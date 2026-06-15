Uno scostamento dal costo della manodopera delle tabelle ministeriali basta a escludere un concorrente dalla gara? La stazione appaltante deve tenere conto del rinnovo del contratto collettivo intervenuto dopo le offerte ma prima della verifica di anomalia? E fino a che punto è sindacabile la valutazione dell'amministrazione su un illecito professionale del concorrente?

A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4088 del 21 maggio 2026, che sposta il baricentro dal falso problema dell'esclusione automatica al vero cuore della verifica di congruità. Seguendo l'orientamento ormai consolidato, i giudici ricordano che il costo medio della manodopera nelle tabelle ministeriali ha valore meramente indicativo, con la conseguenza che il disallineamento rispetto a quel parametro non integra una violazione dei minimi salariali né legittima un automatismo espulsivo, potendo l'operatore dimostrare la sostenibilità dello scostamento con la propria organizzazione di impresa.

Il punto decisivo sta altrove, nel modo in cui va condotta la verifica di anomalia. Quando il rinnovo del contratto collettivo interviene prima del controllo, l'amministrazione deve calibrarlo sulle condizioni economiche aggiornate, perché il rinnovo periodico dei CCNL non è un evento imprevedibile ma una normale evenienza che l'impresa deve mettere in conto sin dalla formulazione del ribasso.

La gara di servizi e i nodi sulla sostenibilità dell'offerta

La controversia nasce da una procedura per un appalto di servizi di pulizia, bandita ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). Escluso il raggruppamento primo in graduatoria, la stazione appaltante ha avviato la verifica dei costi della manodopera sulle due offerte rimaste, dell'aggiudicataria e della seconda classificata, poi ricorrente.

Aggiudicata la gara alla prima, la seconda classificata ha impugnato l'esito davanti al TAR Puglia, che lo ha respinto. Di qui l'appello al Consiglio di Stato, su due ordini di censure.

Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la sostenibilità dell'offerta vincente, dalla sottostima del costo del lavoro per parametri retributivi anteriori all'avvio del servizio ai benefici della c.d. decontribuzione sud ritenuti non più spettanti, fino alle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo. Con il secondo ha lamentato la mancata esclusione dell'aggiudicataria per un grave illecito professionale, legato a una precedente risoluzione contrattuale disposta da un diverso committente e non dichiarata in gara. L'aggiudicataria, dal canto suo, ha riproposto in via incidentale le proprie censure escludenti contro la ricorrente.

La verifica di anomalia dell'art. 110 e il costo della manodopera

Per comprendere la decisione dei giudici di Palazzo Spada occorre circoscrivere il quadro normativo di riferimento. Il fulcro è l'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse, il subprocedimento con cui la stazione appaltante saggia la serietà e l'affidabilità della proposta economica per non aggiudicare a condizioni irrealistiche che pesano sull'esecuzione.

Dentro questa cornice si muove il costo della manodopera, che il Codice impone di indicare separatamente e presidia con l'obbligo di scorporo (artt. 41, comma 14, e 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023). Le tabelle ministeriali, adottate con i decreti direttoriali del Ministero del Lavoro, restituiscono un costo medio, non una soglia inderogabile.

Perché il rinnovo del CCNL non è una sopravvenienza imprevedibile

Alla luce di questo quadro i giudici d'appello distinguono due piani. Lo scostamento del costo dichiarato rispetto alle tabelle non vale, da solo, a fondare né una violazione dei minimi salariali né un'esclusione automatica, perché il concorrente che abbia comunque indicato i propri costi può giustificarli con spiegazioni calibrate sul proprio assetto organizzativo.

Caduto l'automatismo, il motivo regge su un terreno diverso, la corretta conduzione della verifica. Palazzo Spada ribadisce che la sostenibilità dell'offerta va apprezzata sulle condizioni esistenti al momento del subprocedimento, comprese le sopravvenienze economiche e normative maturate prima del controllo. Nel caso esaminato l'offerta era stata giustificata su parametri retributivi anteriori, senza considerare il rinnovo del contratto collettivo di settore intervenuto prima della verifica di anomalia. E qui i giudici sono netti, perché l'aumento del costo del personale legato al periodico rinnovo dei CCNL non è un evento imprevedibile, ma una normale evenienza che l'imprenditore deve mettere in conto nel calcolo della convenienza dell'offerta (Consiglio di Stato, sentenza n. 453/2024).

Ne discende che l'aggiudicataria avrebbe dovuto giustificare l'offerta secondo gli importi del contratto rinnovato, e che la verifica condotta senza quel passaggio è illegittima. Va intesa bene la portata del rilievo, perché i giudici non hanno deciso se l'offerta fosse sostenibile — valutazione che spetta alla stazione appaltante e attiene a poteri non ancora esercitati — ma hanno censurato il metodo con cui la congruità è stata accertata.

Illecito professionale e principio di fiducia nella scelta della stazione appaltante

Sorte opposta tocca al secondo motivo. Qui il Consiglio di Stato conferma la lettura del primo giudice e respinge la censura sulla mancata esclusione per grave illecito professionale.

Il ragionamento ruota attorno alla discrezionalità della stazione appaltante e al principio di fiducia dell'art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023. La valutazione della gravità dell'illecito e dell'affidabilità dell'operatore va condotta in relazione alla specifica procedura e al contesto esecutivo, e resta sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria.

Quel principio amplia l'autonomia decisionale dell'amministrazione e ne valorizza la responsabilità nella conduzione della gara. È alla stazione appaltante, e non al giudice, che spetta fissare il punto di rottura dell'affidamento verso l'operatore, per cui la scelta di ritenere non grave la risoluzione pregressa, motivata sulla durata limitata dell'inadempimento, sulla diversità dell'oggetto e sulla pendenza del contenzioso, è stata giudicata immune da vizi.

Verifica di anomalia e sopravvenienze, cosa cambia in fase di gara

Dal punto di vista tecnico-operativo la pronuncia consegna una regola di metodo più che una soluzione di merito. Il raffronto decisivo non è tra il costo dichiarato e le tabelle, ma tra i parametri usati per giustificare l'offerta e le condizioni vigenti quando la verifica si svolge, con la conseguenza che un rinnovo contrattuale maturato nel frattempo non è una variabile futura da rinviare all'esecuzione.

La stessa logica governa la rimodulazione delle singole voci. Quando l'operatore, in sede di giustificazioni, compensa un beneficio contributivo non più spettante attingendo a un margine di riserva, quella correzione regge solo se supera la prova della sostenibilità e non si limita a spostare cifre tra le poste.

Conclusioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici

In conclusione il Consiglio di Stato accoglie in parte l'appello e annulla l'aggiudicazione ai soli fini della ripetizione della verifica di congruità, dichiarando improcedibile l'appello incidentale.

Ciò significa che la partita si riapre nel punto in cui si era inceppata, il giudizio di sostenibilità dell'offerta vincente, che la stazione appaltante dovrà rifare tenendo conto del rinnovo contrattuale e delle altre voci contestate. Per gli operatori il messaggio è speculare, perché il ribasso va costruito mettendo in conto l'evoluzione prevedibile del costo del lavoro, senza affidarsi a parametri datati al momento del controllo.

Resta un'indicazione utile sul piano esecutivo, perché — qualora la riedizione portasse ad affidare il servizio alla ricorrente — il subentro andrebbe disposto per la stessa durata prevista in origine, trattandosi di un appalto di servizi a esecuzione continuata, così che la durata del giudizio non ricada sul ricorrente vittorioso (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9/2025). In fondo, più che premiare o punire un'offerta, è una pronuncia che ricorda a stazioni appaltanti e imprese come la congruità si misuri sul tempo reale della gara, non su quello in cui l'offerta è nata.

Verifica di anomalia e costo della manodopera, le domande frequenti