il contenzioso condominiale

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che nel giudizio non era stata fornita alcuna prova di un pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio, né di un danno concreto alle parti comuni.

Anzi, il giudice attribuisce rilievo alla circostanza che la condomina avesse presentato una D.I.A. ai sensi della normativa regionale in vigore, ritenuta conforme dal Comune.

Su questo aspetto la sentenza introduce un ulteriore chiarimento importante, distinguendo il piano urbanistico-edilizio da quello civilistico-condominiale. La conformità edilizia dell’opera, infatti, non coincide automaticamente con la sua compatibilità rispetto agli interessi del condominio.

L’amministrazione comunale verifica la regolarità urbanistico-edilizia dell’intervento, mentre il condominio può contestarne eventuali effetti sulle parti comuni o sul decoro architettonico. Si tratta di valutazioni autonome, anche se inevitabilmente destinate a intersecarsi nella pratica.

Ed è proprio questa sovrapposizione tra i due piani a generare spesso equivoci: nella realtà condominiale si tende infatti ad attribuire alla regolarità edilizia dell’intervento una sorta di automatica legittimazione anche sul piano civilistico, ma il Tribunale ribadisce che si tratta di profili distinti.

L’assemblea non può “sanare” l’opera del singolo condomino

Particolare rilievo nella vicenda assume poi il ruolo dell’assemblea condominiale.

Il Tribunale chiarisce che l’assemblea non dispone di un generale potere di autorizzazione preventiva delle opere realizzate nelle proprietà esclusive e non può svolgere alcuna funzione “sanante” rispetto agli interventi edilizi eseguiti dal singolo condomino.

La deliberazione impugnata, secondo il giudice, non doveva quindi essere interpretata come una autorizzazione edilizia o una ratifica tecnica dell’opera, ma semplicemente come una presa d’atto dell’intervento già realizzato e come una valutazione circa l’assenza di effetti pregiudizievoli per gli interessi condominiali.

Anche questo passaggio assume particolare rilievo operativo, perché nella pratica si tende molto spesso a sovrapporre impropriamente il piano urbanistico-edilizio con quello civilistico-condominiale, attribuendo all’assemblea poteri che in realtà non possiede.

L’assemblea può certamente esprimere una valutazione sull’incidenza dell’opera rispetto alle parti comuni, alla sicurezza o al decoro dell’edificio, ma non può trasformarsi in un organo deputato a “sanare” interventi edilizi realizzati dal singolo proprietario.

Supercondominio, gestione autonoma delle scale e impugnazione delibere assembleari

La decisione affronta poi anche la questione relativa alla configurabilità del supercondominio.

L’attore sosteneva che l’intero complesso edilizio dovesse essere considerato un organismo unitario e che, pertanto, ogni decisione riguardante le facciate dovesse essere assunta dall’assemblea generale. Il Tribunale, però, ha escluso questa impostazione valorizzando la situazione concreta consolidata nel tempo: le diverse scale risultavano infatti autonome da oltre trent’anni, con amministratori distinti, contabilità separate e manutenzioni delle facciate eseguite in maniera indipendente.

Dall’istruttoria era inoltre emerso che gli interventi manutentivi sui prospetti erano stati eseguiti nel tempo con materiali, colori e modalità differenti, ulteriore elemento che confermava la gestione autonoma delle varie scale. Secondo il giudice, questa autonomia gestionale consolidata impediva quindi di configurare un supercondominio necessario per la gestione dei prospetti.

Decoro architettonico: necessario valutare le trasformazioni già presenti sull’edificio

Alla luce delle considerazioni svolte, l’impugnazione della delibera assembleare è stata integralmente respinta, con esclusione della lesione del decoro architettonico denunciata dal condomino ricorrente.

La sentenza ribadisce un principio particolarmente importante nella gestione delle controversie condominiali: il decoro architettonico non può essere valutato in astratto, ma deve essere esaminato considerando lo stato reale dell’edificio e le trasformazioni che nel tempo ne hanno modificato l’aspetto originario.

La presenza di precedenti trasformazioni del prospetto non legittima automaticamente qualsiasi ulteriore intervento, ma rende certamente più difficile sostenere l’esistenza di una nuova lesione del decoro architettonico in assenza della prova di un concreto e apprezzabile aggravamento del pregiudizio estetico.